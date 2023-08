Spieltag vier: Premierensiege für beide Aufsteiger

Draßburg II - Kobersdorf 0:0. Eine Nullnummer setzte es im Topspiel der vergangenen Woche, als sich Titelfavorit Kobersdorf und die zweite Garde des ASV Draßburg gegenüberstanden. Genug Möglichkeiten, um dieses Spiel doch für sich zu entscheiden, fanden die Gäste vor. „Wir haben uns über die Dauer des Spiels sicherlich fünf bis sechs hochwertige Chancen herausgespielt, die müssen wir eigentlich nutzen“, resümiert Kobersdorf-Trainer Norbert Nemeth, der aufgrund eines verletzungsbedingten Ausfalles ganze 90 Minuten selbst mit von der Partie sein musste: „Der Florian Schick hat sich in der ersten Minute verletzt, da eine Hochzeit eines Spielers stattfand, war auch die Bank dementsprechend dünn besetzt. Wir haben jedoch gewusst, dass wir hinter der Abwehr viel Raum bekommen werden, das war dann auch so. Leider konnten wir diesen nicht zu einem Tor ausnutzen.“ Kobersdorf bleibt somit das einzige Team der Liga, das noch keinen eigenen Torerfolg bejubeln durfte, wird dies am Freitagabend gegen Hrvati mit Sicherheit ändern wollen.

Piringsdorf - Weppersdorf 2:1. Bei der Heimpremiere der Piringsdorfer bekamen die Zuschauer der Gastgeber nicht nur kulinarisch, sondern auch am sportlichen Sektor einiges geboten. Ihr Team siegte dank zweier Treffer von Neuzugang Oliver Kiraly und Dauerbrenner Dominik Schermann knapp mit 2:1. Wie das Spiel so enden konnte, versteht auch Markus Müller, Sportlicher Leiter der Weppersdorfer, nur schwer: „Wir waren meiner Ansicht nach in Halbzeit eins der Chef am Platz. Es ist ein richtiger Wurm drin offensiv - wir erarbeiten uns gute Mögllichkeiten, spielen diese aber unsauber zu Ende. Als wir das Gegentor kassiert haben, haben wir eine Zeit lang aufgehört Fußball zu spielen und uns dem Spiel des Gegners angepasst. Am Ende hätten wir noch eine halbe Stunde spielen können, an diesem Tag wollte es einfach nicht sein.“ Für die Weppersdorfer wird es nicht einfacher, sie empfangen am Freitag um 19.30 Uhr Titelkandidat Pöttsching, der SCP muss am Samstag nach Kroatisch Minihof.

Unterpullendorf - Nikitsch 4:2. Den ersten vollen Erfolg feierte auch der Aufsteiger aus Unterpullendorf. Dabei musste man viel Arbeit aufwenden und Charakter zeigen, lag man zur Pause doch bereits mit 0:2 zurück. „Wir waren in den ersten 20 Minuten klar unterlegen, Nikitsch agierte spielerisch richtig gut. Ich habe die Jungs dann in der Halbzeit gefragt, ob wir wirklich beim Kirtagsspiel zu Hause abermals verlieren wollen. In Spielabschnitt zwei waren wir dann wie ausgewechselt, haben sofort angepresst und alles auf eine Karte gesetzt - dafür wurden wir verdienterweise belohnt“, kommentiert SCU-Kapitän Philip Juranich den ersten Sieg seines SCU´s. Für die Unterpullendorfer geht es kommenden Samstag nach Loipersbach, Nikitsch empfängt am Freitagabend den ASV Draßburg.

HRVATI - Kroatisch Minihof 1:0. Im Kroatenderby zwischen der SPG Hrvati und dem SC Kroatisch Minihof setzte sich der leichte Favorit aus Großwarasdorf knapp mit 1:0 durch. Das Goldtor des Tages erzielte Benjamin Pogonyi fünf Minuten vor dem Ende. Ein Produkt guter Vorbereitung, meint Kleinwarasdorf-Obmann und SPG-Kapitän Mark Domnanovich: „Wir haben in der Vorbereitung vieles im taktischen Bereich gemacht, das zeigt sich jetzt auch. Gegen Weppersdorf hätten wir schon ein Unentschieden oder mehr holen können, am Ende gingen wir aber leider leer aus. Diesmal haben wir wieder versucht, Fußball zu spielen und das ist uns nun im zweiten Spiel in Serie gelungen, nun aber mit drei Punkten im Gepäck und somit einer verdienten Belohnung.“ Für Hrvati geht es diesen Freitag nach Kobersdorf, dazu hat Domnanovich ebenfalls klare Worte parat: „Wir müssen dort nicht, wir können nur überraschen. Mir wäre lieber gewesen, wenn sie gegen Draßburg gewonnen hätten, weil jetzt müssen sie voll punkten, obwohl es ohnehin schon schwierig genug werden wird.“

Mannersdorf - Loipersbach 3:2. Das vielleicht spannendste Spiel ging in Mannersdorf über die Bühne, wo der heimische UFC in Spielabschnitt eins bereits wie der sichere Verlierer aussah, dann aber als Aufsteiger seine ersten drei Punkte einfahren konnte. „Wir haben den Kopf nicht hängen gelassen, das Spiel in Halbzeit zwei dann kontrolliert und in Summe meiner Ansicht nach verdient gewonnen“, freut sich Ralph Supper, Sportlicher Leiter der Hausherren. Ein Doppelpack von Altstar Daniel Illes und ein „Strich ins Kreuzeck“ von Tamas Botos, allesamt drei direkt verwandelte Freistöße, stellten den 0:2-Pausenrückstand auf den Kopf, ganz zur Verwunderung von SVL-Trainer Christian Freiler: „Wir waren in Hälfte eins die klar bessere Mannschaft, haben in Halbzeit zwei aber nicht mehr in unser gewohntes Spiel gefunden und aus drei Standards drei Tore kassiert.“ Loipersbach trifft kommenden Samstag gleich auf den nächsten Aufsteiger aus Unterpullendorf, Mannersdorf gastiert am selben Tag in Kroatisch Geresdorf.

Pöttsching - Kroatisch Gersdorf 3:1. Der abgestiegene ASV aus Pöttsching feierte seinen ersten vollen Erfolg. Es war ein hartes Stück Arbeit, meinte Trainer Thomas Köller: „Unsere Leistung war okay - nicht gut, aber auch nicht schlecht. Am Ende des Tages muss man schon sagen, dass der Sieg über 90 Minuten betrachtet verdient war. Wir hätten dann nach der Roten Karte von den Gästen noch ein Tor machen können, von der numerischen Überlegenheit war so spät in der Partie aber kaum etwas zu sehen. Das ist die einzige Sache, die mich ein wenig geärgert hat, drei Punkte haben wir jetzt aber so oder so eingefahren und das ist das Wichtigste.“ Der ASV reist am Freitag nach Weppersdorf, Kroatisch Geresdorf empfängt Aufsteiger Mannersdorf.

Alle Statistiken auf einen Blick

ASV Pöttsching - SC Kroatisch Geresdorf 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (8.) Kowanz, 1:1 (11., Strafstoß) Wertetics, 2:1 (16.) Buger, 3:1 (57.) Buger.

Reserve: 4:0 (Komanovits, Pogatsch, Zavodsky, Lukas Biricz).

SR: Braunschmidt.- Pöttsching, 150.

Rote Karte: (80., Tätlichkeit) Nico Palatin.

Pöttsching: Manuel Kietaibl; Führer (16. Jasarevic), Matouschowsky, Steindl, Piller; Stefanits (70. Marchhart), Szabo, Stangl (45. Dudjak); Kowanz (87. Michael Kietaibl), Buger, Bojdas.

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Dorner, Tobias Domnanich, Philipp Palatin; Sebastian Domnanich, Nico Palatin, Szabella, Sütö, Julian Palatin (45. Balogh); Wertertics, Buranits (Klemen).

UFC Mannersdorf - SV Loipersbach 3:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (29.) Varga, 0:2 (36.) Jano, 1:2 (50., Freistoß), 2:2 (70., Freistoß) Botos, 3:2 (75., Freistoß) Illes.

Reserve: 0:4 (Schmidt 2, Dominek, Tschürtz).

SR: Liszt.- Mannersdorf, 200.

Mannersdorf: Tarodi; Stampf, Spanraft, Lang, Pollak; Botos, Illes (91. Rajkovic); Markus Waitz (45. Radnasich), Supper, Haspel (45. Schermann); Varga (90. Roman Waitz).

Loipersbach: Böcskör; Kruse, Kranixfeld (67. Derler), Török, Muskovich; Balogh (8. Nemeth), Gerdenitsch, Kirkovits, Jano; Varga, Kulcsar.

SpG HRVATI - SC Kroatisch Minihof 1:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (85.) Pogonyi.

Reserve: 14:1 (Prikoszovich 5, Eichelberger 2, Philipp Horvath , Nagy, Clemens Horvath, Schedl, Derdak, Rotter, Klaus; Borota)

SR: Flasch.- Großwarasdorf, 80.

Hrvati: Elias; Domnanovich, Kelemen, Toth, Kukuljac; Horvath, Novokmet, Gillich, Fazekas; Pogonyi (94. Skrlec), Pantos (85. Prikoszovich).

Kroatisch Minihof: Pirik; Ribarich, Kötel, Leidal; Vereb, Dunaveczki, Ivancsits, Hoos, Herczeg, Nemeth; Rajzinger.

SC Unterpullendorf - SC Nikitsch 4:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (13.) Csomos, 0:2 (26.) Hajos, 1:2 (58., Strafstoß), 2:2 (60.) Vidak, 3:2 (81.) Vidak, 4:2 (89.) Legoza. Reserve: 0:1 (Jovocic).

SR: Thiel.- Unterpullendorf, 150.

Unterpullendorf: Marton; Dominkovits, Juranich; Legoza, Willig (78. Katava); Földvaszki (96. Aminger), Komoroczi; Fercsak, Csak; Vidak; Major.

Nikitsch: Schweiger; Nemeth, Kristof (48. Borbely), Maric, Kovacs; Domnanowich (65. Farkas), Milan Toth, Roland Toth, Horvath; Csomos, Hajos.

ASV Draßburg II - ASKÖ Waldquelle Kobersdorf 0:0.-

SR: Birte.- Draßburg, 136.

Draßburg: Haller; Schuster, Cosic, Blazevic, Stirling (85. Satilmis); Bezer, Ziberi, Straube, Hrustanbegovic; Derdak, Novacek.

Kobersdorf: Kreiner; Wilfinger, Felser, Bernhardt; Gere, Strass, Memisevic, Petrö; Fahnler, Schick (7. Nemeth), Krizsonits.

SC Piringsdorf - ASK Weppersdorf 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (31.) Kiraly, 2:0 (51.) Schermann, 2:1 (61., Strafstoß) Eszlatyi.

Reserve: 2:5 (Hofmann 2; Scheiber 3, Bader, Gerdenisch). SR: Durdu.- Piringsdorf, 102.

Piringsdorf: Soos; Leitner, Gilschwert, Schermann, Stampf; Seidl, Kiraly, Szakasics, Stifter, Reitgruber, Baci.

Weppersdorf: Niklas Raab; Sachs, Nagy, Renner, Böhm; Buranich, Lukas Raab, Titko, Gera, Deggendorfer (59. Sabor); Eszlatyi.