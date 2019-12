Einige Neuzugänge erwartet man im Frühjahr bei der 1b des ASV Draßburg. Wie berichtet wechselt Niklas Mandl vom ASK Marz nach Draßburg, Lukas de Zordo und Fabian Herrmann werden nach deren Knieverletzungen ab Jänner in den Trainingsalltag wieder einsteigen. Die weiteren Neuen kommen aus Südkorea. Verteidiger Seok Park war bereits bei Tests in Berlin und Borussia Dortmund, Mittelfeldspieler Yohan Ko durchlief mehrere Nachwuchsnationalteams in Südkorea und der Dritte im Bunde ist Angreifer Jihun Jeong.

Sehr flinke Spieler, taktisch ausbaufähig

Eigentlich hätten die südkoreanischen Talente schon im Sommer 2019 in die Alpenrepublik kommen sollen. Aufgrund eines VISA-Problems durften die Asiaten nicht einreisen. Den ersten Kontakt mit den Südkoreanern gab es bereits im Sommer 2018, damals waren sie auf Probetraining in Draßburg. Im vergangenen Sommer wurde alles in die Wege geleitet, die drei Legionäre nach Draßburg zu bekommen. „Jeong ist ein Angreifer. Er ist ein körperlich robuster Typ mit Durchschlagskraft. Die beiden anderen sind sehr schnell mit einer guten Technik. Einzig im taktischen Verhalten besteht Aufholbedarf“, erklärt Coach Vogler. Die drei sind in eine Wohnung in Draßburg eingezogen und trainieren mittlerweile mit der Kampfmannschaft und dem 1B-Team. „Ich sehe, dass die drei mit vollem Engagement bei der Sache sind.“