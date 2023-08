Tesic: Comeback im SVL-Tor

Beim Cup-Spiel gegen den SC Ritzing musste man in Loipersbach abermals auf gute Improvisationskünste setzen. Nachdem Trainer Christian Freiler die drei etatmäßigen Keeper allesamt nicht auf Abruf hatte, musste eine andere Lösung her. Prompt funkte man Torwart-Urgestein Dragan Tesic an, der ohnehin immer dann für den Verein da ist, wenn man ihn braucht. Egal ob am Feld in der Reserve oder wie vergangenes Wochenende im Tor der Kampfmannschaft: „Der Dragan ist einfach ein super Typ. Wir wussten schon im Vorfeld, dass er uns helfen würde, wenn wir ihn fragen und er ist sowieso auch immer in der Reserve dabei, wenn Not am Mann ist. Sowas hast du nicht überall und er hat sich trotz seines hohen Alters gegen einen starken Gegner äußerst gut präsentiert”, streut Freiler seinem Altstar Rosen.