Transferkracher in Pöttsching: Philipp Schmiedl kommt

Bisher ausschließlich positive Ereignisse zeichneten sich in den ersten Wochen der Vorbereitung beim II.Liga Mitte-Absteiger aus Pöttsching ab. Nach zwei Testspiel-Siegen zum Auftakt dieser Saison und prominenten Neuzugängen, folgte gleich der nächste Transferhammer: Philipp Schmiedl, der während seiner Zeit im Profifußball neben Österreich und Ungarn auch in Dänemark aktiv war, wird sich nach einer enttäuschenden Zeit beim Regionalliga-Absteiger aus Siegendorf dem Team rund um Cheftrainer Thomas Köller anschließen.

Köller, der mit Schmiedl gemeinsam die AKA Burgenland durchlief und privat einen sehr guten Kontakt zu seinem neuen Schützling pflegt, zeigt sich mehr als erfreut über den Wechsel: „Der Philipp hat in den letzten Wochen immer mal wieder bei uns mittrainiert und durch den sehr guten Draht zu ihm, hat sich das so ergeben. Wir sind natürlich immens froh, so einen Spieler für die eigenen Reihen zu gewinnen und seine Erfahrung wird uns als Kolleltiv nur weiterhelfen, unsere Ziele zu erreichen.“

„Muss mich im Umfeld auch wohlfühlen“

Schmiedl, der via Instagram mit einem emotionalen Statement den Abgang aus der Profibranche bekannt gab, zeigt sich über seine erste Station im Unterhaus enthusiastisch: „Für mich war von Anfang an klar, dass, wenn ich mich gegen den Fußball als Haupttätigkeit entscheide, ein Umfeld herrschen muss, in dem ich mich wohl fühle. Das ist in Pöttsching, auch aufgrund des Trainers, zu dem seit meiner Zeit bei Rapid der gute Kontakt weiterhin immer bestanden hat, zu 100 Prozent der Fall.“ Der 26-jährige gebürtige Antauer weiter: „Für mich liegt der zentrale Fokus jetzt bei der Arbeit, am Platz will ich einfach dem Verein helfen, dass wir in einem Jahr, pünktlich zu 100-jährigen Bestand des ASV, wieder in der II.Liga Mitte vertreten sind.”

Genau jenes soll eben auch nach dieser Saison gelingen: Der Wiederaufstieg nach nur einem Jahr in der 1.Klasse.