Treffer als letzte Aktion: Piringsdorf-Stürmer Grubesic verletzt

Der ohnehin schon kleine Piringsdorfer Kader für das Gastspiel des ASK Weppersdorf in der Töpfergemeinde musste in Minute 61 noch einen weiteren Verlust hinnehmen. Ausgerechnet Angreifer Jure Grubesic, der die schönste SCP-Aktion des Spiels mit dem Treffer zum 2:1 für die Heimischen krönte, musste direkt nach seinem Tor vom Feld. „Aktuell wissen wir über den Grad der Verletzung noch nicht Bescheid“, tappt auch Trainer Markus Schnabl noch im Dunklen. Der großgewachsene Stürmer griff sich an die Kniekehle, konnte unter keinen Umständen weitermachen.

Obwohl der Kader in dieser Woche wieder Zuwachs erfährt – zwei Urlauber kehren zurück und auch der erkrankte Elischa Iby sollte wieder zur Verfügung stehen – hofft man in Piringsdorf auf eine baldige Rückkehr von Grubesic. Auch wenn „Notnagel“ Manuel Scheiber einmal mehr zu überzeugen wusste. „Er hat wirklich sehr gut gespielt. Obwohl er nicht mehr regelmäßig zur Verfügung steht, hielt er 90 Minuten lang durch“, lobt Schnabl, der seinen Freund zum Einsatz überredete. Wichtig: Denn immerhin gab es einen Punkt (2:2) gegen einen starken Gegner.