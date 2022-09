Vogler tritt als Leiter des Mattersburger Sportverein kürzer

Werbung

Beim Mattersburger Sportverein 2020 steht eine Änderung beim Sportlichen Leiter am Plan. „Dem Vorstand und der Mannschaft habe ich ja bereits vor einigen Wochen mitgeteilt, dass ich etwas kürzer treten will und ‚nur‘ mehr im Hintergrund mitarbeiten möchte. Dass der Übergang ohne Qualitätsverlust verläuft und der sportliche Weg wie gehabt verfolgt wird, hat etwas Zeit gedauert, bis eine Lösung gefunden wurde. Nun gilt es nur mehr Formalitäten abzuklären, in wenigen Tagen wird mein Nachfolger präsentiert“, erläutert der Noch-Sportliche Leiter Richi Vogler. Die Gründe für den Wechsel sind einfach erklärt: „Ich bin etwas ausgepowert, die vergangenen zwei Jahre waren sehr intensiv. Ich denke da nur an die Vorbereitungsphase auf den Kampfmannschaftsbetrieb, wo wir zunächst von Null weg eine Kampf- und Reservemannschaft auf die Beine gestellt haben.“

„Jene Arbeiten, die ich bis jetzt quasi alleine gemacht habe, werden aufgeteilt.“

Fortan will sich der MSV im sportlichen Bereich etwas breiter aufstellen. „Jene Arbeiten, die ich bis jetzt quasi alleine gemacht habe, werden aufgeteilt. Es wird einen neuen Sportlichen Leiter geben, der die Hauptverantwortung trägt. In zweiter Ebene werden einige Leute - mich eingeschlossen – mitarbeiten, um im Bereich sportlicher Infrastruktur, EDV, Organisation noch besser aufgestellt zu sein.“

Natürlich fiel Vogler die Entscheidung nicht leicht, die Übergabe fällt jedoch mit ruhigem Gewissen. „Ich denke, es wurde eine sehr gute Basis für die sportliche Zukunft gelegt. Wir wurden im ersten Jahr Meister und sind nun Tabellenführer. Die Spieler der Kampfmannschaft und des Reserveteams wie auch das Trainergespann sind Mattersburger oder haben Mattersburger Wurzeln.“ Bedanken will sich Vogler beim „Vorstand, den Funktionären, den ehrenamtlichen Helfern, dem Trainerteam und der Mannschaft. Und vor allem bei Marko Amminger und Hannes Reisner, die wie ich enorm viel Herzblut in die Arbeit für den MSV 2020 stecken.“