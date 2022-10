Weppersdorf: Janitsch übernimmt

Werbung

Nach der Trennung von Trainer Didi Reiberger war man in Weppersdorf in den vergangenen Wochen auf Trainersuche, jetzt ist der ASK fündig geworden und hat einen erfahrenen Mann verpflichten können. Christian Janitsch übernimmt beim Verein, der aktuell den Ambitionen hinterherhinkt. „Ich kenne die Mannschaft relativ gut, mein Junior spielt in der Spielgemeinschaft hier. Ich habe da auch das eine oder andere Training beobachtet. Letztendlich habe ich mich überzeugen lassen, den Trainerposten zu übernehmen. Der Verein ist sehr gut aufgestellt, wird sehr familiär geführt. Die Mannschaft hat Qualität, es sind viele einheimische Kicker dabei und derzeit spielt diese sicherlich unter ihrem Wert“, meint der Neo-Coach.

Der Sportliche Leiter Markus Müller freut sich über das Engagement von Janitsch und blickt zuversichtlich in die restliche Saison: „Wir sind froh über die Verpflichtung eines so erfahrenen Trainers. Die Mannschaft braucht eine neue Initialzündung, ein frischer Wind tut aktuell sicher gut.“ Schon am Dienstag leitete Janitsch das erste Training in Weppersdorf, die erste Aufgabe am kommenden Samstag heißt Draßburg II. Danach spielt man in der letzten Herbstrunde daheim gegen Kaisersdorf/St. Martin. „Wir wollen aus den beiden Spielen so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Das ist das vorläufige Ziel. Danach kann man vielleicht ein konkreteres Vorhaben aussprechen“, meint Janitsch zur unmittelbaren Zukunft. Er weiß aber: „Wir haben zwölf Punkte, nach ganz vorne wird es schwer, eine Rangverbesserung peilen wir aber mit Sicherheit an.“