Weppersdorf - Nikitsch: Im Schnitt alle fünf Minuten ein Karton

„Das Spiel war jetzt weder gehässig noch brutal“, befand Weppersdorfs Trainer Christian Janitsch das Duell seiner Mannschaft mit Nikitsch. Trotzdem gab es in Summe zehn Verwarnungen und vier Platzverweise. Spielerisch erwischte sein Team nicht den besten Tag, verlor am Ende nicht unverdient mit 1:3. Gäste-Obmann Christian Balogh sprach von einer „starken Leistung“ seiner Mannschaft. Im Gegensatz zu jener von Schiedsrichter Raphael Kaiser. „Das war wirklich teilweise nicht nachvollziehbar“, so Balogh, dessen Team gleich drei Gelb-Rote Karten erhielt. Defensivmann Gabor Marics, Mittelfeldmann Mate Farkas und Spielertrainer Peter Odrobena wurden des Feldes verwiesen.

Kurioser Platzverweis für Trainer Janitsch

Auf Weppersdorfer Seite wurde Christian Janitsch vom Platz gestellt. Er hatte bereits nach 49 Minuten Gelb gesehen, weil er zu heftig reklamierte. Nach 76 Minuten gab es dann die zweite Gelbe. Während Janitsch seine erste Verwarnung noch nachvollziehen konnte, stieß ihm die zweite Gelbe mehr als sauer auf: „Unser Spieler Tobias Chmel hatte sich am Ellenbogen verletzt. Wir wussten nicht, ob etwas gebrochen ist. Und weil wir an dem Tag keinen Masseur zur Verfügung hatten, bin ich auf das Spielfeld gelaufen, um zu helfen.“ Das ist aber laut Regelwerk nicht erlaubt. Ein Offizieller eines Vereins darf das Spielfeld nicht betreten. Daher gab es die zweite Gelbe Karte, ergo den Platzverweis für Janitsch. „Das hätte er mir auch vorher sagen können, dann wäre ich nicht ins Spielfeld gelaufen“, so Janitsch. Für den kam es dann noch dicker, weil Schiedsrichter Kaiser eine Anzeige machte. Janitsch: „Ich kann mir aber nichts vorwerfen. Nach dem Spiel bin ich in die Schiri-Kabine und habe nur gesagt, dass wir hier 1. Klasse spielen und nicht Champions League. Er hat es als Diskriminierung gewertet und eine Anzeige geschrieben.“

Die Verwarnungen:

Gelb: Galovic, Sabor, Blahna, Chmel, Raab, Krasniqi (Weppersdorf); Balogh (Obmann Nikitsch), Hajos, Milan Toth, Meszaros (Nikitsch).

Gelb-Rot: Janitsch (Trainer Weppersdorf); Marics, Farkas, Odrobena (Nikitsch).