Mit dem Ende des Lockdowns im Burgenland kehrt Zuversicht ins Land ein. Nach den ersten Öffnungsschritten hofft der Großteil der 1. Klasse Mitte-Teams auf baldige Klarheit in Bezug auf den Trainingsalltag und den Rest der begonnen Saison.

In Loipersbach wartet Trainer Marko Amminger optimistisch das Wochenende ab: „Ende dieser Woche sollen weitere Öffnungsschritte verkündet werden. Wir hoffen, dass der BFV folglich ebenso Entscheidungen trifft.“ Nächste Woche möchte man entscheiden, wie es vereinsintern weitergehen soll und ab wann erneut trainiert wird. Kroatisch Geresdorf-Trainer Wolfgang Werkner sieht die Situation ähnlich zuversichtlich: „Wenn man im Mai bereits wieder trainieren dürfte, wäre es vielleicht möglich, diese Saison noch zu beenden.“ Somit erhofft man sich auch beim SC wichtige Lockerungen, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Pöttsching plant schon für die nächste Saison

Markus Buchner, Trainer des ASV Pöttsching, bereitet seine Mannschaft wiederum schon auf die nächste Saison vor, da man im Verein an einer Fortsetzung der bisherigen Saison zweifelt. „Diese Woche werden wir noch mit allen Spielern sprechen. Ich hoffe, dass der Kader erhalten bleibt, denn er war in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Hoffentlich darf ich mit diesen Akteuren weitermachen“, so Buchner. Der Trainer befindet sich momentan mitten in der Trainingsplanung. „Im Sommer möchten wir mit dem Training beginnen, vorausgesetzt, dass es zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Zusätzlich haben wir bereits mögliche Spiele für die Vorbereitung ausgemacht“, erklärt er, durchaus erfreut darüber, dass das Fußballgeschäft schön langsam wieder Fahrt aufnimmt.