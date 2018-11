Wieder Pleite in der Nachspielzeit für den SVM .

In der zweiten Runde verlor der SV Mattersburg gegen Meister Salzburg durch zwei Tore nach Ende der regulären Spielzeit noch mit 0:2. Am Sonntag stand es beim Duell der 13. Runde in Wals-Siezenheim nach 90 Minuten 1:1, aber auch diesmal reichte es nicht für einen Punktegewinn. Salzburg setzte sich noch mit 2:1 durch.