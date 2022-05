Rohrbacher Kickbox-Heimevent war ein voller Erfolg

Werbung

„Wir sind überglücklich das ASVÖ Projekt und das absolute Zukunftsevent erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben. Tolle Kämpfer. Tolle Coaches. Tolles Team. Tolle Helfer und Vereine aus dem In- und Ausland. Das ist ein nachhaltiges Projekt und zukunftsorientiert. Danke an alle“, so KBC Rohrbach-Obmann und ASVÖ-Bundesfachwart Christoph Braunrath.

Nach 2019 fand die ASVÖ Junior Challenge auch in diesem Jahr wieder in Mattersburg statt. Und erneut gelang den Veranstaltern ein hervorragend organisiertes Event – insgesamt waren 17 Teams dabei.

„Mit diesem Team und unseren Helfern und vor allem unseren Top- Fightern haben wir tolle Aussichten.“ Michael Gerdenitsch Trainer KBC Rohrbach

Die erfolgreichste Mannschaft dieser Veranstaltung? Jene vom Gastgeber-Team, die gleich sechs Goldmedaillen abräumte: Lina Lee Bauer und Timo Gerdenitsch triumphierten in ihren Altersklassen gleich doppelt.

Aushängeschild Christoph Spielhofer und die jüngste Kämpferin der Lokalmatadoren, Lena Kreiner, sicherten sich ebenfalls Gold. Daneben gab es für die Sportler und Sportlerinnen vom KBC Rohrbach noch sechs Silberne und fünf Bronzemedaillen – in Summe eine herausragende Ausbeute für die Rohrbacher.

Sehr zur Freude von Coach Michael Gerdenitsch: „Mit diesem tollen Team und unseren Helfern und vor allem unseren engagierten Top-Fightern, die unsere neuen Nachwuchshoffnungen fulminant unterstützten und immer wieder zu Höchstleistungen anspornten, haben wir zukünftig sehr gute Aussichten. Das war eine Top-Veranstaltung.“