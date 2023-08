Claudio Vancura und die Fans: eine ganz spezielle Beziehung

„Ich habe bei den Timberwolves aufgehört, wir haben ja gegen die Rocks gespielt und danach auch ein Foto mit einem Gartenzwerg und dem Rocks Block gemacht. Irgendwann danach hat sich Patrick vom Rocks Block gemeldet und gemeint, ich würde gut nach Mattersburg passen und so ist das Ganze entstanden beziehungsweise wurde so ins Rollen gebracht. Kurz darauf haben sich dann auch die Vereinsverantwortlichen gemeldet, ob ich nicht Interesse hätte, in Mattersburg zu spielen“ – und so war die Beziehung Vancura/Mattersburg Rocks geboren. Und in der Folge jede Menge spezielle Momente: „Ich denke da an Siege gegen die Timberwolves, gegen Mistelbach, Güssing oder Eisenstadt“, grinst Vancura. Nur eines fehlte in den sechs Jahren: „Der Meistertitel.“ Sei's drum, viele Erinnerungen gibt es und zahlreiche Freundschaften wurden geschlossen. Vancuras Lieblings-Mitspieler am Court? „Corey Hallet – the tallest man in town.“ Schmunzelnder Zusatz: „Er war aber auch jahrelang einer der größten Mitspieler.“

Was definitiv hängen bleibt, ist für Vancura klar: „Die Stärken sind ganz klar die Rocks-Familie, da gibt es immer wieder helfende Hände, die den Spielbetrieb erst möglich machen und man schaut aufeinander. Ich kann die vielen Leute gar nicht alle aufzählen, die mit ihrem Einsatz den Betrieb am Laufen halten. Und natürlich sind die großartigen Fans ein wesentlicher Faktor für den Verein.“ Und zu denen gesellt sich nun eben auch Vancura, der klarstellt: „Ich habe nun zwei Abos für meine Herzensvereine, Rocks und Rapid. Immer, wenn es sich ausgeht, werde ich kommen, um die Mannschaft zu unterstützen, bekannte Gesichter zu sehen und im Rocks Block zu sitzen. Dabei vielleicht auch das eine oder andere Mal die Schiedsrichter beleidigen“, lacht der 31-Jähirge und merkt an: „Das darf man natürlich nicht, verstößt gegen die Rocks-Grundsätze.“