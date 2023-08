Die Mattersburg Rocks starten in die neue Saison

Wenn Coach James Williams am kommenden Montag sein Team zum ersten Training in Sachen Vorbereitung auf die neue Saison bittet, wird das eine oder andere neue Gesicht in der Mattersburger Sporthalle zu sehen sein. Alte Bekannte wie Claudio Vancura beispielsweise, der seine Karriere beendete , werden hingegen nicht mehr dabei sein. Ebenso wie Robert Dembskis, für den noch ein Ersatz gesucht wird. Julian Alper und Paul Schuecker gehen dafür in ihre erste Rocker-Saison. Und beide haben so wie der Rest des Teams den Blick nach vorne gerichtet. Klar ist, zunächst geht es ans Kraft tanken für die neue Saison,wird in Sachen Kondition hart gearbeitet, um für die Korbjagd gerüstet zu sein. Fix sind auch schon einige Termine für Testspiele.

Test gegen den Ex-Coach

Am 2. September gibt es einen ersten Kräftevergleich mit dem SKN St. Pölten, der von ExRocks-Coach Mike Coffin trainiert wird. Absolutes Highlight ist dann der erneute Generali Cup in Mattersburg. Dieser findet am 9. und 10. September statt. Mit dabei sind wieder starke heimische Teams. Wie im Vorjahr werden die Raiffeisen Rocks dabei auf die Danube City Timberwolves treffen sowie auf den Meister der 2. Bundesliga, den burgenländischen Rivalen Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Das vierte Team hat noch nicht fix zugesagt, im Lager der Burgenländer bemüht man sich um einen weiteren Bundesligisten. „Wir freuen uns, wenn es endlich wieder in die Halle geht. Aber der Sommer war wichtig zum Erholen und für ein paar interne Weichenstellungen. Für unseren Verein ist der September bereits ein toller Monat, neben dem Generali Cup haben wir ja auch das Rocktoberfest am 30. September sowie das Cup-Spiel in der Vorrunde gegen Deutsch Wagram in der Woche davor. Da steigen wir gleich Vollgas in die neue Saison ein“, berichtet Obmann Corey Hallett.