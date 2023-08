2. Klasse Mitte: Antau dreht Spitzenspiel in Sieggraben

Sieggraben - Antau 2:3. Jede Menge Fußball-Insider prognostizierten vor dieser Partie, dass es vermutlich die Begegnung jener beiden Mannschaften sein wird, die im kommenden Jahr über den Aufstieg jubeln werden. Beide Teams kommunizierten vor der Partie relativ selbstbewusst – und so traten sie auch auf. Das Duell war nicht von sehr viel Taktik geprägt, sondern, zur Freude der 180 Zuschauer, agierte man hüben wie drüben mit offenem Visier. Schon in Minute neun versenkte Raphael Mitterhöfer einen (haltbaren) direkten Freistoß zur Führung im gegnerischen Tor. Zehn Minuten später jubelte der spielfreudige Leon Zsuganits, nach großartiger Vorlage von Lukas De Zordo, über den Ausgleichstreffer. Als nach einer Stunde der diesmal im Angriff agierende Sieggrabener Spielertrainer Philipp Schordje zum 2:1 traf, rechneten die Beobachter wohl mit einem Heimsieg. Vermutlich wäre der auch drinnen gewesen, hätten sich die Gastgeber nicht selbst die Suppe versalzen: Bis kurz vor Spielende brachten es die Sieggrabener auf drei (!) Feldverweise. Auch wenn die Gäste mit drei Mann Überzahl noch Nerven zeigten und Schussgelegenheiten für die Gastgeber zuließen, ein Doppelpack von Marcell Deak drehte das Spiel schließlich zu Gunsten der Schwarz-Weißen. „Sehr ärgerlich. Da war definitiv mehr drinnen“, haderte Sieggrabens Philipp Schordje nach diesem ersten Spitzenspiel.

Stoob - Neckenmarkt 6:0. Die favoriserten Stoober starteten gut in die Partie, allerdings schien der Anfangselan nach gut zehn Minuten verpufft zu sein. „Danach war das Match recht ausgeglichen, wir waren gut dabei. Leider haben wir mit dem Pausenpfiff den Rückstand hinnehmen müssen, das war natürlich ein Nackenschlag. Zweite Halbzeit war es ein Spiel in eine Richtung, der Sieg war hochverdient, wenngleich er auch ein bisschen hoch ausgefallen ist“, schilderte Neckenmarkt-Funktionär Rainer Hack die empfindliche Auswärtsniederlage. Stoob-Trainer Benjamin Gugcso war vollends zufrieden mit der Leistung seiner Burschen: „Wir sind unserer Favoritenrolle gegen Neckenmarkt voll gerecht geworden. Gratulation an die Burschen. Vor allem nach der Pause war es richtig schön anzuschauen. Jetzt heißt es morgen, Freitag, gegen Tschurndorf nachzusetzen und unsere Leistung zu bestätigen.“

Unterfrauenhaid - Raiding 2:0. Die 200 Zuschauer bekamen vieles zu sehen, was man sich von einem Derby erwartet: Gutes Tempo und rassige Zweikämpfe. „Ich glaube, dass uns Raiding ein wenig unterschätzt hat. Sie haben zwar ein bisschen mehr vom Spiel gehabt, aber wir haben mehr Aufwand betrieben und wurden dafür belohnt. Sehr erfreulich war, dass die Defensivarbeit gut geklappt hat. Das war aufgrund der jüngsten Vergangenheit nicht so zu erwarten“, analysierte Unterfrauenhaids Sportlicher Leiter Andi Rozsenich die Partie. In der ersten Halbzeit waren nicht viele Strafraumszenen zu sehen. Beide Teams hatten einen gefährlichen Abschluss. „Die Unterfrauenhaider trafen mit dem ersten Torschuss zur Führung, viel mehr war da nicht. Nach der Pause hätten wir durchaus die Gelegenheit gehabt, dass wir die Partie noch drehen, aber es nützt nichts, unsere Mannschaft muss sich erst finden. Wir scheitern an vielen falschen Laufwegen, die wir uns einfach in den nächsten Wochen in den Trainings, in denen die Burschen dabei sind, erarbeiten müssen“, so Raiding-Coach Toni Drabeck. Unterfrauenhaid gastiert am Samstag in Antau. Rozsenich: „Beim Titelfavoriten können wir nur überraschen.“

Dörfl - Unterrabnitz 1:1. „Das war eine ganz schlechte Vorstellung von beiden Mannschaften, würde ich sagen. Den Sieg hätte sich keiner verdient, deswegen geht das Remis auch in Ordnung“, fasste Unterrabnitz-Obmann Gernot Steinriegler nach dem Match zusammen. Dörfl-Coach Sascha Kalss war nicht ganz unzufrieden: „Wir haben zwar am Anfang nicht ins Spiel gefunden, hatten dann aber unsere Chancen. Wir hätten eigentlich vor der Pause schon mit drei Toren führen müssen. Danach waren wir trotz Unterzahl die bessere Mannschaft.“ Während also die Heimischen von zwei verlorenen Punkten sprachen, nahmen die Gäste den Zähler gerne mit und hoffen am Samstag gegen Sieggraben auf drei Punkte in Runde zwei. „Sieggraben ist zwar trotz der drei gesperrten Spieler Favorit, aber zuhause ist schon unser Anspruch, dass wir drei Punkte anpeilen. Es passen viele Abläufe noch nicht, aber wir haben Potenzial, das hat man die letzten Wochen gesehen“, so SCU-Obmann Steinriegler. Die Kalss-Truppe gastiert am Freitag in Sigleß und der Coach zeigt Respekt: „Ich werde mit zumindest drei Ausfällen rechnen müssen und der Gegner ist super in die Meisterschaft gestartet. Unterrabnitz wird eher nicht zu den Top-Teams gehören. Sigleß wird da eine andere Nummer.“

Tschurndorf - Sigleß 0:4. In der ersten Halbzeit sah es bei weitem nicht so aus, als würde hier eine Mannschaft das Spielfeld derart klar als Sieger verlassen. Die erste Chance hatten sogar die Gastgeber, wurde aber dann eher leichtfertig liegen gelassen. Tschurndorfs Sportlicher Leiter Andi Fellinger hätte sich auch deutlich mehr erwartet: „Die Vorzeichen waren perfekt: Neue Dressen und auch die Vorbereitung ließ mehr erwarten. Vor der Pause müssen wir auch in Führung gehen. Mit dem zweiten Treffer nach der Pause ist dann leider auch der Wille verloren gegangen. Die starken Offensivspieler der Sigleßer haben wir zum Teil gar nicht in den Griff bekommen.“ Sigleß blickt auf keine optimal verlaufende Vorbereitung zurück und nicht zuletzt deshalb war die Freude über den souveränen Auswärtssieg besonders groß. „Anfangs ist es eher dahingeplätschert und es gab beiderseits nicht viele Chancen. Nach dem zweiten Tor wurde die Feldüberlegenheit aber immer größer. Wir dürfen jetzt aber nicht in Jubel-Trubel-Heiterkeit verfallen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und es gilt gegen Dörfl am Samstag den nächsten Schritt zu setzen.“

Fellinger und sein seine Tschurndorfer kreuzen auswärts in Stoob mit dem ASK die Klingen. „Bis auf Pascal Tritremmel sollten alle dabei sein. Ich habe mir die Stoober auch angesehen und sie sind sicher auch Favorit. Nicht zuletzt aufgrund ihres breiten Kaders. Ich bin aber der Meinung, dass wir die besseren Einzelspieler haben. Es wird ein Spiel auf Messers Schneide. Dass Andi Wohlmuth gesperrt fehlen wird, ist sicher kein Nachteil für uns.“

Statistiken

ASK Stoob - UFC Neckenmarkt 6:0 (1:0).- Tore: 1:0 (44.) Szalai, 2:0 (56.) Nemeth, 3:0 (65.) Benjamin Gugcso, 4:0 (80.) Benjamin Gugcso, 5:0 (81.) Rohrer, 6:0 (90.) Nemeth. Gelb-Rote Karte: Wohlmuth (77., Foul). Rote Karte: Scheu (78., Tätlichkeit). Reserve: 2:3 (Wohlmuth, Renner; Miletitsch, Loibl, Kallinger). SR: Baydemir.- Stoob, 150. Stoob: Schlögl;Schrödl (60. Zsombor Nemeth), Peter Gugcso, Rother (68. Rohrer), Wohlmuth; Szalai (85. Horvath), Botond Nemeth; Agoston (85. Michael Wohlmuth), Biro, Reisner (60. Trimmel); Benjamin Gugcso. Neckenmarkt: Homa; Lang (65. Reumann), Samuel Rittenbacher, Frantschitz, Scheu; Gager, Thomas Ecker, Johannes Ecker (78. Jonas Rittenbacher), Pazmann; Pazmandi, Pavitschitz.

SC Unterfrauenhaid – ASK Raiding 2:0 (1:0).- Tore: 1:0 (44.) Csanyi, 2:0 (65.) Tarcsay. Reserve: 2:6 (Kautz, Pöhl; Abdigadir 2, Rahmaoui 2, Höttinger, Jancik). SR: Windisch.- Unterfrauenhaid, 200. Unterfrauenhaid: Hofer, Kautz, Horvath, Baliko, Kramel; Tanyeros, Szüsz; Csanyi (87. Schnabl), Tarcsay, Binder (71. Niklos) ; Steiner (48. Savanyo). Raiding: Linzer; Julian Gneis, Deesy, Dugovic, Niklas Gneis; Filz, Batista, Szilagyi, Gabriel Kautz (67. Höttinger); Arvai (67. Manuel Posch), Benjamin Posch.

SC Dörfl – SC Unterrabnitz 1:1 (0:0).- Tore: 1:0 (56.) Czimber, 1:1 (79.) Illes. Rote Karte: Windisch (45., Beleidigung). Reserve: 4:3 (Harambasic 2, Berta, Hafner; Treidt 2, Morth). SR: Heiner.- Dörfl, 100. Dörfl: Rozman; Frühwirth, Putz, Toth, Pfneiszl; Shehata (84. Pogats), Czimber, Szemere, Windisch; Suvak (70. Olen), Kovacs (93. Berta). Unterrabnitz: Matyi; Kohwalter, Johannes Winhofer, Martin Winhofer, Stocker; Fabian Schütz, Kalmar; Illes, Dobany, Habi; Kovacs.

UFC Sieggraben – SV Antau 2:3 (1:1).- Tore: 1:0 (9.) Mitterhöfer, 1:1 (19.) Zsuganits, 2:1 (59.) Schordje, 2:2 (74.) Deak, 2:3 (82.) Deak. Gelb-Rote Karte: Lempeg (61.), Unsportlichkeit), Dardan Muji (83., Unsportlichkeit). Rote Karte: Kutrowatz (90., Torraub). Reserve: 1:8 (Kuqi 2, Sascha Strodl 2, Hergovits, Lukas Szuppin, Fischer, Vlasits). SR: Kruisz.- Sieggraben, 150. Sieggraben: Kutrowatz; Ambrus, Stockinger, Kuzu, Baliko; Lempeg, Dardan Muji; Imran Muji (79. Batorfi), Mitterhöfer, Saribekyan (68. Velencei); Schordje (59. Tekin). Antau: Strauszberger; Hötschl (64. Martin Szuppin), Ostermayer, Gerdenitsch, Lupsina; Florian Gold, Zsuganits (83. Kuqi), Rojatz, De Zordo; Andreas Gold (64. Michael Gold), Deak.

ASK Tschurndorf – SV Sigleß 0:4 (0:0).- Tore: 0:1 (48.) Pingitzer, 0:2 (53.) Marchart, 0:3 (65.) Temmel, 0:4 (74.) Shokarev. Reserve: 0:7 (Pint 2, Grill 2, Stepanovic, Jeidler, Ochs). SR: Haider.- Tschurndorf, 100. Tschurndorf: Tieber; Steiner, Pascal Tritremmel, Toth, Florian Fraunschiel (65. Pichler); Racz, David Rapai, Adam Rapai, Hannes Tritremmel, Jakubovics; Egle. Sigleß:Kitzinger, Vondraus, Pingitzer, Pfeifer, Monschein; Pran (89. Leitner), Hammerschmidt (81. Braunöder); Tomes (60. Temmel); Mihailovic (81. Stepanovic); Shokarev; Marchhart