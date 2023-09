2. Klasse Mitte: Antau ist wieder an der Tabellenspitze

Sigleß - Antau 0:3. Ein glasklarer Sieg für die Antauer im Bezirksderby gegen Sigleß. Weswegen sich der Sportliche Leiter der Sieger, Mark Hergovits, über den Aufwärtstrend der Schwarz-Weißen freute: „Wir waren von Beginn weg die klar bessere Mannschaft, nur erspielten wir uns erst später die richtig guten Chancen.“ Der Führungstreffer entstand durch einen von Lukas Szuppin abgelegten Ball, den Florian Gold aus gut 25 Metern mit dem linken Fuß in das rechte Kreuzeck hämmerte. „Das war ein Tausendguldenschuss, den wird er vermutlich so nicht mehr treffen. Wir hatten danach eigentlich nur mehr wenig entgegenzusetzen. Leider fehlte uns Ivan Mihailovic in Sachen Kreativität an allen Ecken und Enden. Das soll aber keine Ausrede sein und auch nicht die Leistung der Antauer schmälern. Sie sind für mich sowieso der Top-Favorit auf den Meistertitel“, meinte der Sportliche Leiter der Sigleßer, Peter Zistler, nach dem Spiel.

Stoob - Raiding 3:3. Die Heimischen begannen wir aus der Pistole geschossen und führten bereits nach 20 Minuten mit 3:0. Raiding-Trainer Toni Drabeck: „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon Schlimmeres befürchtet. Wir waren mit dem Kopf leider noch nicht auf dem Fußballplatz. Umso stolzer bin ich auf unsere Jungs, dass wir eine tolle Aufholjagd abgeliefert haben und auch in Unterzahl noch zwei wichtige Tore erzielt haben.“ Stoobs Sportlicher Leiter Kevin Radostics spricht klarerweise von zwei verlorenen Punkten: „Wir wurden leider nachlässig. Nach dieser starken Anfangsphase, in der wir wirklich gut gepresst haben, darfst du die Partie nicht mehr aus der Hand geben.“ Auch Raiding-Kapitän Manuel Posch war vom Kampfgeist seiner Mitspieler begeistert: „Ein Charaktertest, den wir mit Bravour bestanden haben. Mit dieser Einstellung ist jeder Gegner zu schlagen.“

Dörfl - Sieggraben 1:1. Es war kein besonderer Leckerbissen, der den Zuschauern diesmal in Dörfl geboten wurde. „Wobei wir aber schon die Mehrzahl an Torchancen hatten und meiner Meinung nach auch mehr vom Spiel. Leider haben wir gefühlt jede Woche damit zu kämpfen, dass wir einfach nicht effektiv genug sind“, resümierte Dörfl-Trainer Sascha Kalss. Auf dem schwer bespielbaren Platz, das Vorspiel wurde aufgrund der Bodenverhältnisse abgesagt, taten sich die leicht favorisierten Gäste schwer ein Spiel aufzubauen. „Ein gerechtes Remis, eigentlich ein klassisches Null zu Null. Das Gegentor war leider schwer unnötig, wir hatten den Ball eigentlich schon zweimal geklärt“, meinte der krankheitsbedingt fehlende Sieggraben-Spielertrainer Philipp Schordje nach dem Videostudium.

Neckenmarkt - Unterrabnitz 2:2. „Ein Spiel, das technisch auf keinem hohen Niveau stand. Leider störte auch der böige Wind sehr. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die Torchancen entstanden eher durch Zufall. Erst in den letzten 25 Minuten kamen wir dann ordentlich unter Druck. Dass wir den Ausgleich mit der letzten Aktion kassierten ist bitter, aber Unterrabnitz hat ihn sicher verdient“, schilderte Neckenmarkt-Funktionär Rainer Hack die Partie. Unterrabnitz-Obmann Gernot Steinriegler sprach von zwei verlorenen Punkten: „Wir waren nicht sonderlich stark, aber wir waren von Beginn weg spielbestimmend. Aufgrund der Torchancen hätten wir die Partie auf alle Fälle für uns entscheiden müssen. Schon in der ersten Viertelstunde hatten wir dreimal die Führung am Fuß. Schön, dass wir das 0:2 noch aufgeholt haben, aber das Spiel müssen wir gewinnen.“

Tschurndorf - Unterfrauenhaid 4:2. Die Heimischen bestätigten mit diesem Sieg den überraschenden 4:1-Erfolg der Vorwoche in Sieggraben. „Wir werden immer besser und die Mannschaft spielt sich mehr und mehr ein. Diese Leistungen hat uns vielleicht niemand zugetraut, aber langsam kommen wir auch in der Tabelle in Regionen, wo wir hingehören“, freute sich Tschurndorfs Sportlicher Leiter Andreas Fellinger. Bei den Gästen vertrat Andi Rozsenich den beruflich verhinderten SC-Coach Gerhard Prikoszovich auf der Trainerbank. „Leider waren wir die ersten 20 Minuten mit dem Kopf noch nicht am Platz. Wir haben genau das gemacht, was wir nicht machen wollten: das Spiel machen und uns dann auskontern lassen. Unterm Strich waren sie besser organisiert und unsere taktische Disziplin hat leider sehr zu wünschen übrig gelassen.“

Statistik

SV Sigleß – SV Antau 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (35.) Florian Gold, 0:2 (52.) Lukas Szuppin, 0:3 (76.) Andreas Gold. Reserve: 1:9 (Michael Gold 6, Robert Gold 2, Fürst). SR.: Bernd Fercher.- Sigleß, 100. Sigleß: Kitzinger, Pfeifer, Vondraus, Hausteiner, Braunöder (60. Pint), Pran, Monschein (85. Handler), Hammerschmidt, Shokarev, Jagschitz, Marchhart (76. Trejo). Antau: Wenzel; Pichler, LukasSzuppin, Gerdenich, Lupsina (27. Andreas Gold); FlorianGold, Hergovich; Martin Szuppin (80. Ostermayer), Hötschl, Zsuganits (46. Robert Gold, 70. Kuqi); Deak.

ASK Stoob – ASK Raiding 3:3 (3:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Gugcso, 2:0 (15.) Botond Nemeth, 3:0 (20.) Szalai, 3:1 (41.) Arvai, 3:2 (64.) Arvai, 3:3 (66.) Filz. Gelb-Rote Karte: Dugovic (61., Foul). Reserve: 1:2 (Wagner; Benjamin Posch 2). SR.: David Hauk.- Stoob, 220.Stoob: Schlögl; Schrödl, Andreas Wohlmuth (46. Rohrer), Agoston, Nemeth, Biro; BotondNemeth, Szalai; Trimmel (75. Michael Wohlmuth), Reisner, Gugcso. Raiding: Linzer; Niklas Gneis, Dugovic, ManuelPosch, Julian Gneis; Filz; Höttinger (70. Titel), Kautz, Tokar (46. Ismail); Arvai, Jama (91. Jancik).

SC Dörfl – UFC Sieggraben 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (52.) Mitterhöfer, 1:1 (78.) Kovacs. Reserve: Witterungbedingt abgesagt. SR.: Alfred Kern.- Dörfl, 100. Dörfl: Kögl; Frühwirth, Behrami, Toth, Pfneiszl; Shehata (57. Windisch), Czimber (75. Berta), Szemere, Kovacs; Suvak (69. Pogats), Olen. Sieggraben: Kutrowatz; Baliko, Lempeg, Stockinger, Tibor Ambrus; Mitterhöfer, Dardan Muji; Imran Muji (63. Wagner), Velencei (87. Tekin), Saribekyan; Batorfi.

UFC Neckenmarkt – SC Unterrabnitz 2:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (26.) Pierre Pazmann, 2:0 (44., Elfmeter) Gager, 2:1 (72.) Kovacs, 2:2 (94., Elfmeter) Habi. Reserve: 3:2 (Scheu, Delic, Pfneisl; Haspel, Gernot Steinriegler). SR.: Cahit Yigit.- Neckenmarkt, 100. Neckenmarkt: Homa; Rittenbacher, Frantschitz, PierrePazmann, Wieder; Nusshall, Weiss (40. Ecker); Gager, Mundi (59. Kallinger), Ecker; Pavitschitz (90. Scheu). Unterrabnitz: Matyi; Stocker, Kohwalter, Martin Winhofer, Florian Gmeiner; Illes, Patrick Steinriegler, Habi, Kovacs; Dobany (85. Fabian Schütz), Morth (70. Bauer).

ASK Tschurndorf - SC Unterfrauenhaid 4:2 (3:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Jakubovic, 2:0 (24., Eigentor) Baliko, 3:0 (37.) Egle, 4:0 (58.) Egle, 4:1 (67.) Tarcsay, 4:2 (82., Freistoß) Baliko. Gelb-Rote Karte: Michael Steiner (48., Foul). Reserve: 3:3 (Ullmann 2, Sachs; Szauer 2, Schnabl). SR: Ecir Sert.- Tschurndorf, 100. Tschurndorf: Tieber (71. Meisl); Michael Steiner, Toth, Pascal Tritremmel, Adam Rapai; Florian Fraunschiel, Racz, David Rapai, Pichler (59. Patrick Tritremmel); Jakubovics; Egle (91. Mößner). Unterfrauenhaid: Hofer; Kautz, Tanyeros (35. Adam Horvath), Balint Baliko, Kramel; Steiner (35. Lämmermayer), Szücs (53. Rozsenich), Niklos, Csanyi; Savanyo, Tarcsay.