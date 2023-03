2. Klasse Mitte: Rückrunde startet mit Kracher

Werbung

ANTAU - SIGLESS, FREITAG, 18.45 UHR. Für Antau gab es keine Generalprobe, weil Gegner Zillingdorf überraschend absagte. „Trotzdem war die Vorbereitung aus unserer Sicht in Summe erfreulich. Die Trainingsbeteiligung war zwar auch schon ein bisschen besser, aber was die Kaderspieler betrifft, war das in Ordnung. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Möglichkeiten haben, gut in die Rückrunde zu starten“, meint Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits. „Natürlich ist der SV Antau Favorit, aber wenn wir unseren Kader so einigermaßen fit beisammen haben, können wir alle in der Liga ärgern“, so der Sportliche Leiter der Sigleßer, Peter Zistler, der ein klein wenig die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung bemängelte.

Aktuelle Infos: Bei den Gästen sollte bis auf die Langzeitverletzten alles an Bord sein und auch die Gastgeber sollten morgen, Freitag, alles an Bord haben. Antaus Abwehrchef Flo Leeb wird beim Auftaktspiel noch zur Verfügung stehen, dann aber für die nächsten drei Monate seinen Lebensmittelpunkt, aus beruflichen Gründen, nach Amerika verlegen.

HIRM - MANNERSDORF, SAMSTAG, 15 UHR. So wie der SV Antau musste auch Tabellenführer Hirm seine Generalprobe absagen. Admira Wiener Neustadt wäre geplant gewesen, die Niederösterreicher hatten aber ein Organisationsproblem. Mit der Vorbereitung ist Hirm-Coach Bernd Leimstättner trotzdem zufrieden: „Wir sind seit Anfang Februar unterwegs und es freuen sich schon alle auf den Start. Ich habe mir den Gegner am Wochenende angeschaut und habe absolut Respekt vor der Offensive der Mannersdorfer. Hinten denke ich schon, dass wir unsere Möglichkeiten haben werden.“ Mannersdorfs Ralph Supper zum Auftakt: „Die Leistung zuletzt war in Ordnung. Ob Neo-Stürmer Daniel Völgyi den abgewanderten Benjamin Pogonyi ersetzen kann, wird man sehen. Mit einem Punktegewinn wären wir absolut zufrieden. Ich denke, dass Hirm und Unterpullendorf die stärksten Teams in der Liga sind.“ Aktuelle Infos: Während Hirm voraussichtlich komplett antreten wird, fehlen bei den Gästen mit Manuel Supper, Markus Fazekas, Ralph Supper, Daniel Kirchknopf, Christian Kirchknopf, Jakob Stampf und Andreas Radnasich doch wichtige Stammkräfte.

WIESEN - DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II, SAMSTAG, 15 UHR. Beim SC Wiesen ist man mit der Vorbereitung „ganz zufrieden“. Obmann Michael Ochs: „Es war kein Ausreißer nach unten und auch nicht nach oben zu verbuchen. In Sachen Trainingsbeteiligung wär natürlich noch etwas drinnen, aber das wird auch der Konkurrenz ähnlich gehen. Unser Auftaktgegner geht gegenüber der Hinrunde stark verändert ins Rennen und ich hatte beim Beobachten einen guten Eindruck. Vor allem in der Offensive haben sie durchaus Klasse. Durch den Ausfall von zwei Testspielen in den vergangenen drei Wochen fehlt bei uns möglicherweise ein wenig der Feinschliff.“ Bei Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II spricht der Sportliche Leiter Oliver Frank von einer „durchwachsenen Vorbereitung“ und es bereitet Sorgen, dass man die Defensivschwäche des Vorjahres noch nicht in den Griff bekommen hat: „Das leichtsinnige Defensivverhalten ist leider so gut wie unverändert, obwohl sich unser neuer Spielertrainer Laszlo Gulyas wirklich große Mühe gibt.“ Aktuelle Infos: Die Gäste melden zwei Verletzte: Spielmacher Jose Palacios muss mit einer Muskelverletzung passen und sehr wahrscheinlich wird auch Spielertrainer Laszlo Gulyas wegen einer Rippenverletzung passen müssen. Wiesen wird auf Dominik Sagartz genauso verzichten müssen wie auf Armin Fraunschiel.

SIEGGRABEN - TSCHURNDORF, SONNTAG, 15 UHR. Sie war sehr durchwachsen, die Vorbereitung seitens der Sieggrabener. „Es war halt eine, unserer Leistungsstufe entsprechende Vorbereitung, würde ich sagen. Es ist schwer zu verstehen, wenn man dreieinhalb Monate Pause hat, manche Spieler aber ausgerechnet jetzt in den Urlaub fahren“, so Spielertrainer Philipp Schordje, der unbedingt mit drei Punkten starten möchte, „das Hinspiel hat Tschurndorf mit zwei Torschüssen 2:0 gewonnen. Wir werden das Derby voll annehmen und werden alles dafür tun, dass wir die Punkte in Sieggraben behalten.“ Tschurndorfs Coach Marcel Geissler war mit den Vorbereitungswochen ganz und gar nicht zufrieden: „Es gibt noch einige Fragezeichen um die Startaufstellung, weil wir einige angeschlagene Spieler haben. Nachdem auch Testspiele ausgefallen sind, hatten wir auch nicht die Zeit, sehr viel am Spielsystem herumzufeilen. Sieggraben ist der klare Favorit, aber wir fahren nicht rüber, um die Punkte freiwillig abzuliefern.“ Aktuelle Infos: Bei den Gastgebern werden Rene Leitner und Balasz Velenczei sicher fehlen. Ulaz Kuzu und Dominik Holube sind fraglich. Tschurndorf bangt um den Einsatz von Goalie Benjamin Tieber und Marc Fraunschiel.

UNTERPULLENDORF - UNTERRABNITZ, SONNTAG, 15.30 UHR. Unterpullendorf-Obmann Christopher Juranich war einer der wenigen Funktionäre, welche an der Vorbereitung so gut wie nichts auszusetzen hatten: „Wir haben uns sehr gut präsentiert und freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Gemeinsam mit unseren Fans werden wir versuchen so gut wie möglich in die Rückrunde zu starten.“ Gernot Steinriegler, Obmann des SC Unterrabnitz, geht davon aus, dass es schwer, aber nicht unmöglich wird: „Sie gehören zu den stärksten Teams, das ist allen bekannt. Doch warum sollte es nicht möglich sein dort zu gewinnen. Unsere neuen Spieler haben sich sehr gut integriert und die Vorbereitung ist absolut zufriedenstellend verlaufen. Auf alle Fälle wollen wir die Top-Teams ärgern, soviel steht fest. Ob uns das auch gelingt werden wir am Sonntag erstmals sehen. Natürlich wollen wir gewinnen, das wollen wir immer.“ Aktuelle Infos: Bei den Gästen wird nur Gernot Steinriegler fehlen. Die Heimischen werden Offensivmann Laszlo Legoza mit einer Muskelverletzung vorgeben müssen. Hussein Harambasic wird nach zweiwöchiger Verletzungspause wieder im Kader sein.

DÖRFL - STOOB, SONNTAG, 16.30 UHR. „Es verlief alles nach Plan, ich habe nichts zu bekritteln. Wenn die Vorbereitung nochmal starten würde, würden wir wohl alles noch einmal so machen“, bilanziert Dörfl-Trainer Reini Schock nach der Wintervorbereitung. Vor Stoob zeigt er Respekt: „Es stehen einige neue Spieler in der Startelf. Mit Benjamin Gugcsó wird einer der gefährlichsten Offensivleute der Klasse gegen uns spielen. Aber zu Hause wollen wir natürlich überzeugen. Unsere vier neuen Spieler haben sich gut integriert, wir sind zuversichtlich.“ Auch Stoobs Sportlicher Leiter, Kevin Radostics, war bis auf einen Ausrutscher gegen Aspang mit den letzten Wochen sehr zufrieden: „Trotzdem ist der SC Dörfl natürlich in der Favoritenrolle. Wir sind in der Tabelle hinten und wissen noch nicht, wo wir stehen.

Aktuelle Infos: Bei den Heimischen sollten fast alle Spieler an Bord sein. Nur Simon Koo muss seine Sperre absitzen.