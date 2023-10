2. Klasse Mitte: Siege für das Spitzen-Trio

Antau - Stoob 5:1. Nicht einmal 120 Sekunden waren gespielt, da jubelten die Gäste. Kapitän Andreas Wohlmuth schraubte sich nach einer Ecke in die Höhe und traf per Kopfball zur raschen Führung. Ein früher Dämpfer für den Tabellenführer. Allerdings schwächste sich Stoob acht Minuten später selbst. Defensivmann Szilard Agoston schlüpfte in die Rolle seines bereits geschlagene Tormanns Julian Schlögl und klärte einen Antauer Versuch via Hand auf der Linie – Rot und Elfer für die Heimelf. Kapitän Karl Gerdenich übernahm Verantwortung und verwandelte zum Ausgleich. Eine Viertelstunde später war Stoob gar nur noch zu neunt – Spielertrainer Benjamin Gugcso sah auch Rot wegen Beleidigung des Schiedsrichters. Das doppelte Überzahlspiel war für die Antauer dann eine klare Sache – Andreas Gold und Robert Gold stellten den 3:1-Pausenstand her. Nach der Pause fixierten Lukas Szuppin und abermals Andreas Gold den klaren Heimsieg. „Natürlich haben uns die Ausschlüsse der Stoober in die Karten gespielt. Wir haben dann das Überzahlspiel in Tore ummünzen können“, so SVA-Trainer Peter Strodl.

Sieggraben - Neckenmarkt 5:0. Der Favorit aus Sieggraben ließ sich diesmal keine Blöße, trat dominant und effektiv auf. „Das war eine starke Leistung der Mannschaft, vor allem vor der Pause haben wir richtig gut agiert“, freute sich UFC-Spielertrainer Philipp Schordje. Seine Truppe führte nach einer Viertelstunde durch einen Sarkis Saribekyan-Treffer, noch vor der Pause legte Dardan Muji per Doppelpack nach – Vorentscheidung. Sieggraben blieb gleich nach der Pause am Drücker, Kristof Batorfi (46.) stellte auf 4:0 und sieben Minuten später machte auch schon Saribekyan mit seinem zweiten Tor das 5:0 perfekt.

Unterfrauenhaid - Dörfl 1:2. In einem flotten Spiel auf durchaus hohem 2. Klasse-Niveau erwischten zunächst die Gastgeber den besseren Start. Goalgetter Gabor Savanyo erzielte via Elfer das 1:0 nach 17 Minuten. Die Dörfler Antwort? Ebenfalls ein Standard. Daniel Suvak zirkelte einen Freistoß nur acht Minuten nach dem Rückstand in die Maschen. Danach blieb das Spiel offen, beide Teams agierten offensiv und hatten ihre Chancen.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann einen Tick zerfahrener – viele hohe Bälle prägten das Geschehen. Eine gekonnte Kombination bedeutete aber dann den Dörfler Sieg. Die Gäste spielten sich auf der Außenbahn durch, eine Hereingabe fand in Maksym Olen einen Idealabnehmer und der machte es sehenswert, in dem er den heimischen Schlussmann überlupfte. „Es war ein enges Spiel, auf gutem Niveau“, so der Dörfler Trainer Sascha Kalss zum 2:1-Sieg seiner Truppe.

Raiding - Tschurndorf 4:1. Der Raidinger Torschütze vom Dienst brachte die Heimischen in Führung, traf nach 12 Minuten aus einem Strafstoß. Tschurndorfs rasche Antwort kam in Form eines Treffers von David Rapai (17.). Davon ließ sich Raiding allerdings nicht schocken, schlug noch vor der Pause zurück. Manuel Posch brachte (28.) den ASK wieder in Front, vier Minuten später erzielte Arvai sein achtes Saisontor – 3:1-Pausenführung.

Im zweiten Spielabschnitt nahm Raiding etwas Team aus der Partie, Tschurndorf konnte kein Kapital daraus schlagen. Im Gegenteil. In der Schlussviertelstunde bejubelten die heimischen Fans das vierte Raidinger Tor. Der Schütze? Arvai mit seinem dritten Treffer in dieser Partie. Der Raidinger Trainer Toni Drabeck war nach dem Spiel naturgemäß zufrieden: „Die Mannschaft hat viele gut erledigt, das war ein wichtiger Erfolg für uns. Es geht derzeit in die richtige Richtung.“

Unterrabnitz – Sigleß 3:2. Der SCU begann furios, dominierte die ersten 25 Minuten und führte durch ein Tor von Florian Gmeiner und einen Elfer von Benjamin Habi rasch 2:0 – beide Male leistete Spielertrainer Patrick Steinriegler die Vorarbeit. Praktisch mit dem Pausenpfiff kam Sigleß zurück ins Spiel, als Ivan Shokarev einnetzte.

Nach der Pause waren die Gäste dann endgültig zurück. Martin Pran donnerte aus der Distanz drauf – 2:2. Die Heimischen, die in dieser Saison bislang etwas unter ihrem Wert geschlagen wurden, bewiesen aber enorme Moral. Auch in Unterzahl – Florian Gmeiner sah nach einem harten Foul Rot – spielte man auf Sieg. Und der Coach selbst, belohnte seine Truppe mit dem Sieg. Zuerst schon an beiden Toren beteiligt, fixierte er in Minute 94 den Heimsieg, als er aus 20 Metern draufhielt und der Ball unhaltbar ins Netz ging. Die drei Punkte waren damit im Trockenen und die Rote Laterne weg.

Statistik

SV Antau - ASK Stoob 5:1 (3:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Andreas Wohlmuth, 1:1 (10., Elfmeter) Gerdenich, 2:1 (38.) Andreas Gold, 3:1 (46.) Robert Gold, 4:1 (76.) Szuppin, 5:1 (77.) Andreas Gold. Rote Karten: Agoston (10., Torchancenverhinderung), Gugcso (26., Beleidigung). Reserve: 14:0 (Michael Gold 7, Mark Hergovits, Kuqi, Trimmel, Müllner 2, Vlasits). SR: Lidy.- Antau, 150.

Antau: Straussberger; Martin Szuppin (74. Hötschl), Lukas Szuppin, Gerdenich (87. Ringhofer), Pichler; Manuel Hergovits (87. Michael Gold), Florian Gold; Robert Gold (87. Kuqi), Rojatz (64. Ostermayer), Andreas Gold; Deak.

Stoob: Schlögl; Zsombor Nemeth (81. Friedl), Botond Nemeth, Agoston, Schrödl; Biro, Szalai, Andreas Wohlmuth (40. Michael Wohlmuth), Reisner (81. Renner), Trimmel; Gugcso.

UFC Sieggraben - UFC Neckenmarkt 5:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Saribekyan, 2:0 (17.) Dardan Muji, 3:0 (37.) Dardan Muji, 4:0 (46.) Batorfi, 5:0 (53.) Saribekyan. SR: Kruisz.- Sieggraben, 150. Reserve: 3:4 (Friedl, Falb, Reismüller; Milletitsch 2, Kallinger, Mark.

Sieggraben: Kutrovatz; Ambrus (83. Simon), Lempeg, Schordje, Baliko; Dardan Muji, Mitterhöfer; Saribekyan (57. Wagner), Velencei (57. Tekin), Imran Muji (71. Taschner), Batorfi.

Neckenmarkt: Vörös; Wellanschitz, Gager, Pierre Pazmann, Ecker; Wieder, Mundi, Scheu (46. Lang), Frantschitz, Weiss (76. Reumann); Pazmandi.

SC Unterfrauenhaid - SC Dörfl 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (10., Elfmeter) Savanyo, 1:1 (25., Freistoß) Suvak, 1:2 (55.) Olen. Reserve: Nichtantreten. SR: Jeger.- Unterfrauenhaid, 100.

Unterfrauenhaid: Hofer; Niklos, Kautz, Baliko, Kramel; Csanyi (90. Szauer), Tarcsay, Hermann, Szücs (62. Horvath); Steiner (80. Lämmermayer), Savanyo.

Dörfl: Kögl; Frühwirth, Behrami (59. Windisch), Toth, Julian Pfneiszl; Shehata (74. Pogats), Czimber, Szemere, Kovacs; Olen (90. Berta), Suvak.

ASK Raiding - ASK Tschurndorf/Kalkgruben 4:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (12., Elfmeter) Arvai, 1:1 (17.) David Rapai, 2:1 (38.) Manuel Posch, 3:1 (32.) Arvai, 4:1 (77.) Arvai. Gelb-Rote Karte: Egle (64., Unsportlichkeit). Reserve: Nichtantreten.

Raiding: Bauer (86. Drabeck); Niklas Gneis, Julian Gneis, Ismail; Höttinger (86. Abdigadir), Filz; Jama, Kautz, Toka (79. Jancik); Arvai (86. Gager), Manuel Posch (37. Szilagyi).

Tschurndorf/Kalkgruben: Tieber; Florian Fraunschiel, Pascal Tritremmel, Toth, Adam Rapai; David Rapai, Racz; Hannes Tritremmel (37. Sachs), Schöll (69. Mössner) Patrick Tritremmel (89. Schedl); Egle.

SC Unterrabnitz – SV Sigleß 3:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (11.) Gmeiner, 2:0 (23., Elfmeter) Habi, 2:1 (45.+2) Shokarev, 2:2 Pran, 3:2 (90.+4) Patrick Steinriegler. Rote Karte: Gmeiner (72., Foul). Reserve: Nichtantreten. SR: Miskic.- Unterrabnitz, 120.

Unterrabnitz: Balogh; Stocker, Winhofer, Kohwalter; Gmeiner, Habi, Illes, Dobany (73. Schütz); Bauer (85. Gernot Steinriegler), Steinrigler, Kovacs.

Sigleß: Kitzinger; Braunöder, Vondraus, Pfeifer, Pingitzer; Pran, Monschein, Hammerschiedt, Shokarek, Trejo; Marchhart.