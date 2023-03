2. Klasse Mitte: Torloses Top-Spiel und Derby-Heimsiege

Werbung

ANTAU - SIGLESS 1:0. Die Antauer starteten mit einem Derbysieg in die Rückrunde und bleiben im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz bis auf zwei Punkte am SC Unterpullendorf dran. „Die Sigleßer haben kompakt verteidigt und auf Konter gewartet. Vor der Pause hatten sie noch ein oder zwei gefährliche Aktionen, aber nach dem Seitenwechsel haben wir die Partie klar beherrscht“, bilanzierte der Antauer Sportliche Leiter Mark Hergovits. Auch Sigleß-Trainer Dieter Komanovits sprach von einem verdienten Heimsieg: „Sie waren das bessere Team, auch wenn wir vor der Pause zwei Tore machen müssen.“ Goldtorschütze war der junge Raphael Pohl, der eine Einzelaktion erfolgreich abschließen konnte. Die Schwarz-Weißen gastieren nun in Stoob und wollen den guten Start prolongieren. „Wir haben es mit einer völlig veränderten Stoober Mannschaft zu tun, die vor allem offensiv richtig Qualität hat“, so Hergovits.

STATISTIK

SV ANTAU - SV SIGLESS 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (60.) Raphael Pohl. Reserve: 7:3 (Mark Hergovits 2, Michael Gold 2, Fürst 2, Zistler (Eigentor); Rupp, Wochner, Tomes). SR: Dinleyici (A: Durchschnitt/S: gut).- Rupa-Stadion, 220.

Antau: Wagenhofer; Robert Gold, Gerdenich, Leeb, Hergovits; Hötschl (80. Pichler), Florian Gold, Rojatz; Raphael Pohl (69. De Zordo), Zsuganits, Andreas Gold (86. Martin Szuppin).

Sigleß: Kitzinger; Pingitzer, Vondraus, Thalhammer, Hausteiner; Stefan Tergatschnig (57. Temmel), Matthias Tergatschnig (86. Wochner); Jagschitz (76. Shokarev), Dragan, Ruiss; Marchhart.

HIRM - MANNERSDORF 0:0. Während die Gäste aus dem Mittelburgenland ihr Ziel, „ungeschlagen bleiben“, erreicht haben, trauern die Hirmer wohl zwei verlorenen Punkten nach. Und das, dem Spielverlauf nach, durchaus zurecht. Der Tabellenführer hatte deutlich mehr Ballbesitz und auch gute Chancen, die Rückrunde mit einem „Dreier“ zu starten. „Es waren genug gute Gelegenheiten vorhanden. Ganz am Schluss hatte Nemanja Dekic noch den Matchball am Fuß, doch es wollte diesmal nicht sein. Wir haben uns gegenüber der Vorsaison immerhin gesteigert, weil da endete die Partie noch mit einem 3:1-Sieg der Mannersdorfer“, meinte Hirms Offensivmann Niko Cerny nach dem Auftakt-Remis. Mannersdorfs Spielertrainer Manuel Supper sprach von zwei gewonnenen Punkten: „Großes Lob an die ganze Mannschaft. Sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren sehr ersatzgeschwächt, doch die eingesetzten Spieler haben alles reingehaut, was drinnen war. Die Null hinten war das Ziel, das haben wir gegen die immer gefährlichen Spieler wie Niko Cerny und Co. auch geschafft.“

STATISTIK

ASK HIRM - UFC MANNERSDORF 0:0.- Reserve: 3:1 (Wöhl, Thauer, Benusch; Hofbauer). SR: Dogan (H: Durchschnitt/M: Durchschnitt).- Alfred Wiesinger-Sportanlage, 150.

Hirm: Leitner; Robin Cerny, Dascalu, Yavuz, Daniel Suingiu; Misic, Käfer; Niko Cerny, Satilmis (73. Hujdurovic), Tica (67. Dekic); David Suingiu (71. Condurachi). Mannersdorf: Tarodi; Lang (23. Markus Waitz), Botos, Spanraft, Horvath; Steinzer (92. Mörkl); Haspel, Illes, Völgyi, Herold; Magedler.

WIESEN - UNTERFRAUENHAID/ DEUTSCHKREUTZ II 2:2. Die Heimischen starteten wild entschlossen in diese Begegnung. „Nach zehn Minuten muss es eigentlich 2:0 für uns stehen“, ärgerte sich Wiesen-Obmann Michael Ochs noch nach dem Spiel. Tor sahen die Zuschauer aber vor der Halbzeit keines auf dem schwer bespielbaren Untergrund. Viele weite Bälle und viele Foul-Unterbrechungen waren die Folge. Ochs: „Zweite Halbzeit waren wir komplett überlegen und hatten mit drei Aluminium-Treffern auch entsprechend Pech, dass die drei Punkte nicht eingefahren werden konnten.“

Der Sportliche Leiter der Gäste, Oliver Frank, meinte zum Auftakt-Remis in der Erdbeergemeinde: „Das Mittelfeld des SC Wiesen verteidigte sehr mannorientiert und versuchte immer wieder, unsere Angriffsbemühungen schon im Ansatz zu ersticken. Chancen resultierten in Hälfte eins eigentlich nur aus Standardsituationen oder leichten Ballverlusten.“

STATISTIK

SC WIESEN - FC DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II 2:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (53.) Hess, 2:0 (55.) Karasz, 2:1 (66.) Steiner, 2:2 /75.) Savanyo. Rote Karte: Niklos (90., Tätlichkeit). SR: Ebner (W: schwach/D: schwach).- Wiesen, 70.

Wiesen: Wenzel; Pfeifer, Leitner, Julian Sagartz; Hess, Pran; Karasz, Jano (81. Lukas Baier), Lukas Mahlfleisch; Habeler, Deak.

Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II: Hutter; Kramel, Hermann, Banfalvi, Lämmermayer; Horvath, Niklos; Steiner, Schnabl, Szauer; Savanyo.

SIEGGRABEN - TSCHURNDORF 3:0. Das für 2. Klasse-Verhältnisse gut besuchte Nachbarschaftsderby startete relativ unspektakulär. Beide Teams hatten nicht viele, aber gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Die favorisierten Gastgeber hatten mehr vom Spiel, doch die defensiv über weite Strecken gut eingestellten Gäste verteidigten die allermeisten Situationen gut weg. „Meiner Meinung nach hatten die Tschurndorfer über das gesamte Spiel keinen einzigen gefährlichen Torschuss. Es war schon ein klassisches Derby, wo man vor allem auch zu Beginn sah, dass hier auf jeden Fall keiner als Verlierer vom Platz gehen wollte. Viele Zweikämpfe, viele Karten, aber letztendlich mit dem UFC Sieggraben ein hochverdienter Sieger“, beurteilte Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje das Spiel. Tschurndorf-Coach Marcel Geissler tat es leid uDm den möglichen Punktezuwachs: „Bis zum ersten Tor in Minute 73 hatten meiner Meinung nach wir die besseren Situationen. Nach dem sehr vermeidbaren Tor, das durch einen direkten Eckball gefallen ist, haben wir aufgemacht und waren natürlich verwundbar. Trotzdem bin ich aufgrund der mehr als durchwachsenen Vorbereitung doch positiv überrascht, wie es gelaufen ist.“

STATISTK

UFC SIEGGRABEN - ASK TSCHURNDORF 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (73.) Mitterhöfer, 2:0 (86.) Mitterhöfer, 3:0 (87.) Egle. Rote Karte: Andreas Fellinger (Funktionär; 83., Schiedsrichterbeleidigung). Gelb-Rote Karte: Orosz (82., Kritik). Reserve: 3:1 (Budean 2, Santl; Sachs). SR: Cetiner (S: Durchschnitt/T: Durchschnitt).- Sieggraben, 170.

Sieggraben: Kutrowatz; Kuzu, Schordje, Stockinger, Holube (57. Imran Muji); Dardan Muji, Lempeg; Velencei (88. Falb), Mitterhöfer, Ambrus; Egle.

Tschurndorf: Meisl; Pascal Tritremmel, Steiner, Kral, Baliko; Patrick Tritremmel, Racz, Perger, Florian Fraunschiel; Hannes Trittremmel, Orosz (67. Orosz).

UNTERPULLENDORF - UNTERRABNITZ 5:3. Den Unterrabnitzern gelang ein „Katapultstart“ in diese Partie: Ein Kracher von Fabian Schütz landete bereits in Minute zwei im Netz der favorisierten Gastgeber. „Aber sie waren eigentlich das ganze Spiel über um das Quäntchen besser. Balazs Vidak war nicht zu halten und leider gelang es uns kaum, das Zentrum zu schließen“, analysierte der Obmann der Unterrabnitzer, Gernot Steinriegler. Der Obmann der Sieger, Christoph Juranich, war nach dem optimalen Rückrundenstart äußerst erfreut: „Ja, das Spiel startete nicht optimal, doch danach hätten wir bis zur Pause noch deutlich höher als 3:1 führen können. Ich freue mich besonders für Balazs Vidak, dem zum Einstand eine Traumpartie gelungen ist – noch dazu gegen seinen Ex-Verein.“

Juranich selbst musste zur Halbzeit mit einer Gehirnerschütterung vom Platz, bekam aber noch am selben Tag vom Spital Entwarnung. Am Samstag geht es für Juranich und Co. nach Sigleß. „Ob ich selbst schon spielen kann, werden wir noch entscheiden. Auf alle Fälle steht Laszlo Legoza wieder im Mannschaftstraining“, so Juranich. Die „Rabnitzer“ empfangen am Sonntag Tabellenführer Hirm und der Obmann ist zuversichtlich: „Auch wenn starke Teams kommen: Wir werden zuhause natürlich alles tun, um zu gewinnen.“ Dominik Morth wird wegen eines gebrochenen Fingers nicht bereit stehen.

STATISTIK

SC UNTERPULLENDORF - SC UNTERRABNITZ 5:3 (3:2).- Torfolge: 0:1 (2.) Schütz, 1:1 (24.). Reserve: 1:5 (Willig; Heiszenberger 2, Gernot Steinriegler, Reisner, Gmeiner). SR: Radonjic (UP: sehr gut/UR: schwach).- Simon Mörk-Stadion, 200.

Unterpullendorf: Marton; Lang, Philip Pravics, Christopher Juranich (46. Fellinger); Schattovits (84. Herkovich), Komoroczi, Karasalihovic, Balazs Vidak; Földvarszki, Major.

Unterrabnitz: Kasalo; Kovacs, Maitz, Patrick Steinriegler, Hauser (81. Vukovich); Dala (87. Reisner), Fabian Schütz (66. Sturm), Kohwalter, Fabian Schütz; Frühstück, Szabella.

DÖRFL - STOOB 1:0. Die erste Halbzeit ging sehr ausgeglichen über die Bühne. Die Gäste zeigten zwar ein deutlich stärkeres Gesicht als in der Herbstrunde, doch die Heimischen verteidigten sehr diszipliniert. Unmittelbar nach der Pause „bettelten“ die Heimischen dann förmlich um ein Tor und konnten es ihrem überragenden Schlussmann Andreas Kögl verdanken, dass man nicht einem Rückstand nachlaufen musste. „Unglaublich, was der gehalten hat“, meinte auch Stoobs Sportlicher Leiter Kevin Radostics zur Leistung des Handschuhträgers.

Dörfl-Trainer Reini Schock war naturgemäß nach dem Auftaktsieg zufrieden: „Es ist uns gelungen, dass wir Benjamin Gugcso fast komplett aus dem Spiel nehmen konnten. Aber die Stoober werden noch viele Punkte machen, davon bin ich überzeugt, die bleiben nie und nimmer am Tabellenende.“ Am Samstag folgt das nächste Heimspiel gegen Wiesen. Schock: „Da muss gegenüber der ersten Halbzeit auf alle Fälle eine Steigerung her. Wiesen hat gute Legionäre im Kader, da heißt es auf der Hut sein.“ Die Stoober empfangen am Freitagabend auf eigener Anlage den SV Antau. „Außer dem gesperrten Toni Schrödl ist alles an Bord. Klarerweise wollen wir überraschen und den Favoriten ärgern“, sagt Radostics.

SC DÖRFL - ASK STOOB 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (75.) Windisch. Rote Karte: Schrödl (85., Beleidigung). Reserve: 5:1 (Schumeth 2, Fraller, Poterek, Dillhof; Friedl). SR: Kruisz (D:Durchschnitt/S:schwach).- Dörfl, 175.

Dörfl: Kögl; Frühwirth (75. Seifner), Putz, Toth, Pfneiszl (66. Behrami); Szemere, Pogats; Windisch, Czimber, Berta (51. Shehata); Horvath.

Stoob: Sebestyen; Nemeth, Peter Gugcso, Biro, Schrödl; Szalai (90. Horvath), Rohrer, Marti, Javed (66. Pal), Agoston; Benjamin Gugcso.