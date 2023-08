Ambitionierte Ziele beim ASK Tschurndorf

Die Zeiten, in der der ASK Tschurndorf in der 2. Klasse noch in vorderen Tabellenregionen „mitreden“ konnte, sind mittlerweile ein paar Jahre her. Im Herbst 2019, als die Meisterschafts-Fortsetzung im Frühjahr aus bekannten Gründen seitens der Regierung untersagt wurde, rangierte man am zweiten Tabellenrang. Was in den folgenden drei Spielzeiten erreicht wurde, war eher zum Vergessen: Tabellenletzter, Tabellenletzter und in der vergangenen Saison dann Tabellenvorletzter, nach 22 Spielen lagen Michael Steiner und Kollegen letztlich zwei Punkte vor dem SC Unterrabnitz. Heuer sieht es danach aus, als könnte tabellarisch ein regelrechter Quantensprung geschafft werden. Auch Tschurndorfs Sportlicher Leiter Andreas Fellinger ist äußerst zuversichtlich: „Es dürfte uns mit unseren Legionären ein echter Goldgriff gelungen sein. Zwar ist uns jetzt mit Adam Rapai ein sehr guter Spieler mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen, aber wir rechnen damit, dass er in zwei Wochen wieder mit dabei ist.“ Die Tschurndorfer werden den Punktekampf mit sieben Legionären aufnehmen und rechnen sich gute Chancen aus. „Wir peilen schon einen Top-Fünf-Platz an. Neben den Legionären könnte sich auch Neuerwerbung Michael Pichler in den Mittelpunkt spielen. Der Junge kann im Offensivbereich alles spielen und hat sich bisher äußerst gut verkauft.“

Bevor es am 20. August zum Saisonstart zur Heimpremiere des neuformierten Kaders kommt, stehen noch drei Tests am Programm. Heute, Donnerstag, empfangen die Tschurndorfer Kroatisch Geresdorf, am Sonntag ist man in Markt Neuhodis zu Gast und nächste Woche Samstag fiebert man der Generalprobe beim niederösterreichischen Zweitklasse-Verein SC Hochwolkersdorf entgegen. „Dann sollten wir gerüstet sein und hoffen auf einen Auftaktsieg im Heimspiel gegen den SV Sigleß. Die Burschen sind engagiert. Auch wenn in Sachen Trainingsbeteiligung der Reservemannschaft noch Luft nach oben ist, der Weg stimmt.

Unser neuer Spielertrainer Laszlo Egle gestaltet die Trainings äußerst abwechslungsreich und er dürfte auch seine Treffsicherheit aus der Vorsaison beim UFC Sieggraben konserviert haben, denn in den ersten drei Testspielen traf er in allen Begegnungen zumindest einmal“, ist Tschurndorf-Funktionär Fellinger zuversichtlich.