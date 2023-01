Aus nach 14 Jahren in Hirm?

Werbung

Der Mattersburger im Dress der Hirmer hat sich in der Vorwoche nicht mit dem ASK einigen können: „Leider werde ich nach 14 Jahren den ASK Hirm verlassen. Es wurde einiges verändert, mit dem ich mich nicht ganz identifizieren kann. Ich bin wirklich traurig, dass es an, meiner Meinung nach, Kleinigkeiten scheiterte, aber jetzt sieht es nach Veränderung aus.“

Der 27-jährige Mittelfeldmann schlug sich im Vorjahr mit Knieproblemen herum, die er aber überwunden hat: „Ich bin voll fit und bereit zu spielen. Das Knie ist wieder absolut in Ordnung.“

Wohin es den ehemaligen Hirm-Kapitän ziehen wird, ist noch unklar: „Es haben sich zwei Vereine aus Niederösterreich gemeldet, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.“

Für Hirms Flügelflitzer Niko Cerny kommt der Abgang seines Mitspielers auch sehr überraschend: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass uns Enes verlassen wird – sehr schade, nach so langer Zeit. Er war ja eigentlich schon eine Institution in Hirm. An sich habe ich damit gerechnet, dass der Kader nach der starken Hinrunde unverändert bleibt, aber jetzt müssen wir dennoch den Fokus halten. Wir haben als Team ein Ziel, nämlich den Aufstieg, vor Augen und das wollen wir unbedingt erreichen. Es gilt den Blick nach vorne zu richten.“