Beim SC Unterpullendorf läuft es rund

Werbung

Der Klassenunterschied war in keinster Weise zu sehen. Wir haben den raschen 0:1-Rückstand gut weggesteckt und verdient gewonnen. Auch wenn es im Internet anders steht, aber wir haben nicht gegen die Reserve gespielt, sondern gegen die Einsermannschaft, deshalb sind die Leistung und das Resultat besonders erfreulich“, war Unterpullendorf-Obmann Christopher Juranich nach dem 3:1-Erfolg gegen HRVATI sehr zufrieden. Besonders hob er die Neuerwerbungen hervor: „Sie haben sich tadellos in unsere Mannschaft eingefügt und sind mittlerweile ein wertvoller Bestandteil. David Földvarszki traf im Doppelpack und glänzte einmal als Assistgeber. Aber auch alle anderen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass wir den Gegner fast über die gesamte Spielzeit beherrscht haben.“ Am Spielsystem wird mittlerweile nicht mehr gerüttelt. „Unser neuer Trainer Viktor Hanak hat sehr akribisch daran gearbeitet, dass es funktioniert und danach sieht es im Moment aus“, so der SCU-Obmann.

Am Wochenende wird erstmals in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Unterpullendorf eine Veranstaltung über die Bühne gehen, erzählt der Vereinsboss: „Wir werden im Feuerwehrhaus ein Preisschnapsen organisieren, bei dem es attraktive Bargeldpreise zu gewinnen gibt. Es wurden 512 Karten aufgelegt und es wird meiner Meinung nach richtig was los sein.“ Sportlich wird das letzte Wochenende vor der Meisterschaft nicht ganz so wie geplant ablaufen, da der Gegner für die Generalprobe, Deutsch Schützen, überraschenderweise absagte. „Das ist ein wenig ärgerlich, aber wir werden vermutlich ein internes Spiel durchziehen und das Beste aus der Situation machen.“

Am Sonntag in einer Woche gastiert Unterrabnitz in Unterpullendorf und Juranich zeigt Respekt vor dem Auftaktgegner: „Sie haben zuletzt nur ganz knapp gegen den ASK Kobersdorf verloren, das war schon als Ausrufezeichen zu deuten. Aber wir sind sehr zuversichtlich für die Rückrunde. Die Trainingsbeteiligung ist hervorragend und unsere tollen Fans werden auch ihren Teil beitragen, sie sind schon jetzt bei den Vorbereitungsspielen immer wieder zahlreich dabei.“