Die vierte Runde im Fokus: Sieggraben setzte ein Ausrufezeichen

Stoob - Sieggraben 1:4. Das mit Spannung erwartete Spitzenduell der 2. Klasse Mitte hat gehalten, was man sich von der Partie versprochen hatte. Es begann mit selbstbewusst wirkenden Heimischen, die auch nach einem Freistoß von Benjamin Gugcso bereits nach elf Minuten jubeln durften. „Wir haben das aber gut weggesteckt und sind unserem Matchplan treu geblieben. Meiner Meinung nach war es eine Stunde lang eine Remis-Partie, danach waren wir Stoob aber klar überlegen“, bilanzierte Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje nach der Partie. Die Gäste entschieden in der Endphase die Partie. Innerhalb von zehn Minuten gelang es ihnen drei Treffer zu erzielen. „Wir waren leider zu weit weg vom Gegner. Auch wenn das Ergebnis deutlich zu hoch war, der Sieg war nicht unverdient. Leider setzen wir uns nach den zwei Kantersiegen zu Saisonbeginn scheinbar zu sehr unter Druck“, so Stoobs Spielertrainer Benjamin Gugcso.





Sigleß - Unterfrauenhaid 3:2. Das Duell zweier in den vorderen Tabellenregionen befindlichen Vereine schien vorerst relativ einseitig zu verlaufen. Nach sehr guten Anfangsminuten der Gäste übernahm die Truppe von Michael Cerny das Kommando und stellte durch eine sehenswerte Offensivleistung auf 3:0. „Da setzte niemand mehr einen Cent auf uns. Dass es dann noch derart knapp wurde, hat man den Schusskünsten von Balint Baliko zu verdanken, der zwei Freistöße direkt verwandelte“, schilderte Unterfrauenhaids Sportlicher Leiter Andi Rozsenich nach dem Spiel. Beim SV Sigleß fehlte, nicht zuletzt in der Endphase des Spieles, Abwehrchef Stefan Vondraus. „Da fingen wir leider noch einmal zu zittern an, aber der Heimsieg war auf alle Fälle hochverdient“, so Cerny, was auch Rozsenich bestätigte: „Natürlich hätten wir den Punkt gerne mitgenommen, aber auf die gesamte Spielzeit gesehen war der SV Sigleß die bessere Mannschaft.“





Unterrabnitz - Raiding 2:0. Die Heimischen, die keinen guten Saisonstart verzeichnen konnten, galten vor der Partie zwar als Außenseiter, zeigten aber gleich in den Anfangsminuten, dass sie fest entschlossen waren die Trendumkehr einzuleiten. „Schon nach zwei Minuten haben wir an die Stange geschossen. In Summe waren wir deutlich engagierter und auch geordneter als in den vergangenen Wochen“, analysierte Obmann Gernot Steinriegler nach der Partie zufrieden. Raiding-Coach Toni Drabeck ließ klarerweise keine Spur von Zufriedenheit durchklingen, im Gegenteil: „Das hatte mit Kampfmannschaftsfußball nichts zu tun. Wir hätten uns nach der guten Leistung gegen den SV Antau in der Vorwoche deutlich mehr Siegeswillen erwartet. Ich habe die Burschen nicht wiedererkannt. Einige betreiben einfach zu wenig Aufwand. Wir hatten zwar drei Ausfälle, aber das soll nullkommanull Ausrede sein für diese Leistung. Ein verdienter Sieg der Unterrabnitzer.“



Tschurndorf - Dörfl 1:1. Der Sportliche Leiter der Heimischen, Andreas Fellinger, war mit der Leistung seiner Burschen vor der Pause ganz zufrieden: „Wir waren klar spielbestimmend und haben auch ein paar Chancen vorgefunden. Leider waren wir nicht sehr effizient und einmal wurde uns ein Elfmeterpfiff vorenthalten. Dass quasi mit dem Pfiff zur Halbzeit der Gegentreffer gefallen ist, war natürlich sehr unglücklich. Die Dörfler waren eigentlich nur die letzten 20 Minuten besser. Alles in allem eine gerechte Punkteteilung, unsere Burschen haben den Kampf gut angenommen.“ Dörfl-Trainer Sascha Kalss trauert zwei verlorenen Punkten nach: „Schon vor der Pause haben wir zwei Hunderter kläglich vergeben und einmal die Stange getroffen. Nach der Pause hat sich das Spiel nicht gut entwickelt. Mit einem echten Goalgetter gewinnen wir die Partie vermutlich mit zwei oder drei Toren Differenz.“



Neckenmarkt - Antau 1:1. Die Antauer, die sich vor dem Spiel viel vorgenommen hatten, haderten nach dem Match im Zuge der Analyse vor allem über mangelnde Effizienz. „Wir müssen vor der Pause den Führungstreffer erzielen. Florian Gold stand alleine vor dem Tormann, Andi Gold kam zweimal aus guter Position zum Abschluss. Auch Marcell Deak hatte zwei Möglichkeiten. Es will im Moment einfach nicht sein, aber wir werden weiterkämpfen. Es fehlt nicht viel, um das Blatt zu wenden“, so Mark Hergovits, Sportlicher Leiter des SVA, nach dem Remis. Die Gastgeber zeigten sich nach der Punkteteilung gegen den Favoriten zufrieden. „Wir hatten sogar die ersten beiden Chancen in Führung zu gehen, aber wir sind nicht unzufrieden. Wenn du derart spät einen fragwürdigen Elfmeter gegen dich gepfiffen bekommst, ist es natürlich ärgerlich“, so Neckenmarkts Innenverteidiger Kevin Weiss.

ASK Stoob - UFC Sieggraben 1:4 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (11.) Benjamin Gugco, 1:1 (33.) Velencei, 1:2 (72., Elfmeter) Tekin, 1:3 (76.) Kuzu, 1:4 (87.) Velencei.

Reserve: 3:1 (Friedl, Renner, Wagner; Santl).

SR: Özdemir.- Stoob, 150.

Stoob: Schlögl; Rother (64. Trimmel), Zsombor Nemeth, Andreas Wohlmuth, Schrödl (54. Rohrer); Botond Nemeth, Biro; Reisner, Agoston (54. Michael Wohlmuth), Szalai; Benjamin Gugcso.

Sieggraben: Kutrowatz; Baliko, Schordje (52. Lempeg), Stockinger, Tibor Ambrus; Mitterhöfer, Dardan Muji; Imran Muji (69. Tekin), Velencei, Saribekijan (87. Taschner); Batorfi (52. Kuzu, (87. Wagner).

SV Sigleß - SC Unterfrauenhaid 3:2 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (12.) Mihaliovic, 2:0 (19.) Mihailovic, 3:0 (44.) Shokarev, 3:1 (77., Freistoß) Baliko, 3:2 (89.) Baliko.

Reserve: 4:3 (Temmel, Eibel, Hutter, Ochs; Pöhl 2, Kalkbrenner).

SR: Batmaz.- Sigleß, 100.

Sigleß: Kitzinger; Hausteiner, Thalhammer, Pfeifer, Pingitzer; Pran, Monschein; Hammerschmiedt (72. Braunöder), Mihailovic, Shokarev; Marchhardt.

Unterfrauenhaid: Hofer; Kautz, Balint Baliko, Tanyeros, Kramel; Niklos, Szücs (77. Rozsenich); Hermann (54. Adam Horvath), Csanyi (77. Binder); Steiner (54. Savanyo), Tarcsay.

UFC Neckenmarkt -SV Antau 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (65.) Gager, 1:1 (89., Elfmeter) Gerdenich.

Reserve: 0:3 (Martin Szuppin, Thomas Fürst, Robert Gold).

SR: Ülker.- Neckenmarkt, 200.

Neckenmarkt: Homa; Rittenbacher, Kevin Weiss, Franschitz, Wieder (87. Scheu); Nusshall, Fuchs; Thomas Ecker, Pazmandi, Gager; Pavitschitz (78. Reumann).

Antau: Straussberger; Michael Gold (68. Ostermayer), Lukas Szuppin, Gerdenich, Lupsina; Florian Gold; Zsuganits, Rojatz, Hötschl (70. Robert Gold), Andi Gold (66. Kuqi); Deak.

SC Unterrabnitz - ASK Raiding 2:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (22.) Habi, 2:0 (27.) Morth.

Reserve: 0:5 (Erhardt 3, Jancik, Ismail).

SR: Boandl.- Unterrabnitz, 150.

Unterrabnitz: Matyi; Kohwalter, Patrick Steinriegler (85. Bauer), Martin Winhofer, Florian Gmeiner; Fabian Schütz (64. Kovacs), Illes, Kalmar, Dobany (76. Stocker); Habi; Morth.

Raiding: Bauer; Niklas Gneis, Manuel Posch, Filz, Höttinger; Jama (85. Abdigadir), Kautz (46. Titel), Deésy (60. Ismail), Tokar; Batista Junior (85. Kucera), Arvai.

SV Tschurndorf - SC Dörfl 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (45.) Shehata, 1:1 (65.) Racz.

Reserve: 2:3 (Sachs, Frühwirth; Harambasic, Pogats, Kleinrath).

SR: Kuzat.- Tschurndorf, 100.

Tschurndorf: Tieber; Steiner (58. Pichler), Pascal Tritremmel, Toth, Adam Rapai; Florian Fraunschiel, David Rapai, Bence Racz, Hannes Tritremmel (76. Ullmann); Jakubovics, Egle.

Dörfl: Kögl; Frühwirth, Martin Putz (88. Behrami), Toth, Pfneiszl, Szemere, Czimber; Shehata, Suvak, Kovacs (58. Windisch); Olen.