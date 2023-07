Schock nicht mehr Dörfl-Coach: „Es kam für mich völlig überraschend“

Die Bilanz war keinesfalls schlecht und man hatte durchaus auch den Eindruck, dass auch die Harmonie zwischen Mannschaft und Trainer stimmte, trotzdem musste Dörfl-Trainer Reinhard Schock seinen Sessel räumen.

„Es kam wirklich absolut überraschend für mich. Wir sind erst zusammengesessen und haben die Vorbereitung und den neuen Kader geplant, ich sah das in keinster Weise kommen, aber mit solchen Entscheidungen müssen wir Trainer leider immer rechnen. Vor allem in der Endphase der abgelaufenen Meisterschaft hat schon vieles gut funktioniert. Die letzten fünf Spiele blieben wir auch ungeschlagen und konnten vier davon gewinnen. Aber ok, ich akzeptiere diese Entscheidung und wünsche dem SC Dörfl natürlich alles Gute.“ Die genauen Gründe der Trennung weiß der scheidende Trainer also nicht.

Dazu sagt Christian Putz, der Sportliche Leiter des SC Dörfl, Folgendes: „Es war eine rein sportliche Entscheidung und das habe ich Reini auch so mitgeteilt. Ausschlaggebend war, dass wir der Meinung waren, dass er nicht der richtige Mann ist, um unsere Ziele zu erreichen. Ziel kann nur sein, dass wir vorne mitspielen. Da gehört natürlich mehr dazu, aber wir sind der Meinung, dass es uns in entscheidenden Spielen an taktischer Flexibilität fehlt. Hier wollen wir einfach einen neuen Impuls setzen und das ist der Grund dieser Entscheidung. Reini hat sicher einiges dazu beigetragen, dass die Mannschaft so ist wie sie ist und es ist uns auch ganz sicher nicht leicht gefallen. Ich möchte mich auch für die Arbeit herzlich bedanken, aber schlussendlich müssen wir auf das Sportliche schauen und da sind wir eben der Meinung, dass es jetzt mit einem neuen Trainer besser laufen wird, das hat uns zu diesem Schritt bewegt.“

„Niemand hat sich gegen ihn ausgesprochen“

Aus der Mannschaft kam laut Martin Putz, dem Kapitän der Dörfler, kein Gegenwind: „Es hat sich sicher niemand gegen ihn ausgesprochen. Vielleicht war es gegen Ende schon ein bisschen abgenutzt und der eine oder andere Spieler hätte vielleicht eine etwas „härtere Hand“ gebraucht. Aber das war sicher nicht ausschlaggebend für diesen Schritt. Ich persönlich habe immer sehr offen mit ihm gesprochen und wir hatten eine gute Beziehung. Er hat sich mit dem allergrößten Teil der Mannschaft sehr gut verstanden. Was der ausschlaggebende Grund war, weiß ich nicht, vielleicht will man wirklich nur einen neuen Impuls. Es war großteils sehr gut, vielleicht war die Phase, in der wir vier Niederlagen am Stück kassiert hatten, zu hinterfragen. Da waren wir in jedem Spiel gleichwertig und es hat immer ein kleines bisschen gefehlt. In Summe hat er es sehr gut gemacht und ich wünsche ihm alles Gute. Aber ich möchte noch einmal betonen: Mannschaftsrevolte gab es mit Sicherheit keine.“

Vorgestern, Dienstag, war Trainingsstart mit Sascha Kalss, dem neuen Dörfl-Coach, der sich auf die neue Aufgabe freut.