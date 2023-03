Florian Leeb: Amerika statt Antau

Werbung

Der SV Antau war zwar in der Hinrunde nicht ganz so souverän unterwegs, wie man das vielleicht nach der vorigen Saison auch erwarten durfte. Da standen die Schwarz-Weißen nach dem Grunddurchgang, gemeinsam mit dem souveränen Mattersburger SV 2020, auf dem zweiten Platz und schwächelten dann erst in den Play Off-Spielen.

Heuer starteten Andi Gold und Kollegen zwar ganz gut ins Rennen, doch nach einer mehr als überraschenden Niederlage beim SC Wiesen kam der SVA-Motor ein wenig ins Stottern. Nach einem Trainerwechsel, Peter Strodl löste Vikor Hanak ab, lief die Geschichte wieder runder. Man überwinterte schließlich auf dem vierten Rang, allerdings mit nur zwei (!) Punkten Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Am Wochenende startete der SVA mit einem Bezirksderby gegen Sigleß in die Rückrunde. Mehr und mehr drängen die in Antau blendend ausgebildeten jungen Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft. Es mangelt nicht an der Kaderbreite, allerdings musste Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits schon vor dem Start eine Hiobsbotschaft hinnehmen:

„Er wird schwer zu ersetzen sein“

Abwehrchef Florian Leeb wird aus beruflichen Gründen seine Zelte in Österreich abbrechen und für drei Monate nach Amerika siedeln. „Er wird schwer zu ersetzen sein, doch klarerweise geht der Beruf vor und wir werden alles daran setzen, den Richtigen für diese wichtige Position zu finden.“ Ob Neo-Coach Strodl dann Florian Gold ins Zentrum der Abwehrkette stellt oder sich für eine unerfahrenere Lösung entscheidet, wird man sehen. Auf alle Fälle wird man sich angesichts der starken Konkurrenz im Aufstiegskampf kaum Umfaller leisten dürfen, möchte man sich aus dem Fußballkeller verabschieden.