Hält der Antauer Lauf gegen Dörfl?

SV ANTAU - SC DÖRFL, SAMSTAG, 16.30 UHR. Ein Duell, aus dem auf den ersten Blick nur einer als Sieger herausgehen kann: Der SV Antau befindet sich nach sieben Spielen in Folge, in denen man ungeschlagen blieb, absolut im Flow. Sechs Siege in Folge und davor ein Remis gegen den UFC Sieggraben sprechen eine genauso deutliche Sprache wie das Torverhältnis von 20:7 in den letzten sieben Spielen. Gegen den SC Dörfl soll diese Serie fortgesetzt werden. Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits traut der Mannschaft das natürlich auch zu: „Wenn wir fokussiert bleiben, können wir durchaus den siebenten Streich landen. Wir wissen, dass Dörfl imstande ist jeden in der 2. Klasse zu ärgern, aber unsere Burschen sollten genug Selbstvertrauen haben, um die Herausforderung am Samstag zu meistern.“ Abwehrchef Florian Leeb, der eigentlich schon in Amerika sein sollte, gab auch für diese Partie noch grünes Licht, weil sich der berufliche Einsatz in Übersee noch einmal verschoben hat. Dörfl-Trainer Reini Schock weiß, was seine Elf im Antauer Rupa-Stadion erwartet: „Für mich sind die Antauer Meisterfavorit Nummer eins. Ich habe sie in meiner persönlichen Einschätzung vor Hirm und auch vor Unterpullendorf. Die Mannschaft ist sehr kompakt und hat vor allem offensiv viele Möglichkeiten. Wir haben bezüglich unseren Spielen in Antau auch nicht die besten Erinnerungen, aber das ist egal. Wir werden uns auf alle Fälle so teuer wie möglich verkaufen.“ Martin Putz und Patrick Windisch stehen dem Dörfl-Coach nicht zur Verfügung.