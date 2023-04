Hirm dreht Derby und bleibt Leader

Werbung

HIRM - SIGLESS 2:1. Der SV Sigleß hatte in den ersten drei Runde im Frühjahr vermutlich die schwerste Auslosung: Mit Antau, Unterpullendorf und Hirm standen jeweils die Spitzenklubs der 2. Klasse gegenüber. „Und wieder war etwas drinnen, so wie in den anderen Matches auch. Wir haben neben der 1:0-Führung noch einige Topchancen gehabt, um den Sack zuzumachen. Leider belohnen wir uns nicht“, hadert Sigleß-Sektionsleiter Peter Zistler mit verlorenen Punkten. Auch Hirm-Coach Bernd Leimstättner sieht das ähnlich: „Wir haben uns gegen sehr motivierte Sigleßer sehr schwer getan, aber es war eigentlich zu erwarten. Sie sind auch gute Konter gefahren, bei denen es durchaus auch einschlagen hätte können.“

DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID - MANNERSDORF 4:4. Das Torspektakel kündigte sich in dieser Partie erst kurz vor der Pause an, als Daniel Völgyi die Gäste nicht unverdient in Führung brachte und Gabor Savanyo diesen Rückstand in den letzten beiden Minuten vor dem Seitenwechsel im Alleingang noch in eine Führung verwandelte. Nach der Pause sahen die Gastgeber schon wie der sichere Sieger aus, doch „wir bewiesen Moral und nach dem 3:3-Ausgleich, nachdem wir schon 1:3 zurücklagen, war ich eigentlich felsenfest überzeugt, dass wir die Partie noch gewinnen“, meinte der immer noch leicht verletzte Spielertrainer der Gäste, Manuel Supper. Wieder gingen die Heimischen in Führung, doch in der allerletzten Aktion überhob Daniel Völgyi aus zirka 40 Meter den SCU-Tormann Jens Hofer und rettete einen Auswärtspunkt. „Wie schon in der jüngsten Vergangenheit belohnen wir uns nicht, sondern kassieren durch unnötige Stellungsfehler Gegentore“, fasste Unterfrauenhaids Oliver Frank zusammen.

WIESEN - TSCHURNDORF 3:1. „Wir waren 90 Minuten überlegen und haben eigentlich nur diesen einen Tausendgulden-Schuss, der zum einzigen Gegentreffer führte, zugelassen. Außerdem haben wir uns, vor allem vor der Pause, noch einige Topchancen erspielt“, so Wiesen-Obmann Michael Ochs nach dem Spiel. Vor allem „Doppelpack“ Marcell Deak ließ noch zwei weitere gute Chancen liegen. Dazu zielte Noel Karasz aus kürzester Distanz zu ungenau. Dass das Spiel nicht unbedingt ein spielerischer Leckerbissen war, führte Tschurndorf-Trainer Marcel Geissler auf das schwierig zu bespielende Terrain in Wiesen zurück: „Es war unmöglich, das Spiel von hinten kontinuierlich aufzubauen. Leider endete es in einer 90-minütigen ‚Drescherei‘, nach der wir leider das schlechtere Ende hatten. Aber auch weil es der SC Wiesen mehr wollte als wir.“

SIEGGRABEN - UNTERRABNITZ 1:0. Es war ein Geduldsspiel für die favorisierten Gastgeber. Der SC Unterrabnitz legte sehr viel Wert auf die Defensive und suchte sein Heil im Konter. „Allerdings sind uns nicht viele davon gelungen. Es war nicht besonders schön anzusehen. Gegen Spielende hatten wir allerdings sogar noch die Chance auszugleichen“, resümierte Gäste-Obmann Gernot Steinriegler. Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje war auch nur mit dem Ergebnis vollends zufrieden: „Ich kann mich zwar nicht erinnern, wann wir in den vergangenen Jahren derartig viel Ballbesitz verbuchen konnten, aber letzten Endes haben wir uns für diese Überlegenheit zu wenige Chancen erspielt.“

ANTAU - DÖRFL 2:1. Ein echter Arbeitssieg für die favorisierten Antauer. Die Gäste, die ohne die beiden Defensivstützen Peter Toth und Martin Putz anreisten, machten den Schwarz-Weißen das Leben denkbar schwer. „Wir waren voll im Spiel und hatten sogar die Chance, durch einen Elfmeter mit 2:1 in Führung zu gehen. Leider machte uns der Tormann der Heimischen einen Strich durch die Rechnung. Ich darf meinen Spielern aber trotz der verlorenen Punkte viel Lob aussprechen. Sie haben alles auf dem Platz gelassen und hätten sich definitiv mehr verdient. Leider fingen wir uns zwei sehr unglückliche Tore ein“, fasste Dörfl-Trainer Reini Schock die knappe Auswärtsniederlage zusammen. Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits bestätigte die Aussagen des Dörfl-Trainers, sprach von einem „harten Stück Arbeit für die Spieler“ und fuhr fort: „Wir haben gegen die gut organisierten Gäste wenig Raum gefunden und müssen uns bei unserem Tormann Roman Wagenhofer bedanken, dass er uns mit dem gehaltenen Elfmeter im Spiel gehalten hat.“ Am Samstag empfangen die Antauer den SC Wiesen. Dörfl wiederum kreuzt am Sonntag auf eigener Anlage mit Aufstiegsaspirant Unterpullendorf die Klingen. „Sie haben halt offensiv immense Qualität, doch wir haben unsere ersten beiden Heimspiele gewonnen und haben zuletzt wirklich toll geliefert. Wir dürfen selbstbewusst in diese Partie gehen“, so Dörfl-Trainer Schock, der wieder auf Toth, Putz und Einsergoalie Andreas Kögl zurückgreifen kann.

UNTERPULLENDORF - STOOB 3:1. Nach vielen Emotionen im Hinspiel in Stoob sorgten schon im Vorfeld dieses Spieles einige „Sager“ für gute Stimmung zum Anpfiff dieser Begegnung. Die toll besuchte Partie startete quasi mit einem Treffer: Unterpullendorf-Stürmer Szablocs Major drehte mit dem ersten Angriff jubelnd über die 1:0-Führung, in Richtung Mittellinie ab. „Leider hat es uns nicht den erhofften Schwung gegeben. Außerdem wussten wir um die Offensivqualität der Stoober und wollten natürlich mit der nötigen Absicherung agieren. In Summe war unsere Leistung sehr in Ordnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass Stoob einmal mit dem Ball in unserem Strafraum war. Der Treffer, der letztlich nur Ergebniskosmetik bedeutete, fiel durch einen Distanzschuss“, bilanzierte SCU-Trainer Viktor Hanak zufrieden. Stoobs Sportlicher Leiter Kevin Radostics ärgerte sich über den Spielbeginn: „Leider haben wir den Start vollends verschlafen. Nach der Führung hatten die Heimischen auch noch Chancen auf 2:0 zu erhöhen. Danach waren wir besser im Spiel, doch um für eine Überraschung zu sorgen, hatte der Schiedsrichter viel zu viel Heimtendenz.“

Der SCU gastiert am Sonntag in Dörfl, wo Lukas Schattovits wieder zur Verfügung stehen wird. Hanak: „Uns erwartet ein kleiner Platz und ein robuster Gegner. Wir werden alles abrufen müssen.“ Stoob empfängt morgen, Freitag, auf eigener Anlage den ASK Hirm. „Szabolcs Szallai wird wieder auflaufen können, bei Szillard Agoston wird es wohl länger dauern bis er wieder fit ist“, so Radostics.