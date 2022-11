Langsam in die Gänge und dann ganz nach vorne

Werbung

Der bereits 1927 gegründete Traditionsverein ASK Hirm hat zwar schon bessere Zeiten erlebt, aber mit Sicherheit auch schon schlechtere. Noch vor wenigen Monaten, gegen Ende der abgelaufenen Saison, mussten die Schwarz-Weißen, erstmals in der Vereinsgeschichte, zwei Spiele der Kampfmannschaft absagen, weil es an Spielern fehlte. An diesen Herausforderungen dürfte der Klub allerdings gewachsen sein. In der Vorwoche wurde der Herbstmeistertitel fixiert und die Bilanz gegen die starke Konkurrenz kann sich sehen lassen. Die Hirmer sind ohne einen einzigen Legionär im Kader Erster, mit drei Punkten Vorsprung auf den SC Unterpullendorf sowie den UFC Mannersdorf – und haben auch die meisten Treffer erzielt.

Wenn man bedenkt, dass wir nach drei Spielen zwei Niederlagen hatten, ist unsere Zwischenbilanz jetzt noch ein wenig beeindruckender.“ bernd leimstättner Trainer ASK Hirm

„Wenn man bedenkt, was wir noch vor kurzem für Sorgen hatten, kann man stolz sein, wie sich das Team und eigentlich der ganze Verein entwickelt haben. Wir haben schon zu Saisonbeginn gesehen, dass dieser Kader für Aufsehen in der Klasse sorgen kann, wenn er eingespielt ist und sich ‚gefunden‘ hat. Mittlerweile ist das passiert und die Burschen haben größtenteils wirklich sehr gute Leistungen abgeliefert. Neben Cheftrainer Bernd Leimstättner muss man auch unserem Sportlichen Leiter Peter Thauer dazu gratulieren, dass er im Sommer in Sachen Kaderzusammenstellung wirklich ganze Arbeit geleistet hat“, so ASK-Obmann und Hirm-Bürgermeister Christian Wöhl. Auch der Baumeister des Erfolges, Trainer Bernd Leimstättner, blickt zufrieden auf die Hinrunde: „Wir sind wirklich stolz auf das Erreichte. Wenn man bedenkt, dass wir nach den ersten drei Spielen zwei Niederlagen zu verbuchen hatten, ist unsere Zwischenbilanz jetzt zum Ende der Hinrunde vielleicht noch ein wenig beeindruckender. Die Mannschaft ist mehr und mehr zusammengewachsen und man muss auch sagen, dass die Zugänge im Sommer mittlerweile auch echte Verstärkungen sind.“

Auch Hirms pfeilschneller Offensivmann Niko Cerny äußert sich zur Winterkrone: „Der Beginn war ein wenig holprig. Die Derby-Niederlage in Sigleß war dann ein Tiefpunkt, aber gleichzeitig auch ein Wendepunkt. Wir sind mit Fortdauer des Herbsts immer besser geworden“, so der sechsfache Torschütze, den speziell eines freute: „Ich würde sagen, dass wir nach anfänglichen Schwierigkeiten eine gute Physis gefunden haben und eine unserer Schwächen, nämlich die Standards, dann in eine Stärke umgewandelt haben.“