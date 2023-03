Letzte Sieggraben-Chance?

Werbung

UFC MANNERSDORF – UFC SIEGGRABEN, SAMSTAG, 18 UHR. Wenn noch eine Minimalchance für den vor der Saison höher eingeschätzten UFC Sieggraben bestehen sollte, dann müsste die Truppe von Spielertrainer Philipp Schordje in der Rückrunde einen ordentlichen Lauf starten. Der Anfang wäre mit dem 3:0-Derbysieg gegen Tschurndorf am vergangenen Wochenende gemacht worden. Jetzt geht es gegen die ebenfalls an den Aufstiegsplätzen kratzenden Mannersdorfer. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist klar. Bis auf den SC Unterpullendorf, der einfach viel, viel Qualität im Kader hat, haben wir auch gegen jeden gute Chancen zu siegen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, und wer mehr daran glaubt, wird die Partie meiner Meinung nach gewinnen. Hinten die Null wieder halten, dann sind die Chancen groß auf einen weiteren Sieg“, so Schordje vor dem Duell in Mannersdorf, der wegen seiner Sperre ebenso wie Ulas Kuzu nicht zur Verfügung stehen wird. Mannersdorfs zuletzt verletzter Spielertrainer Manuel Supper wird aller Voraussicht nach auch gegen Sieggraben noch nicht spielen können: „Es wird sich noch nicht ausgehen, aber wir haben die Sache in Hirm auch ohne mich ganz gut gemacht.

Auch Thomas Lang wird wegen eines Urlaubs fehlen, dafür kehrt Zoltan Pollak wieder in die Startelf zurück. Die Sieggrabener erwarte ich ziemlich stark, weil ich denke, dass Laszlo Egle den abgewanderten David Földvarszki ersetzen wird können. Es wird eine kämpferische Topleistung erforderlich sein, um das Punktekonto aufzufetten, aber dass wir dazu imstande sind, haben wir am vergangenen Wochenende bewiesen.“