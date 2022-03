Lukas De Zordo: Einstand nach Maß

„Wir sind nach Mattersburg gefahren, um etwas mitzunehmen. Dass es am Ende so gut funktioniert, war schon ein wenig überraschend – auch für uns“, meinte Lukas De Zordo nach dem Spiel in der Fußball-akademie. Erstmals trug der Winter-Neuzugang vom ASV Draßburg das Antauer Trikot und erwischte dabei einen überragenden Tag. Der Angreifer sorgte nach 16 Minuten für die Gäste-Führung, als er MSV-Schlussmann Michael Stöger im Duell Eins gegen Eins keine Chance ließ. Antau blieb bissig und erarbeitete sich auch in der Folge zwingende Torszenen.

Immer wieder war De Zordo beteiligt, hätte schon vor der Pause sein zweites Tor machen können. Das gelang dann in Hälfte zwei. Nach 60 Minuten war der Antauer Goalgetter erneut zur Stelle, blieb cool und netzte zur 2:0-Führung ein. Die hielt dann auch bis zum Ende und sorgte gleich für das Ende mehrerer Serien. Noch nie gab der MSV 2020 bei einem Heimspiel bis dahin Punkte ab. Aus den vorangegangenen acht Spielen holte der Leader acht Siege. Gleichzeitig war es die erste Pflichtspiel-Niederlage überhaupt in der Vereinsgeschichte.

Und: De Zordo gelangen gegen den MSV nun in einem Spiel genauso viele Tore wie allen anderen 2. Klasse Mitte-Teams im Herbst: „Daran habe ich gar nicht so gedacht. Für mich war einfach wichtig, dass wir ein gutes Spiel abliefern und dem Tabellenführer alles abverlangen. Das ist uns gelungen und so wollen wir auch weiter auftreten.“