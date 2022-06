MSV-Stürmer Knotzer holt die Torjägerkrone

Werbung

Antaus Andreas Gold (27) und Mannersdorfs Manuel Supper (26) kamen ihm zwar sehr nahe, doch der ehemalige Burgenlandliga-Stürmer Philip Knotzer enttäuschte die Fans des MSV 2020 nicht und entschied das Rennen um die Torjäger-Krone mit stolzen 28 Treffern für sich.

„Ich bin ein Offensivspieler und würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht sehr über diese Auszeichnung freue. Wichtiger ist mir jedoch, dass wir unser großes Ziel, den Aufstieg, bereits im ersten Jahr nach der Vereinsgründung geschafft haben. Dass uns im allerletzten Spiel ein paar Minuten vor Spielende der Titel weggeschnappt wurde, hat zwar im ersten Moment geschmerzt, ist aber meiner Meinung nach letzten Endes kein Beinbruch.“

Vor allem deshalb, weil der MSV im Frühjahr mit enorm vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatte.

„Da fehlten zeitweise ganze zehn Stammspieler. Zum Teil traten wir mit einer Mannschaft mit einem Altersschnitt um die 20 Jahre an. Die Youngsters haben da wirklich extrem gut performt und weiter fleißig Punkte gesammelt. In Summe bin ich positiv von der Qualität der 2. Klasse überrascht. Die hat sich in den letzten Jahren enorm gesteigert. Wir haben viel Aufwand betrieben und das hat zur Folge gehabt, dass wir die enorme Ausfallsliste kompensieren konnten und uns im Endeffekt auch den Erfolg gebracht“, so Knotzer im Zuge seiner Analyse.