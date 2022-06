Sigleß: Der Kader nimmt Formen an

Werbung

Traditionsverein SV Sigleß meldete sich (die BVZ berichtete) nach einem Jahr Pause wieder zurück – in der 2. Klasse Mitte. Klar, dass nach der Fixierung von Dieter Komanovits als Trainer in den letzten Wochen intensiv an der Zusammenstellung der Mannschaft gearbeitet wurde. Jetzt gibt der Coach ein erstes Update, vieles ist bereits fixiert, einiges aber auch noch offen: „Fakt ist, man muss sich keine Sorgen machen, dass wir keine Mannschaften stellen können“, so Komanovits.

Mit Mario Kitzinger kommt ein Tormann vom ASK Hirm zu den Sigleßern. Rene Novosel und Philipp Spitzer wechseln aus Wiesen zum SVS. Mittelfeldspieler Lukas Jagschitz, der aktuell bei 1. Klasse Mitte-Tabellenführer Pöttsching spielt, soll die Fäden im Sigleßer Mittelfeld ziehen.

Drei Sigleßer Routiniers konnten ebenfalls überzeugt werden: Matthias Tergatschnig kehrt aus Zöbern heim, sein Bruder Stefan wagt ein Comeback und Lukas Hauser wird auch wieder für Sigleß auflaufen. Daneben gibt es auch zahlreiche Rückkehrer aus Bad Sauerbrunn wie Stefan Vondraus, Thomas Ruiss oder Stefan Thalhammer.

„Es ist jetzt schon ein wenig Entspannung eingekehrt, weil die letzten Wochen sehr viele Telefonate und Gespräche stattgefunden haben“, so Komanovits, der aber klarstellt: „Wir haben eine solide Basis, wollen wirtschaftlich vernünftig agieren und haben schon noch den einen oder anderen Spieler im Fokus.“