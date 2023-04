Sigleß holte sich den ersten Frühjahrssieg

Werbung

SIGLESS - SIEGGRABEN 2:1. Man merkte dem UFC Sieggraben den doch eher „schmalen“ Kader an, nachdem der Verein mit Rene Leitner und Dominik Holube zwei Stammspieler suspendiert hatte (siehe Seite 72), dazu Raphael Mitterhöfer und Martin Stockinger gesperrt waren und Daniel Falb wegen Urlaubs fehlte. „Wir haben es erste Halbzeit verabsäumt, schon für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein hart umkämpfter, aber ein verdienter Sieg. Wir haben uns erstmals belohnt. Diesmal spielten wir nicht nur gut, sondern holten auch die Punkte“, fasste Sigleß-Trainer Dieter Komanovits den ersten Frühjahrserfolg zusammen. Auch sein Sportlicher Leiter, Peter Zistler, schlug in dieselbe Kerbe: „Eine Zitterpartie, die aufgrund der Chancen vor der Pause keine sein hätte müssen. Jetzt möchten wir unbedingt morgen, Freitag, in Unterfrauenhaid den nächsten ‚Dreier‘ einfahren. Wir haben im Herbst als bessere Mannschaft verloren, auf alle Fälle wollen wir ungeschlagen bleiben.“ Sieggrabens Spielertrainer Philip Schordje, der vorzeitig unter die Dusche geschickt worden war, sprach von einer „völlig unnötigen Niederlage“ und fuhr fort: „Wir hatten schon nach zwei Minuten bei einem Innenstangenschuss Pech, da hätte das Match mit Sicherheit eine andere Richtung genommen. Die beiden Gegentreffer muss man leider in die Rubrik ‚Slapstick-Tore‘ einordnen. Wir hatten mit Sicherheit deutlich mehr Ballbesitz und in Sachen Torchancen hat es sich meiner Meinung nach die Waage gehalten. Am Wochenende wollen wir gegen Stoob drei Punkte bei uns lassen, auch wenn es mit dem Kader schwer wird.“ Schordje selbst und Dardan Muji werden wegen einer Sperre fehlen. Mitterhöfer und Stockinger werden wieder zur Verfügung stehen.

STATISTIK

SV SIGLESS – UFC SIEGGRABEN 2:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (5., Elfmeter) Vondraus, 1:1 (32.) Egle, 2:1 (34.) Jagschitz. Gelb-Rote Karten: Schordje (78., Unsportlichkeit). Reserve: abgesagt. SR: Birte (S: sehr gut/S: schwach).- Sigleß, 130.

Sigleß: Kitzinger; Pingitzer, Vondraus, Thalhammer (83. Zistler), Daniel Hammerschmidt; Jagschitz (88. Shokarev), Matthias Tergatschnig, Temmel (77. Stefan Tergatschinig), Ruiss; Marchhart, Dragan.

Sieggraben: Kutrowatz; Ambrus, Kuzu, Wagner, Evic (46. Budean, 88. Reismüller); Lempeg, Dardan Muji; Schordje, Velencei, Imran Muji, Egle.

MANNERSDORF - TSCHURNDORF 4:2. „Leider haben wir die Anfangsphase verschlafen und haben das Spiel quasi mit einem Rückstand begonnen“, schilderte Mannersdorfs Sportlicher Leiter, Ralph Supper, den Start in die Heimpartie gegen den Vorletzten der Tabelle. Nach dem Ausgleich durch Marcel Herold kamen die Mannersdorfer, die auch diesmal ohne Goalgetter und Spielertrainer Manuel Supper auskommen mussten, auf Touren. Supper: „Wir hatten dann lange alles im Griff, nur nach dem 4:1 haben wir dann den Gästen leider das Spiel überlassen, aber Gefahr kam keine mehr auf.“ Tschurndorf-Trainer Marcel Geissler war vor allem mit der Anfangsphase zufrieden: „Da waren wir definitiv besser. Ärgerlich war halt, wie der Ausgleich zustandegekommen ist, da waren drei vermeidbare Fehler in Folge. Alle anderen Gegentreffer haben wir durch Standards kassiert. Das Terrain war schon sehr grenzwertig, aber das soll niemandem zum Vorwurf gemacht werden, letztlich muss man sagen, dass wir unsere Ausfälle halt nicht kompensieren können.“ Am Samstag gastieren die siegreichen Mannersdorfer in Wiesen und Ralph Supper erwartet dort einen heißen Tanz: „Sie haben zuletzt in Antau ein Ausrufezeichen gesetzt und wir haben uns auch bei unserem 3:2-Sieg in der Hinrunde schwergetan. Ob Manuel Supper schon auflaufen wird, ist noch fraglich.“ Tschurndorf empfängt ebenfalls am Samstag den SC Unterrabnitz und Trainer Geissler hofft auf den zweiten vollen Erfolg in der Rückrunde: „Vor allem zuhause auf unserem Platz ist immer alles möglich.“

STATISTIK

UFC MANNERSDORF – ASK TSCHURNDORF 4:2 (3:1).- Torfolge: 0:1 (9.) Dancsecs, 1:1 (12.) Herold, 2:1 (38.) Radnasich, 3:1 (44.) Magedler, 4:1 (61.) Magedler, 4:2 (73.) Kurz. Reserve: abgesagt. SR: Kazanci (M:gut/T:gut).- Mannersdorf, 100.

Mannersdorf: Tarodi; Horvath, Spanraft, Lang, Radnasich; Stampf, Illes, Botos, Haspel (69. Markus Waitz); Magedler (80. Steinzer), Herold (89. Mörkl).

Tschurndorf: Tieber; Baliko, Kral, Pascal Tritremmel, Michael Steiner; Hannes Tritremmel, Florian Fraunschiel (91. Daniel Tritremmel), Racz, Theuerweckl, Sachs (46. Kurz); Dancsecs (76. Meisl).

DÖRFL - UNTERPULLENDORF 2:3. Die in diesem Duell sicher nicht favorisierten Dörfler kamen sehr stark in die Partie und waren bis zum 0:1-Rückstand absolut am Drücker. „Leider haben wir dann aus einem Gestocher heraus den ersten Gegentreffer kassiert. Wirklich sehr schade, weil die Jungs haben sich gegen die vielleicht stärkste Mannschaft der Klasse ausgezeichnet verkauft. Wir waren voll dabei, der Unterschied war wahrscheinlich Hajrudin Karasalihovic“, fasste Dörfl-Coach Reini Schock die knappe Heimniederlage zusammen, der sich, so wie viele Dörfler am gut besuchten Sportplatz, über den dritten Treffer ärgerte: „Der Ball war nicht über der Linie, dieses Tor war nicht zu geben.“ Unterpullendorfs Obmann Christopher Juranich sah keinen „Leckerbissen“ in der Partie: „Der Platz wurde im Laufe der Partie immer schwerer zu bespielen und Dörfl blieb bis zum Schlusspfiff gefährlich. In Summe war es recht ausgeglichen, aber wir sind mit drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Man darf auch nicht vergessen, dass wir eine halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten.“ Der Aufstiegsfavorit brachte die knappe Führung letztlich aber über die Runden. Auch Unterpullendorf-Coach Viktor Hanak war nicht ganz zufrieden: „Wir waren zwar um den Tick besser, aber der tiefe Platz hat wenig Kombinationsspiel zugelassen.“ Jetzt geht es für Juranich und Co. ins Spiel der Runde gegen Antau (siehe Seite 72). Der SC Dörfl gastiert am Samstag bei einem anderen Kandidaten um den Aufstieg: Am Samstag geht es nach Hirm und Trainer Schock weiß, was seine Mannschaft erwartet: „Wir werden gegen die kompakten Hirmer auf einem deutlich größeren Platz als der unsere ist, ähnlich engagiert präsentieren müssen. Es wird für uns ein ganz anderes Spiel werden als das gegen Unterpullendorf.“

STATISTIK

SC DÖRFL – SC UNTERPULLENDORF 2:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (14.) Karasalihovic, 1:1 (32.) Shehata, 1:2 (58.) Karasalihovic, 1:3 (69.) Földvarszki, 2:3 (88.) Shehata. Rote Karte: Lang (63., Torraub). Reserve: abgesagt. SR: Ziermann (D: gut/U: schwach).- Dörfl, 260.

Dörfl: Kögl; Frühwirth, Toth, Behrami, Pfneiszl (72. Pogats); Koo (63. Putz), Szemere; Shehata, Czimber, Windisch (83. Berta); Horvath.

Unterpullendorf: Marton; Lang, Pravics, Philip Juranich, Schattovits; Fellinger (67. Christopher Juranich), Komoroczi, Vidak (76. Herkovich), Karasalihovic; Földvarszki, Major.

ANTAU - WIESEN 1:1. Das Bezirksderby gestaltete sich überraschend ausgeglichen. Wie meist gegen Antau, präsentierten sich die Wiesener hochmotiviert. Auch Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits „schmeckte“ das Heim-Remis, hinsichtlich des Aufstiegskampfes, natürlich nicht: „Es ist zum Haare raufen. Immer und immer wieder schaffen wir es nicht, gegen den SC Wiesen unser Potenzial abzurufen. Bis auf ganz wenige Spieler erreichte keiner in der Startelf seine Normalform. Es war ein hochverdienter Punktegewinn für die Wiesener, auch wenn wir mehr Spielanteile hatten. In Sachen Top-Torchancen waren sie uns zumindest ebenbürtig.“ Schon erste Halbzeit konnte Antaus Tormann Roman Wagenhofer einen Pausenrückstand verhindern. Auch nach der Pause herrschte immer wieder Hochbetrieb im Strafraum der Heimischen. Die beste Chance auf den Sieg hatte Außenverteidiger Robert Gold am Fuß, der aber, alleine auf den Wiesener Schlussmann zulaufend, den Ball rechts am Tor vorbeischob. „Mit einem zweiten Treffer vor der Pause hätten wir sie wieder gebogen und die Chancen dafür waren durchaus da. Wir haben eigentlich sehr wenig zugelassen und haben sicher die besseren Chancen gehabt. Unser Abwehrchef Gergö Tanyeros hatte einen Magen-Darm-Virus und man merkte ihm auch an, dass er nicht voll auf der Höhe war. Er musste schließlich auch ausgewechselt werden, weil er schon Gelb-Rot gefährdet war“, fasste Wiesen-Obmann Michael Ochs die Partie zusammen. Am Samstag gegen Mannersdorf hofft er, dass die Mannschaft an die Leistung in Antau anschließen kann: „Außerdem stehen uns Fabian Habeler, Lukas Baier und Lukas Haiden wieder zur Verfügung.“

STATISTIK

SV ANTAU – SC WIESEN 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Deak, 1:1 (43., Elfmeter) Gerdenich. Reserve: abgesagt. SR: Pllana (A: gut/W: Durchschnitt).- Antau, 150.

Antau: Wagenhofer; Robert Gold, Gerdenich, Manuel Hergovits, Lukas Szuppin; Hötschl (86. Martin Szuppin), Florian Gold; De Zordo, Rojatz, Leon Zsuganits; Andi Gold (65. Raphael Pohl).

Wiesen: Wenzel; Niklas Mahlfleisch, Tanyeros (74. Michael Ochs), Pfeifer, Julian Sagartz; Hess, Pran; Lukas Mahlfleisch, Karasz, Jano; Deak.