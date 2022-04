Spiel in Raiding als letzte Titel-Chance für die Antauer?

Werbung

RAIDING - ANTAU, SONNTAG, 16.30 UHR.

Es sind zwar noch sieben Spiele im Meister-Play-off zu spielen und die Top-Zwei gehen am Ende der Saison beide in die 1. Klasse Mitte rauf, doch in einem Punkt sind sich viele Kenner der 2. Klasse einig: Sollte der SV Antau am Samstag beim Tabellenzweiten Raiding verlieren, wird es wohl nichts mehr mit dem angepeilten Aufstieg 2022 für die Schwarz-Weißen.

Auch Antau-Trainer Viktor Hanak ist dieser Meinung: „Es ist vielleicht ein entscheidendes Spiel. Sollten wir nach dem Match in Raiding zehn Punkte Rückstand haben, ist es wohl so gut wie vorbei mit der Aufstiegschance. Nach drei Spielen im Meister-Play Off nur einen Punkt am Konto, ist definitiv zu wenig. Aber noch lebt die Chance, wir haben Raiding im Grunddurchgang zweimal geschlagen, wissen also, dass es möglich ist.“

Julian Fiedler wird gelbgesperrt fehlen und der Einsatz von Michael Gold wackelt noch. Der ASK Raiding wiederum holte, so wie der MSV 2020, bisher das Punktemaximum im Play-off und musste erst zwei Gegentore hinnehmen.

„Wir wissen, dass Antau eine gestandene Mannschaft ist und die beiden 0:2-Niederlagen aus dem Grunddurchgang schmerzen heute noch. Vor allem die Heimniederlage, wo wir viele gute Chancen liegengelassen haben. Wir wollen auf alle Fälle Revanche nehmen und zeigen, dass wir Antau auch biegen können, unsere Burschen sind richtig heiß auf diese Partie. Auf alle Fälle lastet auf Antau deutlich mehr Druck als auf unsere Jungs“, so Raidings Coach Toni Drabeck, der auf eine Genesung des zuletzt fehlenden Julian Gneis hofft.