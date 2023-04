Spitzentrio holte Auswärtssiege

Werbung

STOOB - ANTAU 1:3. Auf tiefem Boden begannen beide Mannschaften relativ zögerlich. Die erste Chance hatten die Gäste, doch der Kopfball von Florian Leeb verfehlte knapp sein Ziel. Nach einer halben Stunde sorgte der junge Raphael Pohl mit seinem siebenten Saisontor für die Führung der Schwarz-Weißen. „Nach dem zweiten Treffer von Manuel Hergovits war der Widerstand so gut wie gebrochen. Wir haben das dann gut nach Hause gespielt“, fasste Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits den Auswärtssieg zusammen. Sein Stoober Pendant Kevin Radostics sah es ähnlich: „Bis auf die kurze Anfangsphase haben wir überhaupt keinen Zugriff auf das Match gehabt. Antau war in den meisten Belangen besser als wir. Die Ausfälle von Toni Schrödl und Szilard Agoston konnten wir defensiv nicht kompensieren.“ Benjamin Gugcso und Kollegen gastieren am Sonntag in Unterpullendorf, wo Schrödl wieder zur Verfügung stehen wird. Radostic: „Vielleicht können wir ja überraschen, aber es muss klarerweise eine Steigerung her.“

ASK STOOB - SV ANTAU 1:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (30.) Raphael Pohl, 0:2 (43.) Manuel Hergovits, 0:3 (45.) Raphael Pohl, 1:3 (87.) Peter Gugco. Reserve: 0:9 (Fürst 3, Mark Hergovits 2, Martin Szuppin, Fejzic, Daniel Straussberger, Vlasits). SR: Miskic (S: Durchschnitt/A: gut).- Stoob, 100.

Stoob: Sebestyen; Rohrer, Biro, Peter Gugcso, Nemeth; Renner; Javed, Szalai (90. Horvath), Marti, Pal (78. Wagner), Agoston; Benjamin Gugcso.

Antau: Wagenhofer; Robert Gold, Gerdenich, Leeb, Hergovits (85. Pichler); Florian Gold; De Zordo, Rojatz; Raphael Pohl (85. Martin Szuppin), Leon Zsuganits, Andreas Gold (75. Hötschl).

SIGLESS - UNTERPULLENDORF 0:2. Die personell schwer angeschlagenen Gastgeber verkauften sich gegen die favorisierten Unterpullendorfer ganz gut. „Das stimmt, leider können wir uns davon nichts kaufen und es ist auch nicht unser Anspruch. Letztlich laufen wir auf, um Punkte zu holen. Das wird jetzt am Samstag in Hirm auch nicht einfacher, aber es kehren doch einige Spieler in den Kader zurück, die diesmal nicht zur Verfügung standen“, so Sigleß-Funktionär Peter Zistler. Auf dem schwer bespielbaren Terrain war es ein Treffer kurz vor und kurz nach der Pause, der den Gästen die drei Punkte bescherte. „Wir hatten auch deutlich mehr vom Spiel und nach dem 2:0 auch noch einige sehr gute Kontersituationen. Der Sieg geht voll in Ordnung“, so Unterpullendorf-Obmann Christopher Juranich. Der SCU empfängt am Sonntag auf eigener Anlage den ASK Stoob. Es kommen Manuel Herkovich, Laszlo Legoza und auch der spielende Obmann Christopher Juranich zurück, womit der komplette Kader zur Verfügung stehen sollte. Juranich: „Wir haben unsere einzige Saisonniederlage in Stoob ausgefasst. Da ist natürlich Revanche angesagt.“

SV SIGLESS - SC UNTERPULLENDORF 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (43.) Komoroczi, 0:2 (49.) Pravics. Reserve: 3:3 (Zistler, Nussbaumer, Rupp; Fercsak 2, Garstenauer). SR: Molnar (S: gut/U: gut).- Sigleß, 110.

Sigleß: Kitzinger; Ruiss, Vondraus, Thalhammer, Hausteiner; Satilmis (71. Zistler); Shokarev (60. Tomes), Marchhart, Matthias Tergatschnig, Jagschitz, Dragan.

Unterpullendorf: Marton; Lang, Philip Pravics, Philip Juranich, Fellinger; Schattovits (84. Herkovich), Komoroczi, Karasalihovic, Vidak; Földvarszki, Major.

TSCHURNDORF - DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II 3:2. „Wir kriegen derart viel Tore, so viele kann man gar nicht schießen, dass wir da auswärts einmal Punkte holen“, meinte Unterfrauenhaids Andreas Rozsenich nach der Partie verärgert. Die Gäste ließen sich nach einer 2:0-Führung noch die Butter vom Brot nehmen. „Wir hatten nach der Pause gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und haben mit viel Moral das Spiel noch gedreht. Letztlich ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft“, so Tschurndorfs Trainer Marcel Geissler. Die Anfangsphase der Gäste war trotz vieler Ausfälle auch sehr couragiert. „Eigentlich sahen wir wie der sichere Sieger aus, allerdings nur bis knapp vor der Halbzeit. Danach riss der Faden komplett. Die Niederlage ist extrem bitter, weil wir die drei Punkte schon relativ sicher in der Tasche hatten“, meinte der Sportliche Leiter der Gäste, Oliver Frank. Die Geissler-Elf gastiert am Samstag in Wiesen und will auch ohne den gesperrten Michael Steiner an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfen. „Mit Mannersdorf empfangen wir morgen, Freitag, einen starken Gegner. Allerdings wollen wir uns für die 0:4-Herbstniederlage revanchieren und unbedingt in der Tabelle anschreiben. Personell wird es leider um nichts besser“, so die Vorschau von Oliver Frank.

ASK TSCHURNDORF - FC DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II 3:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (21.) Hermann, 0:2 (39.) Szauer, 1:2 (45.) Hannes Tritremmel, 2:2 (51.) Dancsecs, 3:2 (80.) Dancsecs. SR: Fekete (T: gut/S: Durchschnitt).- Tschurndorf, 80.

Tschurndorf: Meisl (46. Tieber); Steiner, Kral, Pascal Tritremmel, Patrick Tritremmel (83. Sachs); Florian Fraunschiel (53. Perger); Hannes Trittremmel, Racz, Reisner (75. Mössner), Baliko; Dancsecs. Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II: Hutter (21. Hofer); Kramel, Hermann, Kautz, Lämmermayer; Horvath, Strobl (71. Deutsch), Steiner, Dorner (71. Rozsenich), Szauer; Savanyo.

MANNERSDORF - SIEGGRABEN 1:5. Die favorisierten Gäste waren an diesem Tag die laufstärkere Truppe und fuhren einen verdienten Sieg ein. „Wenn auch das Ergebnis meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen ist, der Sieg war auf alle Fälle verdient. Möglicherweise haben wir uns diesmal die Schneid‘ abkaufen lassen. Bei den Gegentoren haben wir es dem Gegner leider zu einfach gemacht“, so der verletzte Spielertrainer der Gastgeber, Manuel Supper. Laszlo Egle drückte mit drei Treffern dem Spiel seinen Stempel auf. Sieggraben-Coach Philipp Schordje, der diesmal wegen einer Gelbsperre nur an der Linie stand, war mit der Leistung nach der Pause hochzufrieden: „Wir haben in der Halbzeit ein bisschen korrigiert und lieferten danach eine wirklich souveräne Partie ab. Wir waren technisch und auch physisch diesmal die stärkere Mannschaft. Am Samstag wollen wir zuhause gegen Unterrabnitz unbedingt nachlegen.“ Schordje selbst, Rene Leitner und Ulaz Kuzu werden wieder zur Verfügung stehen. Der UFC Mannersdorf gastiert bereits morgen, Freitag, in Unterfrauenhaid. Beim Spielertrainer wird die Muskelverletzung sehr wahrscheinlich noch keinen Einsatz zulassen. Thomas Lang kehrt allerdings wieder in den Kader zurück. „Es ist zwar nicht unser Lieblingsgegner, aber wir fahren dorthin, um unseren ersten Dreier in der Rückrunde zu holen“, so Coach Supper.

UFC MANNERSDORF - UFC SIEGGRABEN 1:5 (1:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Egle, 1:1 (16.) Herold, 1:2 (66.) Egle, 1:3 (74.) Dardan Muji, 1:4 (83.) Dardan Muji, 1:5 (89.) Egle. Reserve: 1:3 (Kirchknopf; Santl, Budean, Gruber). SR: Pandi (M: gut/S: gut).- Mannersdorf, 200.

Mannersdorf: Tarodi; Pollak (65. Stampf), Botos, Spanraft, Horvath; Steinzer; Haspel, Illes, Völgyi, Herold; Magedler.

Sieggraben: Kutrowatz; Ambrus, Holube, Stockinger, Falb; Dardan Muji (90. Santl), Lempeg; Imran Muji (89. Evic), Mitterhöfer, Velencei; Egle (90. Reismüller).

UNTERRABNITZ - HIRM 0:2. Es war ein hartes Stück Arbeit für die favorisierten Tabellenführer aus Hirm. „Vor allem vor der Pause war es eine komplett offene Partie, wo wir auch unsere Möglichkeiten zur Führung hatten. Leider haben uns zwei extrem dämliche Tore um den Lohn der Arbeit gebracht. Zweite Halbzeit war es dann aber trotzdem zuwenig“, fasste ein verärgerter Unterrabnitz-Obmann Gernot Steinriegler zusammen.

Für Hirm-Trainer Bernd Leimstättner brachte der Doppeltausch (Hujdurovic und Condurachi) nach 66 Minuten die Wende im hart umkämpften Spiel: „Sie brachten diesmal definitiv frischen Wind. Überhaupt waren wir aber nach der Pause voll am Gas, das hat mir schon sehr gefallen. Am Samstag empfangen wir den SV Sigleß auf unserer Anlage, ich hoffe, da treten wir ähnlich überzeugend auf.“ Dem Tabellenführer sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Unterrabnitz gastiert in Sieggraben. „Es kann in dieser Liga meiner Meinung nach jeder jeden schlagen und natürlich fahren wir dorthin, um anzuschreiben. Bis auf Robert Schütz, der fraglich ist, sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen.“

SC UNTERRABNITZ - ASK HIRM 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (74.) Niko Cerny, 0:2 (76.) Condurachi. Reserve: 5:2 (Heiszenberger, Gernot Steinriegler, Herbert Vukovich, Treidt; Thauer, Kremsner). SR: Pllana (U: gut/H: Durchschnitt).- Unterrabnitz, 120.

Unterrabnitz: Kasalo; Kovacs, Maitz (80. Winhofer), Patrick Steinriegler, Hauser; Dala, Fabian Schütz (66. Sturm), Kohwalter, Szabella; Frühstück, Gmeiner (85. Sturm).

Hirm: Leitner; Robin Cerny, Dascalu, Yavuz, Daniel Suingiu; Misic, Käfer (90. Benusch); Niko Cerny (82. Dekic), Satilmis (66. Hujdurovic), Tica; David Suingiu (66. Condurachi).

DÖRFL - WIESEN 3:2. Vor der Pause agierten die Gastgeber sehr überzeugend, wo sich auch Wiesen-Obmann Michael Ochs beeindruckt zeigte: „Bei einer besseren Chancenauswertung wäre das Spiel deutlich früher zugunsten der Dörfler entschieden gewesen. Nach der Pause ist es dann für uns deutlich besser gelaufen. Nach unserer 2:1-Führung hatten wir auch das dritte und das vierte Tor am Fuß. In Sachen Effizienz will es zurzeit einfach nicht laufen.“ Letztlich war es aber ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg der Gastgeber, was auch Dörfl-Trainer Reini Schock so sah: „Was wir erste Halbzeit, inklusive eines Elfmeters, vergeben haben, war leicht fahrlässig. Danach kam es halt, wie es oft kommt im Fußball. In der Endphase haben wir es aber besser und besser in den Griff bekommen.“ Die Wiesener empfangen am Samstag den ASK Tschurndorf. Martin Pran wird wegen seiner Gelb-Roten Karte fehlen. „Dazu kommen zwei oder drei Spieler, hinter denen bezüglich Fitness noch ein Fragezeichen steht. Wir wollen den ersten vollen Erfolg und das trau ich uns auch zu. So weit weg waren wir auch in Dörfl nicht“, so der SC Wiesen-Boss.

SC DÖRFL - SC WIESEN 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (32.) Toth, 1:1 (47.) Habeler, 1:2 (60., Freistoß) Deak, 2:2 (78., Elfmeter) Szemere, 3:2 (84., Freistoß) Horvath. Gelb-Rote Karten: Windisch (84., Unsportlichkeit), Pran (84., Unsportlichkeit). Reserve: 4:4 (Fraller, Berta; Dominik Mahlfleisch, Niklas Mahlfleisch). SR: Novotny (D: sehr schwach/W: Durchschnitt).- Dörfl, 100.

Dörfl: Kögl; Frühwirth (75. Seifner), Behrami, Toth, Pfneiszl; Szemere, Pogats (62. Koo); Windisch, Czimber, Shehata (82. Berta); Horvath.

Wiesen: Wenzel; Pfeifer, Tanyeros, Julian Sagartz, Lukas Mahlfleisch (72. Haiden); Hess, Pran; Karasz, Jano (82. Niklas Mahlfleisch), Habeler; Deak.