Startelf-Premiere für Sieggrabens Daniel Falb

Sehr wahrscheinlich ist es die Geschichte des vergangenen Spieltages. Sieggrabens Daniel Falb feierte, mit bereits 23 Jahren, sein Startelf-Debüt für den UFC. Der gelernte Verteidiger hatte vor eineinhalb Jahren nach zehn (!) Jahren Pause wieder das Fußballtraining aufgenommen. „Unsere ‚Schwalbe‘, wie wir ihn freundschaftlich nennen, hat seine Aufgabe in Mannersdorf nicht nur gut, sondern sensationell erledigt.

Als er vor eineinhalb Jahren wieder ins Training eingestiegen ist, war er sozusagen bei null. Es ist einfach nur begeisternd, wie er sich entwickelt hat. Körperlich war er sowieso immer gut beieinander, aber technisch und taktisch entwickelt er sich, wie man es auf keinen Fall erwarten konnte. Er ist ein sehr intelligenter und auch coachbarer Spieler, weiß was er kann und spielt ein sehr einfaches Spiel. Keine Schmankerl, keine Experimente und rausgekommen ist eine hervorragende Leistung und ein 5:1-Sieg. Großen Respekt und Hut ab, auch weil man sich auf ihn wirklich verlassen kann“, so sein Trainer Philipp Schordje zufrieden.

Falb selbst hat sein Startelf-Debüt und den fulminaten Auswärtssieg natürlich genossen: „Es war ein tolles Gefühl, das erste Mal in meinem Leben von Beginn an in einer Kampfmannschaft zu spielen. Unser Trainer hat mir vor dem Spiel allen Druck genommen und so kam bei mir – zu meiner Überraschung – nie Nervosität auf. Ich kenne meine Rolle im Kader und werde da sein, wenn ich gebraucht werde.“