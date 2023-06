SV Antau: Kopic wird neuer „Co“

Die regionale Fußballszene lernte Vinko Kopic in den vergangenen Monaten als emotionalen Wiesen-Coach an der Seitenlinie kennen. Nachdem der SC Wiesen aber beschlossen hat, in der kommenden Saison mit keiner Mannschaft am Erwachsenenfußball teilzunehmen, suchte sich der 27-Jährige eine neue Herausforderung.

Der ehrgeizige Mattersburger wurde schnell fündig: Er wird beim SV Antau zukünftig die rechte Hand von Chef-Coach Peter Strodl sein. „Sein Aufgabengebiet ist rein die Kampfmannschaft und wir erhoffen uns durch die zusätzliche indivduelle Betreuung der Spieler natürlich auch entsprechend mehr Entwicklung. Um die zweite Mannschaft werde ich mich weiterhin kümmern. Wir kennen den Ehrgeiz von Vinko und freuen uns, ihn beim SV Antau begrüßen zu können“, so Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits. Mit den Schwarz-Weißen wird auch wieder zu rechnen sein. Bis jetzt werden fünf Neuverpflichtungen vermeldet: Martin Wenzel, Marcell Deak vom SC Wiesen, Michael Ostermayer vom SV Schattendorf, Endrit Kuqi vom ASK Kobersdorf und Markus Lupsina vom UFC Oggau werden die Strodl-Truppe in der kommenden Saison verstärken.

Auf der Abgangsseite stehen mit Tormann Roman Wagenhofer (Karriereende) und Stürmertalent Raphael Pohl (Bad Sauerbrunn) nur zwei Akteure.

Vinko Kopic zu seiner neuen Aufgabe beim SVA: „Ich habe mit Peter Strodl schon als aktiver Spieler in Forchtenstein und in Wiesen zusammengearbeitet und denke, dass das gut funktionieren kann. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, das große Aufstiegsziel mit dem SV Antau zu erreichen.“