Top-Spiel steigt in Raiding

ASK RAIDING – UFC SIEGGRABEN, SONNTAG, 16.30 UHR.

Wenn sich der ASK Raiding und der UFC Sieggraben zum Start der Meistergruppe gegenüberstehen, dann ist dieses Spiel für Sieggraben schon ein Schlüsselspiel im Kampf um den Aufstieg. Verliert die Schordje-Truppe, würden die UFC-Chancen auf den Gang nach oben (die Top-Zwei steigen auf) stark schwinden. Natürlich nur, wenn die beiden topplatzierten Klubs, MSV 2020 und Antau, ihre beiden Spiele in Hirm und Dörfl gewinnen.

Dann würde der Rückstand der Sieggrabener auf Platz zwei bereits acht Punkte betragen. „Wir wissen um die Tabellensituation und wissen aber auch, dass wir mit dem oberen Play-off schon ein Ziel erreicht haben. Natürlich wollen wir jetzt, so gut es geht, mitmischen. Die Ausfallliste ist nach wie vor lang und wir sind Außenseiter in Raiding. Trotzdem wird jene Elf, die am Platz steht alles versuchen, zu überraschen“, brennt der verletzte Spielertrainer der Sieggrabener, Philipp Schordje, auf das Duell.

Dass die zuletzt fehlenden Eddie Gajek und Balasz Granat wieder einsatzfähig sind, könnte sich ausgehen.

Raiding-Trainer Toni Drabeck wiederum ist voller Zuversicht und freut sich auf den Start der Meistergruppe: „Jetzt sind wir einmal nach 22 Runden vorne dran, was uns ungemein freut. Selbstverständlich wollen wir auch am 11. Juni auf einem Aufstiegsplatz stehen. Wir denken aber von Woche zu Woche und nehmen jeden Gegner entsprechend ernst. Ausfälle hin oder her, zurzeit gibt es kaum einen Klub, der absolut vollzählig antreten kann. Nach den ersten drei Runden wird man meiner Meinung nach schon sehen, wohin die Reise tatsächlich geht.“