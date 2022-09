Trainer-Aus von Michael Schmiedl bei Wiesen trotz Sieg gegen Antau

Werbung

Der SC Wiesen knockte am vergangenen Freitag mit einer beeindruckenden Leistung den klar favorisierten SV Antau aus und gab mit diesem 2:1-Heimsieg auch die Rote Laterne in der Tabelle ab. Dass ausgerechnet nach diesem aufsehenerregenden Erfolg Trainer Michael Schmiedl abgelöst wird, damit konnte niemand rechnen. Obmann Michael Ochs: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und uns natürlich auch schon vor dem Sieg gegen Antau Gedanken gemacht. Eigentlich war es schon in der Vorbereitung sehr schwer, weil wir doch die meisten Spiele klar verloren hatten. Ich schätze Michael als Menschen sehr, aber es hat auch für mich insgesamt nicht gepasst. Wir gehen auch nicht böse auseinander. Michael wird den Pass bei uns lassen und kann somit bei Bedarf in der Reserve aushelfen. Außerdem werden wir ihn auch in Zukunft am Platz begrüßen können, es war eine Trennung in gutem Einvernehmen.“

Das bestätigte auch der nunmehrige Ex-Wiesen-Coach: „Natürlich war der Zeitpunkt eigenartig und ich hatte nicht damit gerechnet. Schließlich sind wir aber einvernehmlich auseinandergegangen, nachdem wir uns am Sonntag zusammengesetzt hatten. Dass ich die Mannschaft noch erreiche, hat man glaube ich im Spiel gegen Antau gut gesehen, aber ich weiß natürlich, dass es im Fußball eben so ist. Wir hatten nach drei Runden keinen Punkt und ich gehe davon aus, dass sich der Vorstand schon nach der 2:1-Niederlage in Tschurndorf in der Vorwoche Gedanken gemacht hat. Ich respektiere diese Entscheidung und wir gehen im Guten auseinander. Ich möchte aber schon auch dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt mit der Mannschaft dort zu sein, wo wir hin wollten. Auch die Trainingsbeteiligung kann sich mittlerweile sehen lassen: Wir haben immer zwischen 18 und 22 Spieler bei den Einheiten. Begonnen habe ich mit sechs, da hat sich schon etwas getan, auch wenn die Ergebnisse vorerst ausgeblieben sind.“ Diese Woche werden Christian Hess und Obmann Michael Ochs einerseits selbst die Trainingseinheiten leiten, es soll auch noch der Nachfolger für Schmiedl fixiert werden.

Neuer Mann Florian Pinter ist ante portas

Obmann Ochs: „Mit größter Wahrscheinlichkeit wird der neue Trainer Florian Pinter heißen. Die Gespräche sind sehr weit und ich gehe davon aus, dass das passen wird.“

Der 33-jährige Pinter war bis kurz vor Ende der Saison 2021/22 Spielertrainer beim SV Grünbach in der 2. Klasse Wechsel/NÖ.