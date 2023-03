UFC Sieggraben verlängert mit Coach Schordje

Werbung

Beim UFC Sieggraben war in den letzten Tagen einiges los: Die Truppe von Spielertrainer Philipp Schordje absolvierte innerhalb von sieben Tagen ganze vier Spiele. „Wir haben ein wenig improvisieren müssen, aber der Schwerpunkt im körperlichen Bereich zu diesem Zeitpunkt war schon geplant. Natürlich fehlen, so wie vermutlich jedem Verein, immer wieder Spieler, aber wir haben das ganz gut gemacht“, schildert Trainer Schordje. Der UFC-Coach, der ja bekanntlich ein gestandener Defensivmann ist, sprang, aufgrund der Ausfälle der Stürmer, in der vordersten Reihe ein und traf beim 2:1-Sieg prompt im Doppelpack.

Wird er nun eine neue Rolle bekleiden? „Auf keinen Fall, das wird die Ausnahme bleiben, aber es hat Spaß gemacht.“ Zuletzt gab es ein Gespräch zwischen dem Trainer und Vorstand, bei dem Schordje für die Saison 2023/24 verlängerte. „Ich fühle mich wohl beim UFC und bin vor einigen Jahren gekommen, um mit dem Verein aufzusteigen. Wir werden versuchen, uns in der Rückrunde auch auf die kommende Saison vorzubereiten, um dann wieder anzugreifen. Es ist auch schön, mit einem engagierten Vorstand zusammenzuarbeiten. Allen voran Martin Fischer, der für diese Leistungsstufe sicher außergewöhnlich viel Aufwand betreibt und versucht, das Maximum herauszuholen“, so Schordje.