Unterpullendorf holt sich die Pole Position

HIRM - UNTERPULLENDORF 2:3. Das Spitzenspiel der Woche hatte sich diesen Namen absolut verdient. Die beiden Teams legten ganz nach dem Geschmack der Zuschauer los und bereits nach acht Minuten jubelten die Gastgeber über die Führung. „Wir sind auch besser in die Partie gestartet, haben aber leider nach der Führung keine Sicherheit in unser Spiel bekommen“, meinte Hirm-Coach Bernd Leimstättner und fuhr fort: „Gegen Ende haben meiner Meinung nach schon beide Seiten mit einem Remis gerechnet. Dass dann ein für viele doch sehr harter Elfmeter gegen uns gepfiffen wurde, müssen wir hinnehmen.“ Sein Gegenüber, Unterpullendorf-Trainer Viktor Hanak, sah es ähnlich: „Leider sind wir nicht so gut in die Partie gekommen, aber das Gegentor hat uns dann aufgeweckt. Es war dann lange ein Duell auf hohem Niveau. In der Endphase haben wir das Spiel glücklich, aber nicht unverdient, zu unseren Gunsten entscheiden können. Die Mannschaft hat großartig gekämpft und wir durften in Hirm einen großartigen Erfolg feiern.“ Hirm empfängt am Samstag den SC Wiesen (siehe Vorschau auf Seite 74). Unterpullendorf tritt am Sonntag auf eigener Anlage gegen den UFC Sieggraben erstmals als Gejagter auf und versucht die Tabellenführung zu verteidigen. „Es ist zurzeit eine der stärksten Mannschaften in der Klasse. Wir werden auf der Hut sein müssen. Ich habe sie beim Sieg gegen Antau beobachtet und sie haben verdient gewonnen“, so SC-Trainer Hanak. Lukas Schattovits wird gesperrt fehlen. Ob Manuel Lang (Knieprobleme) und Goalie David Marton (Wadenprobleme) auflaufen können ist noch offen.

DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II - DÖRFL 0:4. „Wir hatten in Wahrheit im gesamten Spiel nur eine Chance durch einen Weitschuss von Jan Steiner. Ansonsten waren wir diesmal auch offensiv sehr harmlos. Defensiv taten sich wieder die gleichen Schwächen auf, die wir leider nicht beheben können“, so der Co-Trainer der Heimischen, Mario Postl, der diesmal den fehlenden Spielertrainer Laszlo Gulyas an der Outlinie vertrat. Die Gäste spielten phasenweise wie aus einem Guss und begeisterten nicht nur die mitgereiste Fangemeinde, sondern auch Trainer Reini Schock: „Die Burschen haben einen hervorragenden Job abgeliefert und es kamen im gesamten Spiel nie Zweifel auf, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird.“

WIESEN - UNTERRABNITZ 4:2. Die ersatzgeschwächten Unterrabnitzer mussten nach aufopferndem Kampf letztlich klein beigeben. Auch wenn die Hausherren sich nach einer guten Stunde mit einem 3:0-Vorsprung bereits die Vorentscheidung erspielt hatten, gaben die Gäste nie auf. Die aufgrund der engen Personalsituation auflaufenden Routiniers Herbert Vukovich und Obmann Gernot Steinriegler agierten als Antreiber und Vukovich war es auch, der in Minute 67 für das 3:1 sorgte. Als Dominik Kovacs kurz vor Spielende auch noch der zweite Gästetreffer gelang, war der Glaube an einen Punktegewinn wieder da und man warf alles nach vorne. Der Mut wurde nicht belohnt, denn in der Nachspielzeit stellte Ungarnlegionär Marcel Deak mit seinem zweiten Treffer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und damit war der Widerstand auch gebrochen. „Mehr war diesmal nicht drinnen. Wir haben einfach zu viel vorgeben müssen, aber wir haben uns auch nichts vorzuwerfen“, nahm Obmann Steinriegler die Niederlage sportlich. Wiesen-Obmann Michael Ochs freute sich über den Heimsieg: „Zwar haben wir uns zu Beginn noch schwer getan, haben dann aber guten Zugriff bekommen und es wären bis zur Pause mehr als zwei Tore möglich gewesen. Nach dem dritten Tor haben wir leider aufgehört Fußball zu spielen. Gut, dass Marcell Deak den Sack dann endgültig zugemacht hat. Jetzt wollen wir natürlich auch in Hirm Zählbares mitnehmen.“ Lukas Haiden und Martin Pran sind fraglich.

MANNERSDORF - SIGLESS 0:0. Ein relativ unspektakuläres Match mit wenig Torraumszenen. „Wobei die gefährlicheren Situationen schon wir hatten“, so Sigleß-Trainer Dieter Komanovits und meinte noch nach dem Spiel „ich war doch ein wenig überrascht, dass sich der Gegner nach der Pause so weit zurückgezogen hat.“ Für die Gastgeber scheiterte Daniel Illes mit einem Freistoß ganz knapp. „Das war wahrscheinlich unsere gefährlichste Aktion. Beide Teams haben defensiv gute Arbeit geleistet, aber es war von unserer Seite nicht unser bestes Spiel“, meinte Mannersdorfs Sportlicher Leiter Ralph Supper. Sigleß empfängt am Samstag den SC Unterrabnitz und Trainer Dieter Komanovits wird aller Voraussicht nach wieder auf Stefan Tergatschnig, Alexander Pingitzer und Lorenz Scherz zurückgreifen können. Die Mannersdorfer spielen bereits morgen, Freitag, in Stoob. „Wir hoffen, dass Raphael Magedler wieder mit von der Partie ist. Die Mannschaft freut sich auf die Partie, immerhin spielen jede Menge Ex-Mannersdorfer in Stoob. Wir werden alles geben, die Tabellensituation ist natürlich extrem spannend.

SIEGGRABEN - ANTAU 1:0. „Das war jetzt das vierte Heimspiel ohne Gegentor. Dazu mit beiden Mannschaften gewonnen, da dürften wir zurzeit schon einiges richtig machen“, meinte ein sehr zufriedener Sieggraben-Spielertrainer Philip Schordje nach dem Sieg gegen die favorisierten Antauer. Entschieden hat die Partie der vermutlich beste Mann am Platz, Raphael Mitterhöfer, der den Ball per Direktabnahme über die Linie drückte. „Sie waren über die Seite immer gefährlich, aber mit Sicherheit nicht unschlagbar. Ich denke, dass wir uns leider ein wenig die Schneid abkaufen haben lassen. Vor allem im vordersten Drittel haben wir deutlich zu wenig dagegengehalten. Verdammt schade um die Punkte, keine Frage“, meinte Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits nach der Partie, in der beide Teams die Möglichkeit hatten sie für sich zu entscheiden. Antau empfängt am Samstagnachmittag den FC Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II und möchte die Mini-Chance auf einen Aufstiegsplatz noch am Leben halten und einen Heimsieg landen, auch wenn Florian Gold gesperrt fehlen wird. Sieggraben gastiert am Sonntag in Unterpullendorf und möchte als Underdog den nächsten Aufstiegsanwärter „ärgern“. Schordje: „Natürlich sind wir Außenseiter, aber klarerweise haben wir nach drei Siegen in Folge auch Selbstvertrauen und können auch überraschen.“

TSCHURNDORF - STOOB 1:1. Die Gäste starteten hervorragend in die Partie und hatten die absolute Kontrolle . „Sie waren aggressiver und wir haben uns in dieser Phase nur verteidigen können. Man hatte das Gefühl, sie überrollen uns und in dieser Phase sind wir auch in Rückstand geraten. Danach haben wir uns aber erholt und vor allem zweite Halbzeit hatten wir dann klar die Überhand“, bilanzierte Tschurndorf-Coach Marcel Geissler. Der ASK Stoob holte aus den letzten drei Spielen somit sieben Punkte und der Sportliche Leiter Kevin Radostics ist dementsprechend zufrieden: „Leider haben wir es verabsäumt, in der Anfangsphase den zweiten Treffer nachzulegen, die Chancen dafür waren vorhanden. Letztendlich war es aber aus meiner Sicht ein gerechtes Remis. Ich hoffe, wir können morgen, Freitag, im Heimspiel gegen Mannersdorf unsere Serie verlängern.“ Geissler gastiert am Samstag mit seiner Mannschaft in Dörfl und sieht sich in der Außenseiterrolle: „Sie sind im Moment schon über uns zu stellen. Sie sind eine gute Mannschaft, die alles raushaut.“ Michael Steiner wird mit Nasenbeinbruch genauso fehlen wie Offensivmann Daniel Dancsecs, von dem man sich vorzeitig getrennt hat.