Zweiter Spieltag/2. Klasse Mitte: Stoob und Sigleß noch ungeschlagen

Stoob - Tschurndorf 5:1. Nach dem 6:0 gegen Neckenmarkt setzten die neuformierten Stoober in Runde zwei nach und fertigten den ASK Tschurndorf auf eigener Anlage souverän mit 5:1 ab. „Wir waren souverän und hätten deutlich höher gewinnen können, vielleicht sogar müssen“, so der zweifache Torschütze und zweifache Assistgeber Benjamin Gugcso vom ASK Stoob. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Tschurndorf wirkte beim Pausengang bereits geschlagen. Zu dominant traten die Hausherren auf und diese bestätigten ihre gute Form auch nach dem Seitenwechsel. Tschurndorfs Sportlicher Leiter Andreas Fellinger haderte mit der Entstehung der Treffer: „Die ersten drei Gegentore waren richtig dumme Eigenfehler in der Mitte des Spielfeldes, worauf zweimal ein Tausenguldenschuss folgte. Eigentlich sind wir in den ersten 25 Minuten ganz gut im Spiel gewesen. Meiner Meinung nach ist die Niederlage zu hoch ausgefallen, auch deshalb, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Am Samstag gegen Neckenmarkt haben wir Gelegenheit uns zu rehabilitieren. In der Mannschaft steckt genug Potenzial.“ Stoob gastiert am Sonntag in Dörfl und möchte den guten Lauf verlängern. Gugcso: „Es erwartet uns ein kleiner Platz und eine harte Mannschaft. Wir haben aber die Qualität, auch dort drei Punkte zu machen.“

Sigleß - Dörfl 4:1. Die Partie startete nicht so, dass man einen derart klaren Sieg der Heimischen vermuten hätte können. Die Gäste kamen gut in die Zweikämpfe und erspielten sich auch aussichtsreiche Situationen. Die ersten, die gejubelt haben, waren aber dann doch die leicht feldüberlegenen Gastgeber. Trotzdem wurde der Führungstreffer von Ivan Shokarev von Michael Pogats egalisiert. „Leider haben wir relativ prompt dann das 1:2 bekommen. Es war ein durchaus haltbarer Schuss ins lange Eck, der schlecht eingeschätzt wurde. Letzten Endes ist der Sigleß-Sieg aber verdient. Auch wenn Treffer drei und vier ebenfalls sehr vermeidbar gewesen sind. Sie waren die cleverere und auch reifere Mannschaft. Wir konnten unsere Ausfälle leider nicht kompensieren“, fasste Dörfl-Trainer Sascha Kalss die Auswärtsniederlage zusammen. Sigleß-Legende Christoph Zistler sah den Sieg seiner Farben ebenfalls als hochverdient: „Sie haben spätestens nach dem dritten Treffer aufgegeben. Unser Burschen sind immer zielstrebig geblieben und haben sich belohnt.“ Am Freitag möchte der SV Sigleß auch gegen Sieggraben seine weiße Weste verteidigen, um sich an der Tabellenspitze festzubeißen. Die Dörfler empfangen am Sonntag den ASK Stoob, den Ex-Klub von Trainer Kalss. „Sie haben personell sehr gut nachgesetzt und werden um den Aufstieg mitspielen. Wir müssen uns definitiv steigern.“

Unterrabnitz - Sieggraben 2:6. Eine empfindliche Heimniederlage für den Absteiger aus Unterrabnitz – Obmann Gernot Steinriegler war richtig sauer: „Wir haben zweifelsohne viel Potenzial in der Mannschaft. Die Niederlage ist zwar aus meiner Sicht zu hoch, trotzdem muss einfach mehr von uns kommen.“ Die Heimischen schienen vor allem in Sachen Defensivarbeit sehr überfordert. Der verletzungsbedingte Ausfall von Spielertrainer Patrick Steinriegler war nicht zu kompensieren. Die Gäste wiederum kamen trotz dreier nennenswerter Ausfälle gut in Fahrt. Einsergoalie Bernd Kutrowatz, Dardan Muji und Oliver Lamprecht fehlten zwar, aber die Elf von Philipp Schordje wirkte gut organisiert und führte nach knapp 20 Minuten bereits mit 2:0. „Ich bin stolz auf die Jungs. Die Partie hätte den Großchancen nach auch 8:2 für uns ausgehen können. Der Sieg war hochverdient, keine Frage“, so der UFC-Coach, der mit seinem Team am Freitag in Sigleß antritt. Die drei Gesperrten sind allesamt wieder einsatzberechtigt und Schordje möchte auch voll punkten: „Die Qualität haben wir und wir sind bereit.“ Unterrabnitz spielt, ebenfalls am Freitag, in Unterfrauenhaid. „Wir wollen gewinnen. Es wird Umstellungen geben und ich gehe davon aus, dass wir überzeugender auftreten werden“, so Obmann Steinriegler.

Antau - Unterfrauenhaid 1:1. Es war ein überraschendes Ergebnis in Antau. Auch wenn die Hausherren mehr Spielanteile hatten, gebührt den Gästen aus Unterfrauenhaid größter Respekt. Mit viel Herzblut verteidigten die Burschen von Gerhard Prikoszovits ihr Tor und setzten auch den einen oder anderen Nadelstich bei Kontern. Nach einem Zuckerpass von Andi Gold sorgte der starke Lukas De Zordo für die erwartete Führung. Nur zwölf Minuten später jubelten die Gäste nach einem Missverständnis zwischen Michael Ostermayer und Goalie Daniel Straussberger aber. Die geplante Kopfballrückgabe sprang, mangels Kommunikation, ins eigene Tor. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber noch dominanter – Unterfrauenhaid wehrte sich aber erfolgreich und mit viel Leidenschaft im eigenen Verteidigungsdrittel. Marcell Deak und Kollegen war kein Torjubel mehr vergönnt und so durften die Gäste über das Unentschieden in Antau jubeln. Am Sonntag gastiert der SVA in Raiding. „Sie dürften zwar zurzeit ein bisschen schwächeln, aber wir werden uns nur auf uns konzentrieren“, so Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits. Unterfrauenhaid empfängt am Freitag den SC Unterrabnitz. „Ein schlagbarer Gegner. Wir wollen das Beste geben und zuhause entsprechend punkten“, gibt Obmann Thomas Lämmermayer die Richtung vor.

Neckenmarkt - Raiding 3:1. Die Hausherren lieferten nach einer sehr „bescheidenen“ Vorbereitung und einem 0:6 zum Auftakt in Stoob die Überraschung der Runde ab. Besonders bemerkenswert ist, dass der UFC Neckenmarkt keinen Legionär als Feldspieler aufbietet – auch keine Sebstverständlichkeit in diesen Zeiten. Während die Gäste durch den eingewechselten Benjamin Posch eine Top-Chance vergaben, traf unmittelbar vor dem Pausenpfiff Marcel Pazmann zur Führung der Heimischen. „Danach drehte sich das Spiel auf unsere Seite. Dass wir trotz des Ausgleichstreffers und der Unterzahl ab Minute 58 (Anm.: Rot für Pierre Pazmann aufgrund Torraubs) das Spiel noch für uns entscheiden konnten, spricht für die Leistung der Burschen – Respekt“, resümierte Neckenmakts Sportlicher Leiter Markus Loibl. Raidings Trainer Toni Drabeck war nach der Niederlage konsterniert: „Es passt noch sehr vieles nicht bei uns. Wir haben mit den neu zu uns gestoßenen Spielern noch viel Arbeit. Gratulation dem UFC Neckenmarkt.“ Am Sonntag empfängt Raiding den SV Antau. „Es wird personelle Änderungen geben und wir werden uns anders präsentieren als zuletzt, soviel steht fest“, kündigt Drabeck an. Neckenmarkt gastiert in Tschurndorf und Loibl gibt sich angriffslustig: „Wir wollen die gute Stimmung nutzen und drei Punkte holen.“

Alle Statistiken auf einen Blick

SV Sigleß - SC Dörfl 4:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (10.) Shokarev,1:1 (26.) Pogats, 2:1 (31.) Pingitzer, 3:1 (67.) Mihailovic, 4:1 (84.) Pingitzer.

Reserve: 1:1 (Markl; Harambasic).

SR: Reinprecht.- Sigleß, 100.

Sigleß: Kitzinger; Pingitzer, Vondraus, Hausteiner, Stepanovic (55. Braunöder); Monschein (70. Thalhammer), Shokarev, Mihailovic (80. Tomes), Hammerschmidt, Jagschitz, Marchhart.

Dörfl: Kögl; Behrami (46. Javed), Putz, Toth, Pfneiszl; Frühwirth, Szemere, Czimber, Pogats; Suvak, Olen.

ASK Stoob - ASK Tschurndorf 5:1 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (24.) Botond Nemeth, 2:0 (31.) Benjamin Gugco, 3:0 (39.) Agoston, 4:0 (63.) Reisner, 5:0 (73.) Benjamin Gugcso.

Gelb-Rote Karte: Toth (70., Foul).

Reserve: 7:0 (Radostics 3, Wagner 3, Wohlmuth).

SR: Heiner.- Stoob, 250.

Stoob: Schlögl, Rother (71. Michael Wohlmuth), Peter Gugcso, Zsombor Nemeth, Schrödl; Botond Nemeth, Biro; Szalai (46. Rohrer), Agoston, Reisner (64. Trimmel); Benjamin Gugcso.

Tschurndorf: Tieber; Steiner (86. Mössner), Rapai, Toth, Rapai; Florian Fraunschiel, Racz, Jakubovics, Hannes Tritremmel; Egle, Pichler (69. Meisl).

SC Unterrabnitz - UFC Sieggraben 2:6 (1:2).- Torfolge: 0:1 (11.) Kuzu, 0:2 (18.) Velencei, 1:2 (22.) Kovacs, 1:3 (51.) Tekin, 1:4 (55.) Saribekyan, 1:5 (70.) Mitterhöfer, 2:5 (72.) Schütz, 2:6 (88.) Velencei.

Reserve: 4:0 (Vukovich 2, Steinriegler 2; Santl).

SR: Molnar, Unterrabnitz, 120.

Unterrabnitz: Matyi; Kohwalter, Martin Winhofer, Johannes Winhofer, Gmeiner; Illes, Kalmar, Habi; Fabian Schütz (73. Bauer), Dobany (46. Morth), Kovacs.

Sieggraben: Lambrev; Kuzu (63. Wagner), Schordje, Stockinger, Ambrus; Mitterhöfer, Baliko; Muji, Velencei, Saribekijan (75. Taschner); Tekin (58. Batorfi).

SV Antau - SC Unterfrauenhaid 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (23.) De Zordo, 1:1 (35., Eigentor) Ostermayer.

Gelb-Rote Karte: Andreas Kautz (91., Kritik).

Reserve: 9:1 (Mark Hergovits 2, Manuel Hergovits 2, Michorl 2, Robert Gold, Fürst, Ollram).

SR: Unger.- Rupa-Stadion, 200.

Antau: Straussberger; Hötschl (90. Martin Szuppin), Ostermayer, Gerdenich, Lupsina; Florian Gold, Rojatz; Zsuganits (81. Robert Gold), De Zordo (46. Michael Gold), AndiGold (68. Kuqi); Deak.

Unterfrauenhaid: Hofer; Michael Kautz, Balint, Horvath, Kramel; Szücs (46. Hermann), Tanyeros; Niklos, Tarcsay, Csanyi (85. Schnabl); Savanyo (93. Lämmermayer).

UFC Neckenmarkt - ASK Raiding 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (44.) Marcel Pazmann, 1:1 (60.) Batista, 2:1 (71.) Marcel Pazmann, 3:1 (78.) Gager.

Rote Karte: Pierre Pazmann (58., Torraub).

Reserve: 0:1 (Tokar).

SR: Dursun.- Neckenmarkt, 330.

Neckenmarkt: Homa; Rittenbacher, Franschitz, Pierre Pazmann, Thomas Ecker; Nusshall, Fuchs; Marcel Pazmann, Pavitschitz (67. Bieber), Reumann (63. Wieder); Gager.

Raiding: Linzer; Filz, Dugovic, Julian Gneis; Höttinger (36. Benni Posch, 46. Tokai), Deesy; Kautz (46. Weszeli), Batista, Szilagy (85. Titel); Manuel Posch, Arvai.