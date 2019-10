Drei Spieltage zählt die Hinrunde der 2. Klasse Süd A noch. Und dabei kommt es in den letzten Runden noch zu einigen brisanten Begegnungen. So auch am Samstag, 15 Uhr, wenn der Vierte aus Deutsch Schützen den Zweiten aus Neuhodis empfängt. Beide haben dabei weiter theoretische Chancen auf die Winterkrone, wobei die Schützener am letzten Sonntag beim 1:2 in Hochart einen Rückschlag erlitten und so zum einen ihre Aufgaben positiv bestreiten und im Gegenzug auf viele Umfaller der Konkurrenz hoffen müssen. Im Gegensatz zu den Hodisern, die noch aus eigener Kraft Herbstmeister werden können, denn man hat nur drei Punkte Rückstand und Leader Wiesfleck dabei noch ein Spiel mehr. Leicht wird es aber nicht, denn mit Dt. Schützen, Riedlingsdorf und dann Hannersdorf hat man schwere Aufgaben zu bespielen. Erst wartet aber Aufgabe Nummer eins, wo Michi Dorner fehlen wird. Zurück kehren derweil Marcus Steinreiber und Attila Berta. „Es wird schwer. Wenn wir punkten, können wir froh sein“, so Hodis-Sektionsleiter Andi Horvath, während Schützen-Pressesprecher Maxi Wiesler sagte: „Ein Duell auf Augenhöhe. Das Potenzial, um zu punkten, haben wir.“ Fehlen wird dem SVDS Andi Wallner.