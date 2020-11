Sieben Coronafälle bei Cup-Gegner Kapfenberg machten eine Auswärtsfahrt der Rocks nach Klagenfurt am Wochenende unmöglich. Die Mattersburger wurden als K1-Kontaktpersonen eingestuft.

Damit ruhte der Basketball erst einmal. „Das hat aber keine weiteren Auswirkungen auf uns. Wir sind alle gesund“, sah BKM-Obmann Corey Hallett die Situation am Dienstag beim BVZ-Gespräch schon wieder recht entspannt.

Weniger entspannt verfolgte Hallett das Ringen um die Fortführung des Spielbetriebs. Die 2. Liga ist in einem Graubereich zwischen Spitzensport und Amateurbereich, das galt bereits bei den Maßnahmen der Landesregierung vor zwei Wochen und gilt jetzt auch bei den verschärften Maßnahmen der Bundesregierung.

Um weiterspielen zu dürfen, braucht es jedenfalls den Umstieg auf ein Spitzensport-Konzept. Eine Einstimmigkeit unter den zwölf Vereinen schien von Anfang an unwahrscheinlich, weshalb die Liga zwei Modi austüftelte, die wir Ihnen hier präsentieren.

Die 6:6-Lösung. Sechs Vereine würden das Spitzensport-Konzept umsetzen, die anderen sechs würden pausieren, bis Amateurvereine wieder spielen dürfen. Die Top-Zwei der der Spitzensport-Gruppe wären fix im Halbfinale. Die schlechtesten Zwei der Amateur-Gruppe würden ausscheiden. Der Rest würde in zwei K.O.-Runden die restlichen zwei Halbfinalisten ermitteln.

Die 8:4-Lösung. Acht Vereine würden das neue Konzept umsetzen, vier würden erst einmal pausieren. Im weiteren Verlauf würden die Top-Vier der Spitzensport-Gruppe im Viertelfinale stehen. Die restlichen Teams würden in nur einem K.O.-Spiel die Gegner ermitteln.

Im Laufe der letzten Tage deklarierten sich aber immer mehr Teams dazu weitermachen zu wollen. Zuletzt entschieden sich die Güssing/Jennersdorf Blackbirds im Laufe des Dienstags dazu. Bei einer Videokonferenz am Abend sprachen sich zehn Vereine dafür aus, dass sie das Spitzensport-Konzept umsetzen wollen. „Das finde ich erst einmal cool“, hält Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann fest, „aber das macht es kompliziert, weil zwei Vereine im weiteren Verlauf der Meisterschaft einfach schwer zu reintegrieren sind.“

Dass sich diese beiden Vereine noch umstimmen lassen, ist unwahrscheinlich. Weshalb hinter dem weiteren Modus doch noch ein Fragezeichen steht. Die Ligarunde am Wochenende wurde schon zuvor abgesagt. Am 14./15. November stehen Cupspiele am Terminkalender. Der Restart der 2. Liga steigt also frühestens am 22. November. Dabei wollen dann auch die drei burgenländischen Vertreter Eisenstadt, Güssing/Jennersdorf und Mattersburg sein. Bei den Rocks machten sich die Verantwortlichen die Entscheidung alles andere als einfach. Nach recht langem Abwägen, war für Obmann Hallett klar: „Wir sind dabei.“ 24 Stunden vor jedem Spiel müssen sich die Mattersburger nun auf das Coronavirus testen lassen, allerdings sollen auch Antigentests (statt der kostspieligen PCR-Tests) erlaubt sein. „Die sind Gott sei Dank etwas billiger. Wir müssen aber jemanden mit medizinischem Hintergrund finden, der uns Freitagabend testet. Vielleicht können wir da mit mehreren Ärzten aus dem Bezirk zusammenarbeiten“, überlegt Hallett. Das Positive an den Testungen ist, dass sich das Ansteckungsrisiko bei den Spielen auf ein Minimum reduziert. Aber der Vereinsboss kann auch verstehen, dass es zwei Klubs gibt, die den Schritt nicht mitmachen wollen. „Wir haben im Sommer alle die Durchführungsbestimmungen bekommen. Im Sommer war das alles kein Thema. Ich kann verstehen, dass sich die Vereine das nicht leisten können und mir ist es wichtig, dass sie im weiteren Verlauf auch wieder mitspielen können.“ Auch für die Rocks ist es entscheidend, dass die Sponsoren in der adaptieren Liga zum Mattersburger Basketball stehen: „Das ist jetzt ganz klar der Meistertitel für unsere Sponsoren. Der Titel war ohnehin das Ziel, aber jetzt eben noch mehr.“