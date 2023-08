2. Liga Mitte: Die FSG und der MSV starteten fulminant

Neutal – MSV 2020 0:5. Der Aufsteiger aus Mattersburg nahm den Schwung vom Meisterjahr aus der 1. Klasse mit in die 2. Liga und dominierte über 90 Minuten. Mit Ahmet Mehic und Nemanja Stanimirovic fehlten den Hausherren zwei wichtige Mannschaftsstützen. Der MSV begann schwungvoll, Stürmer Mirza Sejmenovic leitete den klaren Gäste-Sieg ein. Die Grün-Weißen ließen bis zur Pause nicht locker, Alois Höller und Philip Knotzer erhöhten nach 45 Minuten auf 0:3 - da Spiel war damit so gut wie entschieden. Weil Lackenbach auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich zwingend wurde und Mattersburg das Spiel beherrschte, gab es noch zwei weitere Gäste-Tore. Kapitän Lukas Grimmer schnürte einen Doppelpack, der den 5:0-Sieg letztendlich bedeutete. „Wir haben sehr konzentriert gespielt, kaum etwas zugelassen und waren effektiv“, so MSV-Trainer Josef Kühbauer.

Rohrbach – Draßmarkt 1:1. In einem flotten Spiel schenkten sich beide Teams wenig, gingen ein hohes Tempo und dennoch stand es zur Pause torlos 0:0. „Wir haben unsere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit leider nicht genutzt, aber auch Draßmarkt hatte die eine oder andere gute Szene“, befand SVR-Trainer Karl Rupprecht. Beide Mannschaften hatten zudem Pech, trafen einmal nur Aluminium. Nach der Pause nahm sich dann der Ex-Rohrbacher Alex Damasdi ein Herz, ging auf und davon, brachte den Ball scharf in den Strafraum und dort lenkte Dominik Stöger den Ball unglücklich ins eigene Tor. Rohrbachs Reaktion? Eine gute Phase, in der man rasch ausglich. Neuzugang Norbert Füleki gelang ein sehenswertes Tor aus der Drehung. Zu mehr reichte es am Ende aber nicht, es blieb beim 1:1-Unentschieden. „Das geht auch so in Ordnung. Es war ein Spiel auf wirklich gutem Niveau“, resümierte SVD-Coach Christian Rotpuller. Ähnlich sah es Rupprecht: „Ein gutes Spiel und ein gerechtes Remis.“

FSG Oberpetersdorf– Neudörfl 5:0. In Minute zwei kam der SC Neudörfl nach zwei Ausrutschern in der FSG-Defensive zu einer hundertprozentigen Torchance, vergab diese aber. Danach gab es für die Gäste aber nicht mehr viel zu holen, denn das Team aus Oberpetersdorf-Schwarzenbach drehte so richtig auf. Nach einer Flanke von Andreas Huber traf Lukas Kubus per Kopf (10.) zum 1:0. Kurz darauf verdoppelte Samuel Frank (15.) die Führung mit einem Schuss ins lange Eck. Es sollte eine Ruhephase folgen. „Die haben das wirklich extrem gut gemacht. Da muss man der Mannschaft und dem Trainer wirklich ein Kompliment machen,“ so die bodenständige Analyse von Neudörfl Coach Christian Staffler. Kurz nach Wiederanpfiff traf Lukas Roschitz (49.) per Kopf zum 3:0. Dieser Lukas Roschitz war es auch, der in Minute 75 seinen Doppelpack vom Elfmeterpunkt aus fixierte. In der Schlussphase kombinieren die Hausherren gut auf Joker Zsolt Szücs – dieser verwandelte zum 5:0 Endstand. Für FSG Trainer Markus Schmidt ein ganz besonderes Spiel: „Ich weiß nicht, ob wir seit ich hier bin jemals so einen gepflegten Fußball gespielt haben.“

Forchtenstein – Lockenhaus-Rattersdorf 0:1. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf konnte am vergangenen Wochenende seiner Favoritenrolle gerecht werden und drei Punkte aus Forchtenstein entführen. Beide Teams fanden zu Beginn gar nicht in ihr eigenes Spiel. Es folgte ein klassisches Abtasten, in dem es keiner der beiden Mannschaften möglich war, die nötigen Impulse zu setzen. „Wir wissen, dass wir, im Gegensatz, zu dem wie wir gespielt haben, mehr können,“ so das Resümee von Forchtenstein Trainer Ronny Spuller. Nach dem Wiederanpfiff fand dann Roland Szabo, nach starkem Dribbling, Königstransfer Laszlo Lencse (52.) frei im 16er vor. Dieser traf eiskalt aus kurzer Distanz zur Führung für Lockenhaus-Rattersdorf. Den Burgherren war nach dem Gegentor der Wille anzumerken, jedoch ohne das nötige Endprodukt. SC Coach Willi Leser: „Es gab dann zwar noch ein paar Torchancen auf beiden Seiten. Im Großen und Ganzen haben wir das aber sehr routiniert zu Ende gespielt.“

Steinberg – Kaisersdorf/St. Martin 2020 1:0. „Wir haben uns auf Steinberg vorbereitet und es ist genau so geschehen, wie wir uns das vorgestellt haben,“ meinte Lorandt Schuller, Trainer der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin. Tatsächlich konnten der Aufsteiger in der ersten Hälfte gut schritthalten und war sogar das gefährlichere Team. Steinberg Obmann Manfred Schmidt: „Es war die erste Partie, da sind alle sehr vorsichtig. Wir haben uns richtig schwergetan.“ Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte wurde ein Steinberger von Zoltan Nagy (43.) zu Fall gebracht. Resultat: Er sah seine zweite gelbe Karte der Partie – Platzverweis. In Überzahl ließ Steinberg in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. David Labat köpfte nach einer Flanke über die rechte Seite seiner Jungs zu Führung ein. „Mit einem Mann mehr haben sie das dann einfach gut ausgespielt,“ so Schuller. Trotz einer vergleichsweise schwachen Leistung holte der SV Steinberg vor heimischer Kulisse drei Punkte und darf sich am kommenden Samstag auf das Spitzenduell mit Oberpetersdorf-Schwarzenbach freuen.

Oberloisdorf – ZSP 1:0. Die Oberloisdorfer kamen besser in das Spiel. Ehe Z-S-P, zur 20-Minuten Grenze, zum eigenen Spiel gefunden hatte, wurde auch schon Abwehrchef Philipp Kummer nach Foulspiel mit einer roten Karte (33.) des Platzes verwiesen. In Unterzahl hielten die Jungs von Christian Kodydek aber bis zum Halbzeitpfiff gut dagegen.

Die zweite Hälfte brachte es Z-S-P sogar noch zu einem Stangenschuss, das nötige Spielglück hatte dabei aber gefehlt. SVO Sektionsleiter Manuel Pratscher: „Wie haben nicht die Nerven weggeworfen und einfach weitergespielt. Es war eine geschlossenen Mannschaftsleistung.“ Immer stärker werdende Oberloisdorfer belohnten sich schlussendlich pünktlich zu Beginn der Schlussviertelstunde durch Joker Erblin Polomi (75.) mit dem Siegtor. Kodydek: „Die Niederlage geht in Ordnung, auch wenn ich finde, dass wir nicht mit 10 Spieler spielen sollten.“ In der Nachspielzeit (90+1) sah dann noch Z-S-P Mittelfeldmann Filip Pankarican, der aus Frust den Ball wegschoss, Gelb-Rot.

Bad Sauerbrunn 1b – Neutal 1:1. Die beiden Mannschaften begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe. Die rund 150 Zuschauer im Wetterkreuzstandion sahen eine fußballerisch attraktive Partie mit vielen Torraumszenen in der ersten Hälfte. Raphael Pohl belohnte die Offensivbemühungen der Kurortler dann mit dem Führungstor (30.).

Vorbereiter Jonas Gallei kämpfte sich Haken um Haken durch die Oberloisdorfer-Defensive und servierte den Ball dann auf dem Silbertablett für Raphael Pohl. Die Antwort des ASKÖ Neutal ließ aber nicht lange auf sich warten und so netzte Michael Trummer (32.) nicht einmal zwei Minuten später zum Ausgleich. „Es war eine gute Partie. Wirklich auch top zum Zuschauen,“ lobte SCBS Trainer Richard Kern beide Mannschaften. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und erzielten sogar noch ein Tor, welches vom Schiedsrichterteam jedoch aberkannt wurde. „Wir fühlen uns bestätigt, dass ein Punkt in Ordnung ist. Es hat nicht für mehr gereicht,“ so Neo-Neutal Coach Behaija Fejzic.

Statistiken

SV Steinberg - SPG Kaisersdorf/St. Martin 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (62.) Labat.Gelb-Rote Karte: Nagy (43, Foul). Reserve: 2:2 (Draskovits, Perkovits; Grubits 2). SR: Kaplan.– Steinberg, 200.Steinberg: Mester; Schrödel (77. Fuhrmann), Halmai, Szabo, Devecseri; Kozmor (81. Pongrazc), Labat; Friedl, Detre Horvath, Kun; Gergely Horvath.Kaisersdorf/St. Martin: Laszlo; Heinrich, Zsirai, Nagy, Vajda; Rathmanner (83. Draxler), Stocker, Wiedenhofer, Ivanyi, Benecz; Jurik.

SC Bad Sauerbrunn 1b - ASKÖ Neutal 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (30.) Pohl, 1:1 (32.) Trummer. Reserve: abgesagt SR: Ziermann.– Bad Sauerbrunn, 150.Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Jungbauer, Gausch, Hutter, Ruf; Ernst, Tanzler, Gallei; Wang, Pohl, Kubik.Neutal: Palatin; Hatz, Reiszner, Mitrik, Berlakovich; Jan Reisenhofer (45. Niklas Reisenhofer), Akgül, Dominkovitsch (45. Estl), Trummer; Seidl (45. Tremmel), Kondrlik (76. Berbati).

FSG Oberptersdorf/Schwarzenbach - SC Neudörfl 5:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Kubus, 2:0 (15.) Frank, 3:0 (49.) Roschitz, 4:0 (75., Elfmeter) Roschitz, 5:0 (81.) Szücs. Reserve: abgesagt.SR: Flasch.- Oberpetersdorf, 150.Oberpetersdorf-Schwarzenbach: Lacko; Roschitz (84. Moritz Klee), Papp, Gajdoš; Lucca Klee, Frank, Sedlatschek (84. Reiberger), Koch (61. Exel); Kubus (61. Szücs), Huber (74. Schöll), Slezak.Neudörfl: Oprodovsky; Leuteritz (69. Reinecker), Dutter, Thonhofer, Reiner (59. Sagir); Pascal Grasmuck (45. Reisner), Christoph Grasmuck; Kristianidi, Berdynaj, Lemut (45. Leitner).

SV Lackenbach – MSV 2020 0:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (14.) Sejmenovic, 0:2 (32.) Höller, 0:3 (40.) Knotzer, 0:4 (80.) Grimmer, 0:5 (84.) Grimmer. Reserve: abgesagt. SR: Maxharri.- Lackenbach, 120. Lackenbach: Sebestyen; Bauer, Puhr (81. Speta), Mörk; Halper, Wimmer (64. Weninger), Nusshall, Lösch (90. Reitgruber); Pekovits (90. Kornfeld), Csire, Mörkl. MSV 2020: Cech; Höller (84. Hofmann), Stöger, Leitgeb, Kaiser; Müller, Grimmer (84. Koch), Garib (67. Reitbauer), Knotzer; Ortner (67. Frkat), Sejmenvocic (76. Fröch).

SV Rohrbach - SV Draßmarkt 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (55.,Eigentor) Stöger, 1:1 (64.) Füleki. Reserve: abgesagt. SR: Haider.- Rohrbach, 130. Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Tomassovits, Kornhoz, Mandl; Gosztola (72. Mongold), Krijak, Stöger, Mihalits (55. Hodosi), Leimstättner; Füleki. Draßmarkt: Uj; Fuchs (82. Schimmer), Gschirtz, Virag, Rainprecht; Bader, Kurt Köllerer (84. Markus Köllerer), Treiber, Krutzler; Kornfeld, Damasdi.

SV Forchtenstein - SC Lockenhaus-Rattersdorf 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (52.) Laszlo Lencse.Reserve: abgesagt. SR: Tekeli.- Forchtenstein, 170.Forchtenstein: Geisendorfer; Brunner (62. Widlhofer), Alexander Leitner, Majer, Gernot Leitner; Tetezi (62. Tatar), Huber, Vlahovic (79. Spuller), Marin, Hahn; Lukic.Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Gneis; Grosinger (86. Gmeindl), Florian Beiglböck, Mathe, Szabo; Lencse (89. Gager), Winkler (83. Luisser).

SV Oberloisdorf - SV 7023 ZSP 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (75.) Polomi. Rote Karte: Kummer (33., Foul).Gelb-Rote Karte: Pankarican (90., Unsportlichkeit). Reserve: abgesagt.SR: Kaiser.- Oberloisdorf, 250.Oberloisdorf: Iby; Art, Kuzmits (79. Schedl), Zoltan Nemeth, Vert (58. Polomi), Peter Nemeth; Wolfgeher (58. Pinter), Szöts; Szöllösi, Erik Nemeth, Fara.Z-S-P: Wiemer; Martin Haider, Kummer, Danis, Daniel Hanbauer; Deniel Hanbauer (82. Schopf), Markus Haider, Pankarican, Humel; Gludovatz, Majtan.