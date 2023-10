2. Liga Mitte: Die Gansbären siegten im Verfolgerduell

Oberpetersdorf-Schwarzenbach - Neutal 1:2. Die Hausherren waren zu Beginn spielbestimmend, doch die Gäste aus Neutal netzten durch eine Volleyabnahme von Kevin Akgül (40.) zuerst. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Jungs von Markus Schmidt am Drücker. Ein früher Treffer von Zsolt Szücs (51.) brachte sie dann zurück ins Spiel. Kurz drauf hatte Lukas Kubus vom Elfmeterpunkt die Chance sein Team auf die Siegesstraße zu bringen, doch er vergab. „Das war, denke ich der Knackpunkt. Wir haben danach spielerisch den Faden verloren“, so FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach-Coach Schmidt. Die Neutaler wurden stärker und trafen durch Dauerbrenner Maximilian Estl (71.) zur neuerlichen Führung. Für Neutal-Trainer Dietmar Reiberger ein gerechtes Resultat: „Der Sieg war nicht unglücklich, aber durch unsere Kampf- und Einsatzbereitschaft nicht unverdient.“

Neudörfl - Draßmarkt 1:5. Beide Teams neutralisierten sich bis zum Draßmarkt-Treffer durch Jürgen Kornfeld (35.) weitestgehend. Wenig später traf erneut Jürgen Kornfeld (45.) nach einem Stanglpass zum 2:0. „Das erste Tor hat uns wirklich geholfen. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren“, so Draßmarkt-Coach David Blazanovic. Auch in der zweiten Hälfte begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe – mit dem besseren Ende für die Gäste: Alex Damasdi (54., 58.) machte mit seinem Doppelpack schon alles klar und Emanuel Straß (68.) besiegelte den Sieg mit dem 0:5. Ein ärgerliches Ergebnis für Neudörfl-Trainer Christian Staffler: „Wir waren konteranfällig und in der Restverteidigung zu schwach.“ Enes Sagir (90.) betrieb gleichzeitig mit dem Schlusspfiff noch etwas Ergebniskosmetik.

Rohrbach - Bad Sauerbrunn 1b 3:0. „Wir waren die ersten 10 Minuten dominant. Dann haben wir uns kurz aus der Ruhe bringen lassen, aber ab der 20. Minute war es eine klare Partie“, erklärte Gansbären-Trainer Karl Rupprecht. In der Anfangsphase erhielten die Rohrbacher einen Elfmeter, welchen Daniel Tomassovits (8.) verwandelte. Michael Herowitsch (26.) belohnte sich nach einem Alleingang mit dem 2:0. „Sie haben viel effektiver gespielt als wir“, so Sauerbrunn-Coach Richard Kern. Wenig später sollte auch Norbert Füleki (33.) zu seinem Torerfolg kommen. In der zweiten Hälfte war das Spiel dann entschieden, als der Schiedsrichter, auf Anraten des Assistenten, SCBS-Mittefeldmann Moritz Lackner vom Platz stellte.

MSV - Lockenhaus-Rattersdorf 3:0. Offensiv wurden die Mattersburger selten gefährlich und fanden nicht wirklich zu ihrem Spiel. „Wir haben gut verteidigt und nicht viel zugelassen. Die Mattersburger waren bei Standards aber viel gefährlicher als wir“, erklärte Lockenhaus-Rattersdorf-Coach Willi Leser. Durch einen Kopfball von Alois Höller (41.) gingen die Hausherren in Führung. Ein Distanzschuss von Lukas Grimmer (62.) sorgte dann für die Vorentscheidung, ehe Philip Knotzer (65.) von Elfmeterpunkt den Heimsieg fixierte. „Erste Halbzeit waren wir nicht so dominant. Das hat sich in der zweiten Hälfte geändert. Es war ein verdienter Sieg“, so MSV-Trainer Josef Kühbauer.

Kaisersdorf/St. Martin - Oberpullendorf 0:2. Die Favoriten aus Oberpullendorf konnten in der ersten Hälfte ihre spielerischen Vorteile nicht nutzen. Trotz langer Ballstafetten rund um den gegnerischen Strafraum konnten sie kein Kapital daraus schlagen. „In der zweiten Hälfte haben wir uns vorgenommen energischer in die Tiefe zu gehen. Das hat funktioniert und wir haben ihnen richtig Druck gemacht“, so die Analyse von SCO-Coach Daniel Wind. Nach der Pause erhielten die Gäste einen Elfmeter – diesen verwandelte Daniel Molnar (63.). SpG-Neo-Coach Gabor Markus: „Sie hatten viel Ballbesitz. Der Elfmeter hat sie dann befreit.“ Die Hausherren mussten nun offensiver agieren und so kamen die Oberpullendorfer zu aussichtsreichen Kontermöglichkeiten. Eine dieser nutzte Joker Aldin Salihovic (82.) zum Siegtreffer.

Lackenbach - Oberloisdorf 2:2. Die Oberloisdorfer gingen früh durch Peter Nemeth (7.) in Front. Auf eine Antwort der Gastgeber mussten die Zuseherinnen und Zuseher jedoch nicht lange warten, denn Adam Csire (18.) traf, nach guter Vorarbeit von Markus Mörk, zum Ausgleich. Lackenbach-Trainer Christian Janitsch war mit dem Auftritt seiner Jungs zufrieden: „Wir haben nach dem Gegentor sensationell Fußball gespielt. Ein Sieg will uns aber nicht gelingen.“ Aus der Kabine kamen die Gäste wieder stärker heraus und gingen durch Tamas Vert (53.) erneut in Führung. Die Lackebacher gaben sich vor heimischer Kulisse jedoch nicht geschlagen und kamen dank Adam Csire (79.) zum verdienten Ausgleich.

Forchtenstein - Pilgersdorf 0:1. Raphael Schermann fand mit einer Hereingabe den freien György Vass (25.), der seinen Volleyabschluss unhaltbar in die Maschen setzte. Auch nach dem Seitenwechsel fand das Team von Ronny Spuller nicht ins Spiel: „Wir waren extrem hektisch. Es ist leider eine Verunsicherung in unserem Offensivspiel drinnen.“ In der Schlussphase mussten sich die Gastgeber auch noch von ihrem Innenverteidiger-Duo verabschieden: Kapitän Gernot Leitner holte sich durch ein Foul die zweite gelbe Karte. Sein Kollege Christopher Majer kritisierte die Entscheidung des Unparteiischen und wurde prompt auch des Platzes verwiesen. Ein hartes Urteil, welches für USC-Trainer Sandor Homonnai aber nicht viel änderte: „Wir waren das bessere Team. Wir hätten auch noch höher gewinnen können.“

Steinberg - Z-S-P 3:2. Die Gäste warfen von Beginn an alles rein. Die hundertprozentige Torchance sollte ihnen jedoch nicht gelingen. Im Gegenzug gingen die Steinberger durch Gergely Horvath (14.) in Führung. „Wir waren in der ersten Halbzeit aggressiver und dynamischer als der Gegner. Das Gegentor war der einzige Schönheitsfehler“, so Z-S-P-Coach Christian Rotpuller. Benjamin Kun (48.) fand sich nach der Pause am anderen Ende eines Stanglpasses wieder und stellte auf 2:0. Durch eine Ecke, veredelt von Ervin Pongrazc (56.) sorgten die Hausherren für die vermeintliche Entscheidung. Doch ein Freistoß von Ciprian-Florin Brata (65.) ließ die Gäste noch einmal hoffen. Dieser verabschiedete sich in der Schlussphase mit einer roten Karte jedoch frühzeitig. Zu zehnt trafen die Gäste durch Robert Humel (92.) noch zum 3:2, dabei blieb es aber.

Statistik

FSG Oberpetersdorf-Schwarzenbach - ASK Neutal 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Akgül, 1:1 (51.) Szücs, 1:2 (71.) Estl. Reserve: 0:2 (Kovac 2).

SR: Stojanovic.- Schwarzenbach, 250.

Oberpetersdorf-Schwarzenbach: Lacko; Roschitz, Gajdoš, Papp; Frank, Klee (61. Koch), Sedlatschek, Exel (76. Reiberger); Schöll, Kubus, Slezak (17. Szücs).

Neutal: Palatin; Berlakovich, Filz, Reiszner, Mitrik; Ilic (76. Hatz), Berbati, Trummer, Estl (92. Niklas Reisenhofer), Jan Reisenhofer (86. Lehrner); Akgül (86. Tremmel).

SC Neudörfl - SV Draßmarkt 1:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (35.) Kornfeld, 0:2 (45.) Kornfeld, 0:3 (54.) Damasdi, 0:4 (58.) Damasdi, 0:5 (68.) Straß, 1:5 (90.) Sagir. Reserve: 3:6 (Pfeiffer, Pampusch, Reisner; Pfneiszl, Muresan, Straß, Heißler 3).

SR: Wisak.- Erich Hörandl Sportanlage, 200.

Neudörfl: Oprodovsky; Sagir, Pascal Grasmuck, Schwarz, Reiner; Christoph Grasmuck, Thonhofer, Gritsch; Glöckel, Berdynaj, Egri.

Draßmarkt: Uj; Markus Köllerer, Schimmer, Gschirtz, Bader; Krutzler, Virág, Kurt Köllerer (71. Treiber), Straß; Kornfeld (81. Leidl), Damasdi (71. Rainprecht).

SV Rohrbach - SC Bad Sauerbrunn 1b 3:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (8., Elfmeter) Tomassovits, 2:0 (26.) Herowitsch, 3:0 (33.) Füleki.

Gelb-rote Karte: Lackner (51., Foul).

Reserve: 0:1 (Eigentor).

SR: Gregorits.- Gansbärenstadion, 200.

Rohrbach: Fassl; Herowitsch, Tomassovits, Manuel Mihalits, Kirjak; Andreas Mihalits, Stöger, Leimstättner (86. Graf), Kornholz (70. Hodosi), Gosztola; Füleki (70. Mandl).

Bad Sauerbrunn: Ehrenböck; Nagy, Michael Wang (45. Ruf), Gausch (73. Grafl); Jungbauer, Koronics (45. Steinhöfer), Pierre Wang, Lackner; Gallei (84. Freingruber), Ilkoski (45. Loos), Schrot.

MSV 2020 - SC Lockenhaus-Rattersdorf 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (41.) Höller, 2:0 (62.) Grimmer, 3:0 (65., Elfmeter) Knotzer.

Reserve: 4:3 (Köse, Pöttschacher 3; Nuschy, Gmeindl 2).

SR: Nemeth.- Pappelstadion, 400.

MSV: Cech; Höller, Stöger (84. Hofmann), Leitgeb, Kaiser (70. Reitbauer); Grimmer, Frkat (45. Ortner), Garib, Knotzer (70. Koch); Müller, Sejmenovic (81. Pöttschacher).

Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner, Gneis, Hanzl, Duschanek; Matthias Beiglböck (87. Gmeindl), Florian Beiglböck, Grosinger (70. Stampf), Szabo (76. Gager); Mathe, Winkler.

pG Kaisersdorf/Markt St. Martin - SC Oberpullendorf 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (63., Elfmeter) Molnar, 0:2 (82.) Salihovic.

Reserve: 3:2 (Pauer, Mic, Zodl; Frühwirth, Rainer).

SR: Erdem.- Markt St. Martin, 220.

Kaisersdorf/St. Martin: Laszlo; Heinrich (64. Toska), Zsirai, Nagy, Vajda; Stocker, Ivanyi, Benecz, Jurik, Sommer (85. Rathmanner); Wiedenhofer.

Oberpullendorf: Moritz; Weigerding, Peter Hofer, Berlakovich; Reiter (45. Blazovich), Bagi, Andreas Hofer (88. Fischer), Groß (66. Salihovic), Ribaritsch (75. Rainer); Molnar, Batizi-Pócsi.

SV Lackenbach - SV Oberloisdorf 2:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (7.) Peter Nemeth, 1:1 (18.) Csire, 1:2 (53.) Vert, 2:2 (79.) Csire.

Reserve: 2:1 (Lösch, Sedlacek; Böhm).

SR: Flasch.- Lackenbach, 200.

Lackenbach: Sebestyen; Mörk, Halper, Janitsch, Stammer; Kovacs (65. Wimmer), Nusshall, Lösch, Mörkl; Weninger (75. Pekovits), Csire.

Oberloisdorf: Iby; Kuzmits, Zoltan Nemeth, Wolfgeher (40. Vert), Fara; Marco Art, Peter Nemeth, Erik Nemeth, Szöllösi; Szöts, Polomi (75. Jan Art).

SV Forchtenstein - USC Pilgersdorf 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (25.) Vass.

Gelb-rote Karte: Gernot Leitner (85., Foul), Majer (85., Kritik).

Reserve: 3:0 (Baier 2, Korner).

SR: Maxharri.- Forchtenstein, 150.

Forchtenstein: Geisendorfer; Brunner (62. Yerli), Leitner, Majer, Guc (45. Strodl); Tetezi (78. Tetezi), Vlahovic, Tatar, Hahn, Widlhofer (62. Spuller); Lukic.

Pilgersdorf: Rosza; Jakob Schermann, Major, Thurner, Marsai; Imre, Bori, Vass (90. Gugola), Kirnbauer, Puhr; Raphael Schermann (76. Toth).

SV Steinberg - SV 7023 Z-S-P 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (14.) Gergely Horvath, 2:0 (48.) Kun, 3:0 (56.) Pongracz, 3:1 (65., Freistoß) Brata, 3:2 (92.) Humel.

Rote Karte: Brata (90., Foul).

Reserve: 1:1 (Patulea; Glatz).

SR: Haider.- Steinberg, 100.

Steinberg: Mester; Fuhrmann (77. Patulea), Kozmor, Szabo, Devecseri; Labat, Kun, Friedl, Detre Horvath, Pongracz (90. Javed); Gergely Horvath.

Z-S-P: Wiemer; Moritz Schopf (71. Trimmel), Kummer, Danis, Hanbauer; Humel, Markus Haider, Martin Haider, Gludovatz (61. Tobias Schopf); Brata, Majtan.