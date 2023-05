Nachzügler mit Lebenszeichen

MARZ - Z-S-P 1:1. Leader Marz wollte im Bezirksderby gegen ZSP einen weiteren Schritt zum Titel machen. Am Ende musste man sich gegen den Nachzügler mit einem Punkt begnügen. Die Elf von Trainer Dadi Maxell startete dabei allerdings gut ins Spiel und ging nach 20 Minuten durch Markus Dusek in Führung. Der Routnier schraubte sich nach einem Eckball am höchsten. „In Folge hätten wir durchaus nachlegen können, Hälfte zwei gehörte dann aber ihnen“, so Maxell, der damit nicht Unrecht hatte. Mit Wiederanpfiff schöpften die Zemendorfer neuen Mut und belohnten sich im Finish durch einen Humel-Treffer. Der Punkt könnte im Kampf gegen den Abstieg wichtig sein. So ist man zwar weiter Vorletzter, hielt aber zumindest Tuchfühlung zur Konkurrenz. Trainer Christian Kodydek: „Wir sind schlecht reingekommen, haben uns dann aber super gefangen.“ Marz hat trotz des kleinen Ausrutschers im Titelrennen alles weiter selbst in der Hand. Vier Punkte Vorsprung bei noch drei Spielen will man sich nicht mehr nehmen lassen.



OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - OBERLOISDORF 1:2. Den wohl wichtigsten Sieg im Tabellenkeller feierte der SV Oberloisdorf. Mit dem Erfolg in der bereits am Donnerstag ausgetragenen Partie konnte sich der SVO nach hinten Luft verschaffen. Peter Nemeth brachte sein Team bei der FSG per Weitschuss in Führung. Die Heimischen versuchten, das Spiel an sich zu reißen und schafften zwischenzeitlich den Ausgleich. In Hälfte zwei stach aber wieder Oberloisdorfs individuelle Klasse, als Cristian Fara per Freistoß netzte – gleichzeitig der Schlusspunkt. SVO-Obmann Manuel Pratscher atmete auf: „Gott sei Dank gelang uns wieder ein Sieg. Jetzt wollen wir gegen Pöttsching unbedingt nachlegen.“ Bei der FSG sprach Trainer Markus Schmidt von „einer unserer schlechteren Saisonleistungen. Uns fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive.“ Unter anderem hing das mit dem Ausfall von Lukas Kubus zusammen, der Stürmer musste nach 35 Minuten verletzt raus. Es handelt sich wohl um einen Muskelfaserriss.



PÖTTSCHING - LACKENBACH 2:1. Der ASV Pöttsching fand nach neun Spielen zurück auf die Siegerstraße. Lukas Karoly brachte den SV Lackenbach kurz vor der Halbzeitpause (45.) in Führung. Der ASV musste Moral beweisen, wusste genau, was auf dem Spiel stand. Durch eine starke Phase der Gastgeber gelingt Tobias Dudjak (70.) der Ausgleich. Das Zittern in Pöttsching begann. Die Hausherren bäumten sich noch einmal auf, wollten sich auf keinen Fall mit einem Punkt zufriedengeben. Pöttsching Trainer Thomas Köller: „Wir hatten die richtige Reaktion auf den Rückstand. Wir wollten den Sieg erzwingen.“ In Minute 88 wurden die Gebete der heimischen Fans erhört: Roman Puhr, Defensivmann des SV Lackenbach, beförderte den Ball, nach scharfer Hereingabe von Dudjak, ins eigene Tor. Für Pöttsching ein enorm wichtiger Sieg, durch den sie jetzt, mit noch drei verbleibenden Spielen, nur noch vier Punkte Rückstand auf Z-S-P haben.



STEINBERG - NEUDÖRFL 3:1. Der Zweite aus Steinberg fuhr am Sonntag einen souveränen Sieg über Neudörfl ein. Die Neudörfler sind somit auch das einzige Team aus der hinteren Tabellenregion, das am Wochenende nicht punkten konnte. Die Steinberger gingen Mitte der ersten Halbzeit in Front, Lukas Grabenwöger machte aber noch vor der Pause den Ausgleich. Die Gäste-Hoffnungen wurden jedoch mit dem Treffer von Detre Horvath zum 2:1 im Keim erstickt und spätestens mit dem 3:1 von Ramon Halmai ausgelöscht. In Folge spielten die Steinberger den Sieg solide heim, wie Obmann Manfred Schmidt meinte. Neudörfls Co-Trainer Noah Braunöder erklärte: „Sie waren konsequenter und ihr Sieg geht in Ordnung.“ Nach dem Spiel in Steinberg blickte er bereits auf das kommende Duell mit Lockenhaus.



OBERPULLENDORF - ROHRBACH 4:2. Nach einer Hereingabe über die linke Seite gingen die Oberpullendorfer, durch den auf der zweiten Stange (17.) lauernden Rene Sturm, in Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag. Milan Tarlosi (28.) erhöhte auf 2:0. Istvan Bagi verwandelte einen Freistoß (33.) und baute die Führung seines Teams weiter aus. Radomir Jovanovic kam nach einem Pressball allein vor dem Tor an den Ball und konnten noch für die Gäste zum Anschluss treffen, bevor es in die Pause ging. Nach dieser ging es fulminant weiter. Balazs Batizi-Pócsi (49.) nutzte einen Defensivfehler der Gäste eiskalt aus, ehe Fabian Kornholz (51.) per Kopf den neuerlichen Anschluss erzielte. Nach diesem offensiven Schlagabtausch war die Luft aber raus. SCO-Trainer Behaija Fejzic: „Zweite Halbzeit haben wir dann gut verwaltet. Da konnten wir nicht mehr unter die Räder kommen.“ Die Gansbären blieben, trotz Bemühungen das Spiel wieder spannend zu gestalten, zu ungefährlich. Rohrbach-Trainer Karl Rupprecht: „Wir haben zu viele Fehler gemacht, um noch das Unentschieden zu erzielen.“



FORCHTENSTEIN - BAD SAUERBRUNN 1b 1:0. Der SV Forchtenstein machte am vergangenen Wochenende mit dem Sieg über Bad Sauerbrunn einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Hausherren gingen nach einem Corner durch Christopher Majer (31.) in Führung. Bad Sauerbrunn konnte seine spielerische Überlegenheit nicht gewinnbringend nutzen, während die Burgherren bereit waren alles in die Waagschale zu werfen. Forchtenstein-Trainer Markus Buchner: „Wir haben uns gut eingestellt und eine kämpferische Topleistung gebracht.“ In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften. Auf Bad Sauerbrunner-Spielwitz folgte immer wieder Forchtensteiner-Kampfgeist.

Die Gäste konnten, trotz größerer Spielanteile, der Forchtensteiner Defensive selten gefährlich werden. SCBS-Trainer Richard Kern: „Wir konnten unsere Spielstärke nicht ausspielen und Forchten-stein hat wirklich alles reingeworfen.“



DRASSMARKT - PILGERSDORF 2:4. Nach rund einer halben Stunde krachten die beiden Draßmarkter Florian Treiber und Tobias Bader zusammen. Letzterer musste sogar von der Rettung abtransportiert werden. Sichtlich geschockt, kassieren die Heimischen 2 Elfmeter binnen 5 Minuten. Adam Csire verwandelt beide (39.,44.). Janos Imre: „Meine Mannschaft war offensiv und defensiv sehr gut. Natürlich war Draßmarkt nach dieser Verletzung auch nicht mehr so konzentriert.“ Auch aus der Halbzeitpause kamen die Pilgersdorfer besser heraus: Ein Konter fand auch diesmal in Adam Csire (49.) einen dankbaren Abnehmer – 0:3. Samir Mesanovic (52.) verkürzte per Freistoß wieder auf 1:3. Adam Csire machte dann in Minute 79 nicht nur den Deckel drauf, sondern auch seinen Viererpack perfekt. Draßmarkt kämpfte aber weiter und konnte durch ein Eigentor von Gabor Bori (82.) eine kleine Ergebniskorrektur vornehmen. SV-Trainer Christian Rotpuller: „Wir hatten und haben diese Saison so viele Verletzte. Bei uns ist jetzt mittlerweile einfach die Luft raus.“



LOCKENHAUS-RATTERSDORF - NEUTAL 1:3. Wie das Spiel zwischen Oberpetersdorf und Oberloisdorf ging auch die Partie Lockenhaus gegen Neutal bereits am Donnerstag über die Bühne. Im Feiertagsduell brachte Wolfgang Lehrner die Gäste mit der ersten Torchance in Führung. David Kondrlik erhöhte in Minute 58 auf 2:0, im Gegenzug fing man sich aber das 1:2. Es folgte ein Sturmlauf der Lockenhauser, der unbelohnt bleiben sollte.

Ganz im Gegenteil: Mit dem Schlusspfiff schlugen abermals die Gäste zu, die ihren Sieg nicht nur Doppeltorschütze David Kondrlik, sondern vor allem Goalie Csaba Somogyi zu verdanken haben. Der Sportliche Leiter Gerald Trummer: „So fair muss man sein, Lockenhaus hatte etliche Chancen. Soma hielt aber alles – so etwas habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen.“ Auch SCLR-Coach Stefan Artner zollte Somogyi Respekt: „Unsere schlechte Chancenverwertung zieht sich jetzt aber schon lange. Wir spielen nahezu immer gut, bringen aber den Ball nicht ins Tor.“