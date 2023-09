2. Liga Mitte: Oberpullendorf gewinnt Topspiel

Oberpullendorf - Lockenhaus-Rattersdorf 3:0. Die Hausherren rissen das Topspiel direkt an sich. Istvan Bagi (26.) gab seinem Team mit einer sensationellen Volleyabnahme aus 20 Metern die Richtung vor. In der zweiten Hälfte scheiterte Balazs Batizi-Pócsi zuerst am Gäste-Schlussmann Daniel Kiss, der Abpraller landete jedoch vor den Füßen von Peter Hofer (54.), der wiederum mit einem sehenswerten Lupfer für die Vorentscheidung sorgte. „Wir haben das Zepter schnell übernommen und nicht mehr hergegeben,” beschrieb SCO-Coach Daniel Wind das Spiel. Stefan Artner, Sportlicher Leiter von Lockenhaus-Rattersdorf, stimmte zu: „Sie waren einfach besser. Der Sieg war in dieser Höhe verdient.” Nach rund einer Stunde war das Spiel nach einem Eigentor von Pascal Leitner (59.) endgültig entschieden.

Bad Sauerbrunn 1b - Oberpetersdorf-Schwarzenbach 1:3. Trotz der frühen FSG-Führung durch Lukas Kubus (3.) hatten die Kurortler in der Anfangsphase die Überhand. Dafür belohnte Raphael Steinhöfer (9.) die Hausherren auch mit dem Ausgleich. Die Gäste stellten um und hatten erstmals auch Spielvorteile. Kurz vor der Pause ließ Jakub Slezak (44.) die Truppe von Markus Schmidt jubeln - 2:1. Nach dem Wiederanpfiff waren wieder die Sauerbrunner am Drücker. „Nach der Halbzeit hätte sich Sauerbrunn den Ausgleich verdient. Dann hat aber unsere Kraft und Physis zu greifen begonnen,’’ so FSG-Trainer Schmidt. Ein Eckball, vollendet von Lukas Roschitz (84.) besiegelte dann endgültig den FSG-Heimsieg. Bad Sauerbrunn-Trainer Richard Kern war trotz des Ergebnisses mit der Spielqualität seiner Jungs zufrieden: „Es war jedenfalls eine überdurchschnittliche 2. Liga Partie. Auch für die Zuseher sicher gut anzusehen.“

Forchtenstein - Lackenbach 0:0. Trotz des Unentschiedens hatten beide Teams immer wieder gute Chancen auf den Torerfolg. Forchtenstein war vor allem in der ersten Hälfte immer wieder gefährlich vor dem Tor von Lackenbach-Schlussmann Manuel Salaba. Dieser ließ aber nichts anbrennen. „Wir hätten das Spiel da schon entscheiden müssen. Aber wenn du keine Tore machst, kannst du auch nicht gewinnen,“ so die Analyse von Burgherren-Coach Ronny Spuller. Nach der Pause war es ein ähnliches Bild: Gute Chancen auf beiden Seiten, das letzte Quäntchen Glück blieb aber aus. Lackenbach-Trainer Christian Janitsch war mit dem torlosen Unentschieden zufrieden: „Schlussendlich hätte es wohl auch 4:4 enden können. Das Unentschieden ist aber gerecht.“

Neutal - Draßmarkt 7:4. Für die Zuschauer eine unglaubliche Partie. Als Trainer wünscht man sich zwischendurch schon eine Ruhephase,” scherzte Neutal-Trainer Dietmar Reiberger. Die Devise beider Mannschaften war von Beginn an: Alles nach vorne, ohne Rücksicht auf Verluste. Trotz des hohen Ergebnisses hätten wohl auf beide Seiten noch mehr Tore fallen können, wobei der Drei-Tore-Unterschied wohl leistungsgerecht war. Besonders hervorzuheben ist der Ferserl-Treffer von Neutal-Spielmacher Maximilian Estl (52.) zum 5:2. Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller sah das ähnlich: „Beide Defensive waren nicht sattelfest. Es gab noch viele weitere Chancen, von den Toren abgesehen.”

Rohrbach - Neudörfl 1:0. Die Rohrbacher hatten etwas mehr vom Spiel, während die Gäste aus Neudörfl immer wieder versuchten gezielt Nadelstiche zu setzen. Nach rund 10 Minuten musste Neudörfl-Linksverteidiger Daniel Leitner mit einem Bänderriss ausgewechselt werden. Die Gastgeber wurden immer wieder über lange Bälle gefährlich, mussten aber bis in die zweite Hälfte mit dem Jubeln warten: Dominik Stöger (54.) traf zur Führung für die Gansbären. Für Rohrbach-Coach Karl Rupprecht ein erleichternder Treffer: „Wir spielen phasenweise wirklich gut und schön, unser Leiden ist nur, dass wir oft dann vorne die Tore nicht machen.“ Pünktlich zum Beginn der Schlussviertelstunde sah der junge Neudörfl-Defensivmann Leo Leuteritz die Ampelkarte (75.). Sein Trainer Christian Staffler hatte dazu eine klare Meinung: „Dazu sage ich gar nix. Das war eine absolute Frechheit.“ In Unterzahl sollte es für die Neudörfler nicht mehr zum Ausgleich reichen.

Pilgersdorf - Steinberg 3:3. Der USC Pilgersdorf war in der ersten Hälfte der Inbegriff der Effektivität. Trotz relativer Chancengleichheit stand es zur Pause 3:0 für die Gastgeber: Michael Kirnbauer (11.) verwandelte einen Elfmeter, ausgelöst von einem Torwartfoul von Steinberg-Schlussmann Balint Mester, Fabian Puhr nutzte einen Defensivfehler der Gäste zum 2:0 aus und erneut Michael Kirnbauer (36.) sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. Für Steinberg-Obmann Manfred Schmidt war es eine erste Hälfte zum Vergessen: „Wir haben alle Tore aus Eigenfehlern bekommen. Nach der Pause sind wir aber aufgewacht.“ Tobias Friedl (49.) leitete das Steinberg-Comeback mit dem Anschlusstreffer ein. David Labat (57.) ließ seine Jungs wenig später wieder hoffen. Ramon Halmais Strafstoß in der Nachspielzeit (90+4.) machte dann noch die Sensation perfekt.

Oberloisdorf - Kaisersdorf/St. Martin 4:1. Im einzigen Sonntagsspiel brauchten die Hausherren aus Oberloisdorf etwas, um zu ihrem eigenen Spiel zu finden. Diese Schwächephase nutzte Manuel Wiedenhofer zur Führung für die Gäste. „Wir haben gut angefangen und hatten in den ersten 30 Minuten die Chance alles klarzumachen. Danach haben wir aber unsere Disziplin verloren,“ erklärte SpG-Trainer Lorandt Schuller. Kurz vor der Pause schlugen die Gastgeber durch Erblin Polomi (42.) zurück. Nach dem Seitenwechsel machte Cristian-Nicolae Fara den Doppelschlag perfekt. Oberloisdorf-Obmann Christopher Schedl freute sich über den Leistungswechsel seines Teams: „In der zweiten Hälfte ist es einfach besser gelaufen. Wir hatten da mehr Kapital im Spiel.“ Oliver Szöllösi (63.) sorgte nach etwas mehr als einer Stunde für die Vorentscheidung und Erblin Polomi (81.) machte mit seinem Doppelpack den 4:1-Endstand perfekt.

Z-S-P - MSV 1:5. Die Hausherren wollten sich gegen die Favoriten aus Mattersburg nicht verstecken und machten ihnen die Anfangsphase richtig schwer. Stefan Gludovatz (16.) belohnte den beherzten Auftritt seiner Truppe sogar mit dem 1:0. Die Antwort der Mattersburger ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Mirza Sejmenovic (27.), Alois Höller (33.) und Matthias Müller (37.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. „Nach dem Tor haben wir begonnen Fußball zu spielen. Den Sieg haben wir uns trotz des schwachen Starts verdient,“ so MSV-Coach Josef Kühbauer. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nicht mehr wirklich nach. Lukas Grimmer (63.) konnte das Spiel dann früh entscheiden. „Der Druck ist immer größer geworden. Wir haben nur noch verteidigt und das geht gegen so einen Gegner nicht lange gut“, erklärte der sportliche Leiter von Z-S-P Gernot Ollram. Mirza Sejmenovic (88.) durfte sich schlussendlich zum zweiten Mal in die Torschützenliste eintragen.

Lockenhaus-Rattersdorf-Abwehrchef Mate Hanzl (l.) hatte mit Oberpullendorfs Balasz Batizi-Pocsi (r.) seine Mühe. Oberpullendorf gewann klar mit 3:0. Foto: Foto: Heger

STATISTIK

SC Bad Sauerbrunn 1b - FSG Oberpetersdorf-Schwarzenbach 1:3 (1:2),- Torfolge: 0:1 (3.) Kubus, 1:1 (9.) Steinhöfer, 1:2 (44.) Slezak, 1:3 (84.) Roschitz. Reserve: 1:1 (Dittrich; Reiberger). SR: Veselcic.- Wetterkreuzstadion, 180.

Bad Sauerbunn: Ehrenböck; Jungbauer, Loos, Hutter, Nagy, Ruf (59. Tanzler); Ernst (63.) Koronics, Wang, Ilkoski (80. Gausch); Kubik, Steinhöfer.

Oberpetersdorf-Schwarzenbach: Lacko; Exel (71. Roschitz), Gajdoš, Papp; Klee, Sedlatschek, Schöll (71. Koch), Frank; Huber (77. Szücs), Slezak, Kubus.

SV Neutal - SV Draßmarkt 7:4 (4:2),- Torfolge: 1:0 (2.) Reisenhofer, 2:0 (13.) Kondrlik, 2:1 (18.) Köver, 3:1 (21., Eigentor) Virág, 3:2 (23., Freistoß) Straß, 4:2 (24.) Kondrlik, 5:2 (52.) Estl, 6:2 (61.) Berlakovich, 6:3 (64., Elfmeter) Damasdi, 6:4 (73.) Köllerer, 7:4 (87.) Berlakovich.

Reserve: 2:3 (Halbauer, Köllerer ET; Pfneiszl, Muresan 2). SR: Luef.- Neutal, 200.

Neutal: Palatin; Schreiner (78. Hatz), Mitrik, Filz, Tremmel; Estl (86. Dominkowitsch), Reiszner, Trummer, Reisenhofer (27. Berlakovich); Kondrlik, Berbati.

Draßmarkt: Uj; Fuchs, Virág, Gschirtz, Rainprecht (65. Leidl); Bader, Köllerer, Köver (65. Treiber), Straß; Kornfeld, Damasdi.

SC Oberpullendorf - SC Lockenhaus-Rattersdorf 3:0 (1:0),- Torfolge: 1:0 (26.) Bagi, 2:0 (54.) Hofer, 3:0 (59., Eigentor) Leitner. Reserve: 4:2 (Bauer 3, Fasching; Nuschy, Winkler).

SR: Stojanovic.- Fenyös-Stadion, 200.

Oberpullendorf: Moritz; Salihovic (69. Ribaritsch), Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich; Andreas Hofer, Peter Hofer, Bagi (78. Tobias Blazovich), Reiter; Molnar (83. Bauer), Batizi-Pócsi.

Lockenhaus-Rattersdorf: Kiss; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Gneis; Duschanek (63. Florian Beiglböck), Mathe, Winkler (88. Drescher), (63. Stampf); Szabo, Lencse (72. Horvath), Grosinger.

SV Forchtenstein - SV Lackenbach 0:0 (0:0).

Reserve: 5:1 (Reisner, Korner, Guc 2, Kornfeld; Kocev). SR: Nemeth.- Forchtenstein, 150.

Forchtenstein: Geisendorfer; Brunner, Gernot Leitner, Majer, Alexander Leitner; Tetezi, Spuller, Amring, Marin, Vlahovic; Lukic.

Lackenbach: Salaba; Kovacs (85. Weninger), Janitsch, Mörk, Bauer; Nusshall (67. Stammer), Halper, Karoly, Mörkl, Pekovits (90+2. Speta); Csire.

SV Rohrbach - SC Neudörfl 1:0 (0:0),- Tor: 1:0 (53.) Stöger.

Reserve: 0:0.

SR: Stevic.- Gansbärenstadion, 180.

Gelb-rote Karte: Leuteritz (75., Unsportlichkeit)

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Manuel Mihalits, Tomassovits, Kirjak; Andreas Mihalits, Stöger, Kornholz, Mongold (89. Fasching); Gosztola (81. Scheiber), Füleki.

Neudörfl: Oprodovsky; Reiner, Schwarz, Leuteritz, Leitner (12. Reisner); Thonhofer, Grasmuck, Gritsch; Berdynaj (56. Sagir), Kristianidi, Lemut (78. Hajek).

SV 7023 Z-S-P - MSV 2020 1:5 (1:3),- Torfolge: 1:0 (16.) Gludovatz, 1:1 (27.) Sejmenovic, 1:2 (33.) Höller, 1:3 (37.) Müller, 1:4 (63.) Grimmer.

Reserve: 1:6 (Glatz; Pöttschacher 4, Huber 2).

SR: Windisch.- Zemendorf, 550.

Z-S-P: Wiemer; Moritz Schopf, Kummer, Humel, Hanbauer Daniel; Humel, Martin Haider (72. Trimmel), Hanbauer Deniel, Gludovatz, Brata; Majtan (72. Tobias Schopf).

MSV: Cech; Höller, Stöger, Kaiser, Leitgeb; Müller, Garib (82. Koch), Grimmer (72. Reitbauer), Knotzer (72. Frkat); Ortner, Sejmenovic (89. Pöttschacher).

USC Pilgersdorf - SV Steinberg 3:3 (3:0),- Torfolge: 1:0 (11., Elfmeter) Kirnbauer, 2:0 (19.) Puhr, 3:0 (36.) Kirnbauer, 3:1 (49.) Friedl, 3:2 (57.) Labat, 3:3 (90+4., Elfmeter) Halmai.

Reserve: 5:0 (Art, Pichler, Heinrich 2, Leidl).

SR: Cetiner.- Pilgersdorf, 170.

Pilgersdorf: Rosza; Gugola, Jakob Schermann, Major, Szabo (69. Raphael Schermann); Toth, Bori, Marsai, Vass (90+2. Schlögl); Kirnbauer, Puhr.

Steinberg: Mester; Schrödel (45. Labat), Kozmor, Szabo, Devecseri; Halmai, Pongrazc, Friedl, Kun, Detre Horvath; Gergely Horvath.

SV Oberloisdorf - Spg Kaisersdorf / Markt St. Martin 4:1 (1:1),- Torfolge: 0:1 (6.) Wiedenhofer, 1:1 (42.) Polomi, 2:1 (47.) Fara, 3:1 (63.) Szöllösi, 4:1 (81.) Polomi

Reserve: 0:3 (Rathmanner, Laffer, Dissauer).

SR: Karner.- Oberloisdorf, 250.

Oberloisdorf: Iby; Zoltan Nemeth, Vert (45. Kuzmits), Schedl (45. Wolfgeher), Marco Art (78. Pinter), Peter Nemeth; Erik Nemeth, Szöts; Szöllösi (78. Jan Art), Polomi.

Kaisersdorf / St. Martin: Laszlo (86. Kollarits); Heinrich, Vajda, Zsirai, Ivanyi, Nagy; Toska (61. Draxler), Stocker, Ivanyi, Benecz (78. Rathmanner), Sommer; Wiedenhofer