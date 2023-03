2. Liga Mitte: Siege für den Leader und das Schlusslicht

Werbung

ROHRBACH - MARZ 0:1. Gansbären gegen die Nachbarn aus Marz – es ist derzeit wohl „das Derby“ schlechthin im Mattersburger Bezirk. Die Kulisse war dem auch würdig, 900 Zuseher füllten das Stadion in Rohrbach. Und die kamen nur bedingt auf ihre Rechnung, zumindest was die Tore betraf. Leidenschaft und Engagement waren auf beiden Seiten vorhanden, wobei auch die Vorsicht dominierte. Chancen gab es aber auf beiden Seiten. Marc Hodosi hatte die frühe heimische Führung nach 120 Sekunden am Fuß, vergab aber. So entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem es lange Zeit nach einer torlosen Nullnummer aussah. Bis zur 85. Minute. Da schickte Szilard Köfarago seinen Marzer Sturmkollegen Artur Benes auf die Reise und der ließ die Gästefans jubeln. Rohrbach-Obmann Roman Landl schmeckte die Derby-Niederlage freilich nicht, meinte aber fair: „Sie waren einen Tick besser.“ Marz-Trainer Dadi Maxell: „Es war ein umkämpftes Spiel, wir waren die Glücklicheren.“

STATISTIK

SV ROHRBACH - ASK MARZ 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (82.) Benes. Reserve: 3:1 (Radowan, Lubenik, Michael Mihalits; Kornfehl). SR: Heiner (M: sehr gut/R: sehr gut).- Gansbärenstadion, 900.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Leimstättner, Tomassovits, Mandl; Gostzola, Mihalits, Stöger, Jovanoic, Kornholz; Hodosi (55, Damasdi).

Marz: Marcus Scheiber; Angyal, Etiz, Jeremovic, Babel; Patrick Scheiber (61. Schütz), Batar; Högerl (72. Andrejic), Skala; Köfarago, Benes.

PÖTTSCHING - Z-S-P 0:1. „In Wahrheit zählt für uns nur ein Sieg“, war sich Gäste-Trainer Christian Kodydek der Bedeutung des Spiels bewusst. „Und die Spieler können ja die Tabelle lesen. Klar war der Druck riesig.“ Dementsprechend verhalten begannen die Gäste, die anfangs inaktiv agierten und wenig Risiko eingingen. Auch Pöttsching versuchte zunächst solide zu stehen. So blieb vor der Pause der einzige Höhepunkt ein 30-Meter-Kracher von ASV-Mittelfeldmann Marco Piller – die Latte rettete für ZSP.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste immer mehr die Initiative. „Das haben wir uns in der Pause vorgenommen“, so Kodydek, der dann auch jubeln durfte. Und zwar über ein sehenswertes Goldtor. Frantisek Nagy setzte sich gegen zwei Pöttschinger durch, traf aus extremen Winkel ins Kreuzeck und fixierte damit drei immens wichtige Punkte.

STATISTIK

ASV PÖTTSCHING - SV 7023 Z-S-P 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (52.) Nagy. Rote Karte: Fillkorn (89., Tätlichkeit). Gelb-Rote Karte: Molnar (87., Unsportlichkeit). Reserve: 1:1 (Eisner; Neuberger). SR: Tosun (P: gut/ZSP: gut).- Pöttsching, 200.

Pöttsching: Karaca; Führer, Gajdos, Steindl, Komanovits (84. Stiegler); Laczkovich (84. Kietaibl), Stefanits; Matouschowsky, Piller (73. Kowanz), Bojdas (60. Bachmann); Fillkorn.

Z-S-P: Wiemer; Moritz Schopf, Kummer, Haider, Sommer; Humel, Gillich, Brezovav, Csomos (83. Schreiner; Nagy, Molnar.

LACKENBACH - BAD SAUERBRUNN 1b 4:3. Kurioses Duell zwischen dem SV Lackenbach und der 1b von Bad Sauerbrunn! Nach elf Minuten lagen die Gäste mit 2:0 vorn, verspielten die komfortable Führung aber innerhalb von nicht einmal zehn Minuten vor der Pause, zu der dann Lackenbach 3:2 führte. In Minute 60 legten die Lackenbacher das 4:2 drauf, Bad Sauerbrunn blieb mit dem 3:4 in Minute 90 nur mehr der Anschlusstreffer – allerdings zu spät. Warum man die frühe Führung aus der Hand gab, konnte sich Trainer Richard Kern nicht erklären. Am Montag sagte er zur BVZ: „Ich frage mich heute noch, wie das geht. Da führen wir 2:0 beim Dritten und dann ist was passiert, was mir ein Rätsel ist. Wir haben auf einmal komplett abgedreht.“ Lackenbach nutzte die Gunst der Stunde, vor allem David Witteveen überzeugte im Spielverlauf mit zwei Toren, einer Vorlage und einem herausgeholten Elfer. Coach Roman Fennes: „Für die Zuschauer ein Top-Spiel, für uns Trainer aber extrem nervenaufreibend.“

STATISTIK

SV LACKENBACH - SC BAD SAUERBRUNN 1b 4:3 (3:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Ilkoski, 0:2 (11.) Gausch, 1:2 (37., Elfmeter) Mehic, 2:2 (40.) Witteveen, 3:2 (42.) Witteveen, 4:2 (61.) Halper, 4:3 (90., Elfmeter) Loos. SR: Veselcic (L: gut/BS: gut).- Lackenbach, 200.

Lackenbach: Böhm; Balogh (90. Handler), Mehic, Maxi Janitsch, Exel; Lösch, Nusshall; Schick (80. Karoly), Halper (78. Puhr), Stanimirovic (90. Filz); Witteveen. Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Ruf (46. Loos), Hutter, Nagy, Lackner; Michael Wang (46. Steinhöfer), Gausch (46. Schrot), Tanzler, Haindl; Ilkoski (71. Galbed), Bartha (64. Pierre Wang).

OBERPULLENDORF - LOCKENHAUS-RATTERSDORF 1:0. Schon nach etwas mehr als 20 Sekunden entschärfte Gäste-Goalie Gabor Sipos einen Kopfball-Aufsitzer von SCO-Stürmer Milan Tarlosi. Nach der anschließenden Ecke köpfelte zunächst Aldin Salihovic und Balazs Batizi-Pócsi drückte das Leder zum 1:0 über die Linie. In weiterer Folge agierten die Heimischen etwas gefährlicher. Einmal reklamierte man vergebens einen Strafstoß und einmal klatschte der Ball von der Latte ab. Lockenhaus-Rattersdorf? „Wir haben es nicht geschafft, das letzte Drittel zu bespielen“, meinte Trainer Edi Stössl. In der Schlussphase warf man noch einmal alles nach vor, fand auch eine Möglichkeit zum Ausgleich durch Zoltan Nagy vor, doch am Ende „geht die Niederlage in Ordnung. Das muss man auch einmal anerkennen können“, so Stössl.

STATISTIK

SC OBERPULLENDORF - SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (2.) Batizi-Pocsi. Reserve: 2:2 (Fischer, Rainer; Heitler, Schoberwalter). SR: Ziermann (O: /LR: ).- Fenyös-Stadion, 150.

Oberpullendorf: Puporka; Aldin Salihovic, Berlakovich, Weigerding, Fabian Blazovich; Bagi, Senad Salihovic; Sturm (64. Hatz), Tobias Blazovich (64. Andreas Hofer), Batizi-Pócsi (82. Reiter); Tarlosi.

Lockenhaus-Rattersdorf: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck, Zoltan Nagy, Rubendunst; Gneis (46. Art); Duschanek (46. Polomi), Mathe, Florian Beiglböck (71. Adrian Kovacs), Szabo; Hanzl.

PILGERSDORF - NEUTAL 3:1. Weiterer wichtiger Sieg für Pilgersdorf! Es war der bereits dritte im Frühjahr. Damit hat man schon um einen mehr als im Herbst. Für wichtige Tore sorgte im Spiel gegen Neutal abermals Stürmer Adam Csire. Neutal kam zwischenzeitlich zum Ausgleich durch David Kondrlik, im Finish geriet man dann allerdings wieder ins Hintertreffen. Der Sportliche Leiter Gerald Trummer: „Den Beginn haben wir verschlafen, dann war es besser.“ Knackpunkt aus seiner Sicht war allerdings die 61. Minute, als Goalie Csaba Somogyi Rot sah. „Bitter, weil der Situation eine Abseitsstellung vorausging.“ In Pilgersdorf wollte man das nicht so stehen lassen. „Das war schwer zu sehen und ich denke man kann es nicht genau sagen“, meinte Präsident Hans Schwarz. Nachsatz: „Unser Sieg war verdient, vielleicht wär ein 2:1 aber gerechter gewesen als ein 3:1.“

USC PILGERSDORF - ASK NEUTAL 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (21.) Szabo, 1:1 (59.) Kondrlik, 2:1 (68., Freistoß) Csire, 3:1 (93., Elfmeter) Csire. Rote Karte: Somogyi (61., Torchancenverhinderung). Reserve: 2:2 (Art, Renner; Tatu 2). SR: Kern (P: gut/N: durchschnitt).- Pilgersdorf, 200.

Pilgersdorf: Rozsa; Marsai, Thurner, Major, Szabo; Gugola (87. Lechner), Bori, Imre, Kirnbauer (94. Heinrich); Fleischhacker, Csire.

Neutal: Somogyi; Lehrner, Filz, Mitrik, Wohlmuth (62. Palatin); Jan Reisenhofer, Estl, Reisznerr; Akgül, Kondrlik, Michael Trummer.

DRASSMARKT - STEINBERG 1:0. Draßmarkt-Coach Christian Rotpuller freute sich nach dem Spiel über „60 richtig gute Minuten von uns“. Und das, obwohl man durch Ausfälle bedingt eine neue Formation aus dem Hut zaubern musste. In Steinberg trauerte man dem ersten möglichen Frühjahrssieg nach. „Wir hatten eine Vielzahl an Chancen, die wir allesamt nicht nutzen konnten“, meinte Trainer Akos Kozmor nach dem Spiel. Denn nicht nur, dass seine Elf die vorhandenen Möglichkeiten nicht nutzen konnte, traf auch noch Emanuel Straß in Minute 82 per Freistoß ins Kreuzeck. Der anschließende Sturmlauf der Gäste brachte zwar zwei Chancen, die SVD-Goalie Bence Uj vereitelte, zwei Aluminiumtreffer, aber kein Steinberger Tor mehr.

STATISTIK

SV DRASSMARKT - SV STEINBERG 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (83., Freistoß) Straß. Reserve: Nichtantreten Steinberg. SR: Stojanovic (D: Durchschnitt/S: Durchschnitt).- Draßmarkt, 120.

Draßmarkt: Uj; Pfneiszl, Gschirtz, Fuchs, Czingraber (75. Leidl); Köver (89. Bleier), Straß, Köllerer, Krutzler; Treiber, Mesanovic.

Steinberg: Mester; Pongracz, Halmai, Szabo, Detre Horvath; Kozmor (27. Devecseri), Kun; Toth (56. Schrödel), Friedl, Krisztian Horvath; Gergely Horvath.

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - FORCHTENSTEIN 3:0. Klarer Heimerfolg für die FSG! Nach zuletzt zwei Unentschieden zeigte die Elf von Trainer Markus Schmidt, dass sie doch noch gewinnen kann. Den Grundstein für den Heimerfolg gegen in der Rückrunde noch immer punktlose Forchtensteiner legte in Minute 20 Martin Bito. „Bis dorthin war es ausgeglichen, mit dem Führungstreffer übernahmen wir aber das Kommando“, so Schmidt. Im Laufe des Spiels folgten zwei weitere Treffer. „Der Sieg ist dann auch in dieser Höhe verdient.“ Forchtenstein-Coach Markus Buchner meinte nach der vierten Niederlage: „Es ist momentan immer das Gleiche. Wir spielen nicht schlecht mit, aber davon kannst du dir nix kaufen. Uns muss klar sein, dass wir mitten im Abstiegskampf sind.“

STATISTIK

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - SV FORCHTENSTEIN 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (26.) Bito, 2:0 (60., Freistoß) Bito, 3:0 (80.) Kubus. Reserve: 0:2 (Guc 2). SR: Haider (OS: gut/F: Durchschnitt).- Oberpetersdorf, 100.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Majer; Koch, Nemeth, Moritz Klee (50. Frank); Cseke, Roschitz, Lucca Klee, Schöll (78. Ferenczy), Sedlatschek; Bito, Kubus (86. Leiner).

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor, Gernot Leitner, Alexander Leitner, Fischer; Hahn (70. Puntigam), Feyertag (30. Simon), Majer, Strodl (74. Spuller); Marin, Huber.

OBERLOISDORF - NEUDÖRFL 2:1. „Uns hat die Leichtigkeit der letzten Wochen gefehlt“, so Oberloisdorfs Obmann Manuel Pratscher. Bei den Gästen fehlte Goalgetter Matthias Müller. So gab es hüben wir drüben viele hohe Bälle, wenig Spielfluss. Dennoch gingen die Heimischen durch Manuel Steinwendter vor der Pause in Führung. Neudörfl bekam dann in Minute 57 einen Handelfer zugesprochen – Samuel Glöckel traf zum 1:1, an dem sich lange Zeit nichts ändert. Bis zur Nachspielzeit, da kombinierten sich die eingewechselten Oberloisdorfer Ionut-Andrei Lazar und Erik Nemeth sehenswert durch, Nemeth traf zum umjubelten 2:1-Sieg.

STATISTIK

SV OBERLOISDORF - SC NEUDÖRFL 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (34.) Steinwendter, 1:1 (57., Freistoß) Glöckel, 2:1 (92.) Erik Nemeth. Reserve: 4:3 (Varga 3, Pfeiffer; Iljazi, Reisner, Brecka). SR: Huber (O: gut/N: gut).- Oberloisdorf, 200.

Oberloisdorf: Iby; Schedl (61. Erik Nemeth), Zoltan Nemeth, Kuzmits, Pinter; Wolfgeher, Peter Nemeth; Marco Art, Gergö Nemeth; Steinwendter (88. Jan Art), Fara (61. Lazar).

Neudörfl: Rusnak; Dutter, Savchuk, Mucalica, Köhler; Thonhofer, Reisner (87. Pampusch); Borazancioglu, Kuk, Tafalari (42. Glöckel); Gersch.