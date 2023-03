2. Liga Mitte: Spitzenduo ließ Federn und Derbysieg für Bad Sauerbrunn

Werbung

ROHRBACH - STEINBERG 6:1. „Besser einmal 1:6 zu verlieren, als fünfmal mit 0:1“, hatte Steinberg-Trainer Andreas Koo die Schlappe von Rohrbach am Dienstag schon verdaut. Rohrbach nahm den Schwung vom 4:1-Auswärtssieg in Forchtenstein mit, profitierte aber bei den ersten beiden Toren von Tormannfehlern. Marco Hodosi und Martin Gosztola sorgten für den Blitzstart nach zehn Minuten. Rohrbach ruhte sich auf dem Vorsprung nicht aus, machte munter weiter. Radomir Jovanovic und Gosztola sowie Hodosi per Doppelpack stellten mit sehenswert herausgespielten Treffern auf 5:0 – nach genau einer halben Stunde. Logisch, die Entscheidung war perfekt. Obmann Roman Landl zauberte dieser fulminante Start ein Lächeln ins Gesicht: „Wir haben begonnen wie aus der Pistole geschossen, das war beeindruckend.“ Danach schaltete Rohrbach doch, wen wundert‘s, einen Gang zurück. Steinberg gelang vor der Pause das 5:1, das Spiel war dennoch freilich entschieden. Den 6:1-Endstand besorgte nach der Pause Jovanovic, der damit zum dritten Rohrbacher Doppelpacker avancierte.

SV ROHRBACH - SV STEINBERG 6:1 (5:1).- Torfolge: 1:0 (8.) Hodosi, 2:0 (9.) Gosztola, 3:0 (18.) Jovanovic, 4:0 (23.) Gosztola, 5:0 (30.) Hodosi, 5:1 (35.) Friedl, 6:1 (64.) Jovanovic. Gelb-Rote Karte: Horvath (50., Foul). Reserve: 4:0 (Lukas Radowan 3, Lubenik). SR: Kaiser (R: gut/ S: gut).- Rohrbach, 100.

Rohrbach: Radowan; Graf (83. Artner), Leimstättner, Tomassovits, Mandl; Stöger (62. Kornholz), Mihalits, Damasdi (62. Pantic), Gosztola; Hodosi, Jovanovic (83. Mongold).

Steinberg: Mester; Pongracz, Schrödel (78. Patulea), Szabo, Devecseri; Fuhrmann, Friedl; Krisztian Horvath (83. Javed), Kun, Toth; Gergely Horvath.

OBERPULLENDORF - FORCHTENSTEIN 4:0. Den ersten gefährlichen Schuss der Partie gaben die Gäste schon in Minute zwei ab, doch SCO-Goalie Daniel Puporka konnte sich auszeichnen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, doch die Heimischen verschafften sich nach einem Gestocher im Strafraum durch Andreas Hofer eine 1:0-Pausenführung. Der zweite Abschnitt begann wie der erste. Puporka konnte sich erneut auszeichnen, doch in der Folge hatten die Gäste offensiv nicht mehr viel zu bieten. So sorgte Milan Tarlosi mit seinem 2:0 für die Vorentscheidung. Die Treffer von Rene Sturm und Julian Rainer in der Endphase sorgten dann noch für einen hohen Heimsieg der Oberpullendorfer.

SC OBERPULLENDORF - SV FORCHTENSTEIN 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Andreas Hofer, 2:0 (70.) Tarlosi, 3:0 (89.) Sturm, 4:0 (90+3.) Rainer. Reserve: 3:0 (Ribaritsch, Hatz, Mihele). SR: Wisak (O: sehr gut/F: Durchschnitt).- Oberpullendorf, 100.

Oberpullendorf: Puporka; Aldin Salihovic (90. Reiter), Weigerding, Senad Salihovic, Fabian Blazovich; Peter Hofer, Bagi; Sturm (90. Rainer), Batizi-Pócsi (70. Berlakovich), Andreas Hofer (70. Raphael Fischer); Tarlosi (90. Tobias Blazovich).

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor (86. Gruber), Puntigam, Gernot Leitner, Alexander Leitner; Mayer; Strodl, Marin, Simon, Stirling (65. Spuller); Huber.

OBERLOISDORF - MARZ 4:1. Die Gäste starteten quasi mit 0:1 in die Partie, weil Alexander Babel im eigenen Strafraum zu forsch attackierte und damit den Heimischen einen Elfmeter „schenkte“. Erik Nemeth ließ sich nicht zweimal zum 1:0 bitten. Der Rest des ersten Durchgangs gehörte dann aber dem Tabellenführer. Szilard Köfarago sorgte für den verdienten Ausgleich, und Filip Skala hätte das Spiel sogar drehen können, doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins an SVO-Keeper Jaron Iby. Mit dem 2:1-Treffer durch Cristian-Nicolae Fara schienen die Marzer geschlagen. Nun lief nicht mehr viel zusammen und Oberloisdorf schoss durch Gergö Nemeth und Manuel Steinwendter einen klaren 4:1-Sieg heraus.

SV OBERLOISDORF - ASK MARZ 4:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (7., Elfmeter) Erik Nemeth, 1:1 (28.) Köfarago, 2:1 (51.) Fara, 3:1 (59.) Gergö Nemeth, 4:1 (67.) Steinwendter. Reserve: 0:4 (Vural, Novakovic, Buchinger, Eigentor). SR: Özdemir (O: sehr gut/M: sehr gut).- Oberloisdorf, 200.

Oberloisdorf: Iby; Pinter, Kuzmits, Zoltan Nemeth, Holler; Fara (87. Kohlmann), Peter Nemeth; Gergö Nemeth (82. Kondics), Erik Nemeth, Lazar (73. Jan Art); Steinwendter (73. Sarang).

Marz: Marcus Scheiber; Högerl, Angyal, Etiz, Babel; Batar, Patrick Scheiber (77. Dusek); Skala, Köfarago, Christopher Scheiber (52. Andrejic, 67. Uygun); Benes.

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - ZSP 1:1. Nach nicht einmal zehn Minuten schoss Patrik Cseke die Heimmanschaft im Duell mit Zemendorf in Führung. Wer dachte, dass das Spiel nun den gleichen Verlauf nehmen sollte wie das erste Frühjahrsspiel der FSG, als man Draßmarkt 7:0 schlug, irrte aber gewaltig. Im Gegenteil: Mit Fortdauer des Spiels kam Zemendorf besser in die Partie und ließ sich auch durch eine frühe Rote Karte (22.) gegen Mate Gillich nicht beirren. Die Belohnung: der Treffer zum 1:1 durch Dominik Csomos Mitte der zweiten Halbzeit – dabei blieb es. Ein gerechtes Ergebnis? „Ich muss zugeben, vielleicht war ZSP trotz Unterzahl sogar näher dran am Sieg“, so FSG-Coach Markus Schmidt, der dem Gegner großes Lob aussprach. Gäste-Trainer Christian Kodydek: „Auch wenn drei Punkte schön gewesen wären, ein 1:1 zu zehnt in Oberpetersdorf ist voll ok.“ Jedenfalls will sein Team auf die Leistung im Abstiegskampf aufbauen.

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - SV 7023 Z-S-P 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Cseke, 1:1 (71.) Csomos. Rote Karte: Mate Peter Gillich (22., Tätlichkeit). Reserve: 1:2 (Ferenczy; Jiricka, Hanbauer). SR: Orman (FSG: schwach/ZSP: schwach).- Schwarzenbach, 150.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Majer; Koch, Nemeth (46. Leiner), Papp, Moritz Klee; Roschitz; Cseke (90. Ferency), Schöll (75. Kabwe); Sedlatschek, Bito; Kubus.

ZSP: Wiemer; Gillich, Kummer, Danis, Sommer; Csomos, Haider, Humel, Nagy, Brezovac; Molnar.

LACKENBACH - NEUTAL 2:1. Derbysieg für den SV Lackenbach! Die ersten Weichen dazu wurden früh durch Noah Exel gestellt, der nach neun Minuten zum 1:0 traf. Neutal kam noch vor der Pause durch Jan Reisenhofer zum Ausgleich, im FInish hatte dann Lackenbach den längeren Atem – Siegtreffer durch David Witteveen inklusive. Stichwort längerer Atem: Lackenbachs Co-Trainer David Kocev, der den verhinderten Roman Fennes vertrat, sah vor allem im an diesem Wochenende breiten Kader seiner Elf einen Pluspunkt: „Mit vier guten Jungs von der Bank konnten wir noch einiges bewirken. Das Spiel war sehr intensiv, da hat das sicher geholfen.“ Beim ASK Neutal zeigte man sich im Gegensatz zur Vorwoche mit der Leistung hochzufrieden., auch wenn es wieder keine Punkte gab. „Chancen waren genug da und ein Sieg wäre möglich gewesen“, meinte der Sportliche Leiter Gerald Trummer.

SV LACKENBACH - ASK NEUTAL 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Exel, 1:1 (27.) Jan Reisenhofer, 2:1 (83.) Witteveen. Reserve: 0:1 (Reissner). SR: Flasch (L: gut/N: gut).- Lackenbach, 200.

Lackenbach: Böhm; Mörk, Maxi Janitsch (75. Balogh), Mehic, Bauer; Lösch, Nusshall (70. Handler); Florian Schick (63. Karoly), Halper (75. Puhr), Exel; Witteveen.

Neutal: Somogyi; Lehrner, Reiszner, Mitrik, Wohlmuth; Trummer, Estl, Niklas Reisenhofer(84. Filz), Jan Reisenhofer, Akgül; Kondrlik.

DRASSMARKT - PÖTTSCHING 1:2. Beim SV Draßmarkt stand nach der herben 0:7-Schlappe zum Rückrundenauftakt in Oberpetersdorf Rehabilitation am Programm, die gelang nur bedingt, wieder musste man sich geschlagen geben. Zur Pause stand es noch 0:0, danach entschied ein Doppelschlag die Partie zugunsten der Pöttschinger Gäste. Die sich im Nachgang natürlich freuten: „Wahnsinnig wichtige Punkte im Abstiegskampf“, erklärte Trainer Christian Höllrigl. Das Spiel war dabei mehr von Kampf und Emotion geprägt als von spielerischen Elementen: „Beide haben sich nichts geschenkt.“ SVD-Trainer Christian Rotpuller musste das schlechtere Ende über sich ergehen lassen: „Wir sind weiter durch Krankheiten geschwächt und werden sicher noch ein bisschen brauchen“, haderte er.

SV DRASSMARKT - ASV PÖTTSCHING 1:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (51.) Filkorn, 0:2 (60.) Slezak, 1:2 (80., Elfmeter) Gschirtz. Gelb-Rote Karte: Gabriel Elias Fuchs (93., Foul). Reserve: 2:1 (David Pfneiszl, Muresan; Eisner). SR: Maxharri (D: gut/P: durchschnitt).- Draßmarkt, 150.

Draßmarkt: Uj; Thomas Pfneiszl, Fuchs, Gschirtz, Rainprecht (46. Kurt Köllerer); Bader, Czingraber; Krutzler, Straß, Mesanovic (83. Treiber); Kornfeld (61. Köver).

Pöttsching: Karaca; Piller, Steindl, Gajdos, Komanovits; Ulrich (44. Filkorn), Bojdas (70. Dudjak), Laczkovich, Matouschowsky; Stefanits (85. Bachmann); Slezak.

BAD SAUERBRUNN 1B - NEUDÖRFL 2:1. „Wir haben uns am Anfang von dem druckvollen Spiel der Neudörfler überraschen lassen“, gab der heimische Trainer Richard Kern zu. Und tatsächlich verpasste Neo-Trainer Christian Staffler den Gästen eine gute Offensiv-Taktik, zumindest in der Anfangsphase. Nach einer Minute jubele der SCN auch schon. Tobias Gersch versenkte eine Ecke direkt – dann ein Pfiff. Der Unparteiische wollte ein Foul an Goalie Michael Wilfing gesehen haben. Selbst Kern gab zu: „Da hatten wir Glück, ich habe nichts Irreguläres erkannt.“ Neudörfl machte munter weiter und belohnte sich für den aggressiven Beginn wenige Minuten später. Wieder traf Gersch, diesmal zählte das Tor. Die Führung hielt allerdings nur kurz, Oliver Ilkoski staubte nach 14 Minuten zum Ausgleich ab und dann übernahm mit Fortdauer des Spiels Bad Sauerbrunn immer mehr die Initiative. Speziell nach der Pause waren die Gastgeber dann die tonangebende Mannschaft und fuhren am Ende auch den Sieg ein, weil Manuel Gausch nach einer Standardsituation per Kopf zur Stelle war.

SC BAD SAUERBRUNN 1B - SC NEUDÖRFL 2:1 (1:0).- Torfolge: 0:1 (9.) Gersch, 1:1 (14.) Ilkoski, 2:1 (59.) Gausch. SR: Kaplan (B: gut/N: gut).- Bad Sauerbrunn, 250.

Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Lackner, Nagy (75. Tisch), Gausch, Ruf; Michael Wang (46. Haindl), Tanzler (46. Steinhöfer), Loos, Ilkoski; Bartha (90. Jakob Krenn), Galbed (68. Grgic).

Neudörfl: Rusnak; Reisner, Dutter, Köhler, Reinecker (90. Pampusch); Borazan, Borazancioglu (66. Maszlovits), Kuk, Glöckel, Gersch (82. Tafalari); Müller, Grabenwöger.

PILGERSDORF - LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:0. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die viel Druck machten. Gegen die stabile Pilgersdorfer Abwehr biss sich die Mannschaft von Edi Stössl allerdings die Zähne aus. Nach einer halben Stunde dann eine knifflige Szene. Gäste-Stürmer Adrian Kovacs kam im Strafraum zu Fall. Die Lockenhauser reklamierten vehment Elfer. Trainer Edi Stössl sah Gelb und ärgerte sich: „Für mich war es ein lupenreiner Elfmeter.“ Pilgersdorfs Präsident Hans Schwarz: „Kontakt war da, aber zu wenig für Strafstoß. Der Stürmer hat es drauf angelegt.“ Wenige Augenblicke später kam es noch dicker für die Gastelf. Gabor Bori traf per Weitschuss zur 1:0-Pausenführung. Vom doppelten Schock erholte sich Lockenhaus-Rattersdorf gar nicht so schlecht, tauchte auch nach der Pause das eine oder andere Mal gefährlich vor dem heimischen Tor auf. Pilgersdorf verteidigte aber mit viel Engagement, hielt hinten die Null und machte im Finish durch einen zweiten Bori-Treffer den wichtigen Heimsieg perfekt. „Der war auch verdient“, befand Schwarz.

USC PILGERSDORF - SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (32.) Bori, 2:0 (88.) Bori. Reserve: 2:2 (Philipp Heinrich, Daniel Heinrich; Nuschy, Eicher). SR: Gökhan (P: gut/L: schwaach).- Pilgersdorf, 300.

Pilgersdorf: Rozsa; Marsai, Thurner (48. Lechner), Major, Bertha; Szabo, Bori, Imre, Kirnbauer (92. Heinrich); Fleischhacker, Csire.

Lockenhaus-Rattersdorf: Sipos; Rubendunst, Nagy, Matthias Beiglböck, Leitner; Florian Beiglböck, Art (63. Gneis), Mathe; Kovacs (46. Gmeindl), Szabo, Polomi (84. Nuschy).