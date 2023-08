2. Liga Mitte: Trio steht noch ohne Punkt da

Lackenbach - Oberpetersdorf-Schwarzenbach 1:3. Jakub Slezak brachte die Gäste Früh in Führung (2.). Mit dem Aufwind des Führungstreffers im Rücken spielte die FSG weiter munter nach vorne, fand für Trainer Markus Schmidt aber nicht endgültig zum eigenen Spiel: „Wir haben uns im Spiel mit dem Ball schwergetan. Der Gegner war sehr kompakt und aggressiv.“ Adam Csire, der eigentlich nach kurzer Behandlungspause an der Seitenlinie verweilen musste, wurde vom Linienschiedsrichter wieder ins Spiel gelassen – einzig die Defensive der Tabellenführer merkte dies nicht. Csire, aus dem Rücken der Abwehr kommend, luchste sich den Ball ab und holte einen Elfmeter heraus. Diesen verwandelte der Gefoulte selbst (41.). Wenig später trat auch Lukas Roschitz (45+1.) auf der Gegenseite zum Strafstoß an und stellte die Führung wieder her. In der zweiten Hälfte blieb es weiter spannend und die Hausherren waren oft nahe am Ausgleich dran. Zsolt Szücs erstickte diese Hoffnungen in der Nachspielzeit (90+5) mit seinem Tor zum 1:3 im Keim.

Forchtenstein – MSV 1:1. Forchtenstein verlangte dem Favoriten und Lokalrivalen nicht nur alles ab, sondern war erste Halbzeit auch einen Tick besser als der Gegner. Einzig die Tore fehlten. Da erwies sich der MSV als kaltschnäuziger. Zuerst verzog Philipp Knotzer noch per Volleyschuss, dann besorgte er die Pausenführung der Gäste. Die hielt nach dem Seitenwechsel aber gerade einmal drei Minuten, dann donnerte Forchtensteins Knipser Dejan Lukic die Kugel ins Netz – 1:1. Danach war es ein offenes Spiel, in dem Forchtenstein aus dem Spiel wenig zuließ und selbst Nadelstiche setzte. Tore fielen aber auf beiden Seiten keine mehr, auch weil SVF-Goalie Manuel Geisendorfer den einen oder anderen gefährlichen Freistoß von MSV-Bomber Mirza Sejmenovic entschärfte. Forchtensteins Sportlicher Leiter Markus Buchner: „Vor dem Spiel hätten wir einen Punkt genommen, aber es war sogar mehr drin. Wir waren mindestens auf Augenhöhe mit den Mattersburgern. Das stimmt sehr positiv. “

Oberloisdorf - Oberpullendorf 0:2. Nach der 5:0-Klatsche am vergangenen Spieltag gegen Neutal spielten die Oberloisdorfer von Beginn an energisch auf. In der Anfangsphase musste Oberpullendorf-Schlussmann Thomas Moritz einen Elfmeter parieren, um seine Vorderleute nach und nach wachzurütteln. „Die ersten 15 Minuten haben die Gastgeber sehr gedrückt. Wir hatten Chaos. Dann haben wir aber immer besser ins Spiel gefunden“, so das Resümee von SCO-Coach Daniel Wind. Vor der Halbzeitpause fand Rene Sturms Flanke in Istvan Bagi einen dankbaren Abnehmer. Die Volleyabnahme (40.) verwandelte dieser sehenswert. In der zweiten Hälfte avancierte Bagi zum Matchwinner: Sein Freistoß landete perfekt auf dem Fuß des hereinstürmenden Sebastian Berlakovich (64.). „Wir haben gut begonnen aber leider kein Tor gemacht. Dann haben wir eines bekommen. In der zweiten Hälfte war das dann zu wenig“, so die Worte von Oberloisdorfs Obmann Christopher Schedl.

Z-S-P – Neutal 3:0. Wenn man die erste Hälfte dieses Spiels erneut spielen würde, stünden die Chancen auf drei Tore oder mehr nicht schlecht. Denn Möglichkeiten waren zweifelsohne auf beiden Seiten vorhanden, das nötige Glück fehlte jedoch. „Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass, wenn wir so weitermachen, wir sicher als Sieger vom Platz gehen“, diesen Worten von Z-S-P Coach Christian Kodydek sollten auch Taten folgen. Auftritt: Filip Pankarican. Durch einen Konter fand sich Thomas Majtan, 20 Meter vom Tor entfernt, frei zur Flanke wieder und platzierte diese punktgenau auf den freien Pankarican (67.). In der Schlussphase baute Pankarican (82), nach Vorarbeit von Ciprian-Florin Brata, die Führung aus. „Der Einsatz war super. Das Einzige, was den Jungs anzukreiden ist, war die Torausbeute“, so ASKÖ Obmann Gerald Trummer. Kurz darauf krönte sich Pankarican mit einem lupenreinen Hattrick (84.) zum Man of the Match.

Bad Sauerbrunn - Lockenhaus-Rattersdorf 5:2. „Es war eine spannende Partie, die mit einem Sieg für beide Seiten enden hätte können“, diese Worte von SCBS Trainer Richard Kern beschreiben das Aufeinandertreffen der beiden Teams wohl am besten. Nach einem geblockten Schuss von Pierre Wang kam Jonas Gallei (25.) frei zum Abschluss und schoss die Kurortler in Führung. Marcel Winkler (57.) brachte die Gäste in Hälfte zwei zurück ins Spiel. Die Hausherren antworteten in Form von Tomas Kubik (66.) ehe Laszlo Lencse vom Elfmeterpunkt (70.) den Ausgleich wiederherstellte. Vom Sauerbrunn-Doppelschlag, durch einen Distanzschuss (72.) von Raphael Pohl und einem Elfmeter (78.) von Jonas Gallei erholten sich die Gäste jedoch nicht mehr. Für Lockenhaus-Rattersdorf-Coach Willi Leser ein gerechtfertigter Ausgang: „Im Großen und Ganzen haben sie verdient gewonnen. Sie waren diszipliniert und haben ihre Chancen besser genutzt.“ Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Andreas Steinhöfer (89.) noch für den 5:2-Endstand.

Pilgersdorf - Draßmarkt 2:4. Die Gäste schienen zu Beginn regelrecht überrascht von dem Spielwitz des USC. Adam Toth drückte den Ball nach einem Abpraller (36.) eiskalt über die Linie und brachte die Hausherren in Führung. Aus der Halbzeitpause kamen die Draßmarkter, laut Trainer Christian Rotpuller, aber wie ausgewechselt heraus: „Man hätte denken können, elf andere Spieler stehen auf dem Platz. Sensationell.“ Alex Damasdi stellte mit einem Schuss (62.) ins lange Eck den Gleichstand wieder her. Wenig später erhöhten Emanuel Straß (66.) und erneut Damasdi (72.) auf 1:3. „In diesen 10 Minuten waren wir unkonzentriert. Draßmarkt hat das eiskalt ausgenützt,“ so USC-Trainer Janos Imre. Kurt Köllerer (86.) stellte noch auf 1:4, ehe Fabian Puhr (87.) wieder auf zwei Tore Abstand verkürzte.

Rohrbach - Kaisersdorf / St. Martin 1:0. Die Gänsbären traten wie, vor heimischer Kulisse gewohnt, von Beginn an stark auf. Die Gäste fanden schwer ins Spiel und ihnen war eine gewisse Nervosität anzumerken. Trotzdem kam auch die SpG zu guten Chancen: Norbert Füleki setzte die Kugel nach einem Eckball knapp über den Kasten und auch Sebastian Sommer hatte die Führung am Fuß. „Wenn wir nach vorne gekommen sind, hat leider immer der letzte Stich gefehlt“, beurteilte SpG-Trainer Lorandt Schuller die Effizienz seiner Jungs. Im Gegenzug bekam der eingewechselte Marco Hodosi den Ball im Strafraum: Mit einem Haken legte er sich das Spielgerät auf den linken Fuß und traf zum Sieg (68.) für die Hausherren. Für Rohrbach-Trainer Karl Rupprecht eine Erleichterung: „Wie haben viele schwungvolle Aktionen gehabt, diese aber nicht genutzt. So ist es eine enge Partie geworden.“

Steinberg - Neudörfl 3:2. Die Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke machten sich auch im Spiel bemerkbar. Passenderweise fiel das erste Tor der Partie auch durch einen ruhenden Ball: Sandro Kristianidi setzte einen Freistoß (26.) sehenswert in die Maschen. „Es war ein Sommerkick. Bei diesen wilden Temperaturen war keine Geschwindigkeit drin“, erklärt Steinberg Obmann Manfred Schmidt die ereignisarme erste Halbzeit.

In der zweiten Hälfte nahm mit abnehmender Sonne aber das Tempo im Spiel zu. Ramon Halmai tat es seinem Gegenüber Kristianidi gleich und traf auch durch einen Freistoß (49.). Die Neudörfler schlugen durch Michael Tometschek (65.) zu und kamen so zur erneuten Führung. Im Gegenzug erzielte Erwin Pongracz (78.) nach einem Corner den Ausgleich. In der Nachspielzeit scheiterte Christian Thonhofer an Torwart Balint Mester – die Steinberger konterten und Gergely Horvath fixierte nach einem starken Dribbling die drei Punkte für seine Jungs (90+2). Für Neudörfl-Trainer Christian Staffler gab es dem Spiel aber einige positive Punkte abzugewinnen: „Logisch schauen null Punkte immer schlecht aus. Aber wir spielen jetzt wirklich gut und wir können jetzt in einen Lauf kommen.“